Двоє в "кімнаті". Чи стане Clubhouse інструментом політики

Без комунікацій не буває політики. І соціальні мережі, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, давно стали не тільки елементами особистого спілкування, а й інструментами залучення виборців.

У середині лютого передові фахівці різних професій почали освоювати нову соціальну мережу — Clubhouse, на якій можна послухати лідерів громадської думки, безпосередньо поставити їм питання, зрозуміти їхні побутові думки. Наразі число українців у Clubhouse — понад 250 000 тисяч.

Clubhouse придумали випускники Стенфордського університету Пол Девісон і Роен Сет і запустили навесні 2020 року. Причиною популярності додатку стала реєстрація таких світових бізнес-зірок, як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джек Дорсі та інших. Адже, хто б не хотів поспілкуватися з новаторами сучасності?

Clubhouse цікавий новизною і простотою сприйняття. Він став новим явищем у сфері функціонування горизонтальних медіа-майданчиків і того ресурсу, який залучають для популяризації проекту.

Оскільки в інтернеті переважає два типи сприйняття — візуальне (TikTok, YouTube, Instagram) і текстове (Facebook, Twitter), то Clubhouse зайняв аудіальну нішу на рівні радіо.

Але, на відміну від радіо, нова соцмережа пропонує контроль, ранжування і градуювання аудиторії. Додаток пропонує "кімнати", у яких можна "зависнути" вільним слухачем як на 5 хвилин, так і на 3 години.

Але чи прийдуть туди політики?

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Звичайно, одна частина політиків буде влаштовувати там ефіри і неодмінно скористається шансом бути на одній хвилі зі слухачами.

Інша частина політиків не прийде, тому що посоромиться незручних запитань, які їм можуть несподівано поставити. Якщо розглядати конкретно українських політиків, то для більшості з них аудиторія нової соцмережі — не їхня цільова ніша.

У такому випадку реєстрація та використання програми може стати приводом для політика показати свою інноваційність і просунутість. До того ж незабаром, коли компанія випустить додаток на Android, аудиторія зросте в рази.

При цьому вагомий потенціал Clubhouse у тому, що його можна використовувати як майданчик для дебатів. Дебати можуть стати не тільки демонстрацією розуміння "молодіжних трендів", але і боротьбою за цільову аудиторію, адже концентрацію такої кількості людей, які тебе гарантовано з увагою послухають, складно уявити.

Нова соцмережа надає можливість звичайним людям побудувати конструктивний діалог, розпитати про законопроекти або спільно розробити план дій з того чи іншого питання.

В українському Clubhouse ще в середині лютого відбувся перший ефір народних депутатів з різних політсил на тему освіти в Україні. Наприклад, депутати Київради Євгенія Кулеба і Ксенія Семенова проводять щосуботи "кімнату" під назвою "питаннячко Києва", де можна обговорити актуальні теми благоустрою Києва.

У соціальній мережі, наприклад, зареєстровані депутати Європейського парламенту — Андреас Шваб (EPP), Єва Кайлі (S & D), Карен Мельхіор (Renew), Даміан Безелагер (Greens) та інші.

Але в соціальній мережі є ризик, що після певного часу тренд на користування спаде. І в "кімнати" будуть заходити все рідше, не бажаючи витрачати часу на прослуховування розмов.

У цілому ми давно живемо в епоху цифрової реальності. І Clubhouse став ще одним майданчиком для просування своїх ідей, поглядів та інтересів. Але ось, хто з українських чи світових політиків сформує там найбільш лояльну аудиторію — це ще ми побачимо.