Victoria’s‌ ‌Secret‌ ‌осталась без "ангелов".‌ ‌Виноваты ли в этом феминистки?

Victoriaʼs Secret решили пересмотреть свою политику и отказаться от жестких правил для моделей. Теперь дефилировать будут женщины, которые имеют конкретные достижения в обществе и не обязательно должны соответствовать предыдущим стандартам.

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Инфопространство вспыхнуло заголовками: "Во всем виноваты феминистки. Запрещают прекрасное и смотреть на прекрасное".

Но жаловаться на условия бренда начали сами модели, а не феминистки, из-за проблем со здоровьем после шоу. Как физическим, так и ментальным.

Давайте посмотрим на требования Victoriaʼs Secret, чтобы не гадать об их реалистичности:

Рост: 175 см.

Параметры тела: 86-58-86 см

Индекс массы тела: до 18% (это ниже нормы).

Выраженный рельеф.

Чтобы соответствовать требованиям модели тренировались два-три раза в день, отказывались от твердой пищи, полностью переходили на протеиновые коктейли, а за два дня до шоу переставали пить воду.

И даже когда модель полностью соответствовала требованиям, ее все равно просили немного похудеть, как, например, модель Эрин Хитертон. Она была первой, кто заговорил о тяжелых условиях работы с Victoriaʼs Secret.

Голландская модель Роме Стейт жаловалась, что после такой работы ей пришлось долго лечиться, чтобы иметь возможность забеременеть. Олессандра Амбросио, модель из Бразилии рассказывала, что пережила затяжную депрессию после шоу и постоянно боялась не соответствовать ожиданиям от "ангела" Victoriaʼs Secret.

Эти признания подняли большой шум в публичном пространстве.

Второй момент — это целевая аудитория. Аудитория шоу — мужчины, но белье носят женщины разной формы, роста и расы. И эти женщины хотят быть и сексуальными, и чтобы им было удобно, и чтобы белье было безопасно для их здоровья. А это белье было банально неудобным, слишком декоративным, некачественным в своей ценовой категории, имело очень малую размерную сетку (на 3-4 размер груди уже было трудно найти белье и все бюстгальтеры были с вшитым пуш-апом, то есть, его нельзя было убрать. А постоянное ношение пуш-апа вредно для груди).

В итоге, покупатели пошли к другим производителям, которые поддерживали идеи бодипозитива.

Плюс-сайз бренд Lane Bryant запустил кампанию #ImNoAngel на противопоставлении ангелам из Victoriaʼs Secret. В день запуска она получила более 30 000 упоминаний, из которых 85% были позитивны и привела к увеличению доходов на ​​$7 млн.

В этот период и другие бренды белья такой же ценовой категории, как Victoriaʼs Secret — Savage X Fenty, певицы Рианны и Agent Provocateur быстро реагируют на запрос покупателей, расширяют размерную сетку, меняют ткани и создают кампании, которые воспевают разнообразие, приглашают, как профессиональных плюс-сайз моделей так и звезд шоу-бизнеса и спорта.

И пока старые игроки страдают от спада интереса к старой роскоши в период всемирной пандемиии, стоимость компании Savage X Fenty достигла миллиарда долларов в 2021 году.

[ + – ] Savage x Fenty 2020

[ + – ] Саша Диджулиан в кампании Agent Provocateur, 2020

Что же произошло с Victoriaʼs Secret? Акции компании начали падать в цене, количество зрителей шоу в 2018 году упало до 3 миллионов 300 000. А в 2019-м и 2020-м годах шоу вообще не было. Из компании ушел Эд Разек, 72-летний председатель маркетингового департамента, который придумал это шоу, а 2019-м решил не переизбираться в руководство Лейс Векснер, 84-летний совладелец компании, который имеет отношение к секс-скандалу, связанному с торговлей людьми и педофилией.

Компанию пробовали продать, но продажа в начале карантина провалился, а 250 из 1000 магазинов в Северной Америке пришлось закрыть.

В такой ситуации, чтобы оживить бренд в правление пригласили больше женщин. Это явление называется "стеклянная пропасть" — компания, которая находится в затруднении, ищет новое руководство. Мужчины топ-менеджеры в эту грязь лезть не хотят, а для женщин — это чуть ли не единственный шанс получить высокую должность. Поэтому они стараются изо всех сил, чтобы доказать свой профессионализм и эффективность.

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Среди новых лиц бренда — футболистка Меган Рапиноу, лыжница Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Есслер, актриса и мисс-мира Приянка Чопра Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналистка и фотограф Аманда где Кадене.

Так кто же повлиял на политику бренда? Покупатели. Они просто перестали покупать белье, которое было им дискомфортно.

Главным дизайнером выбрали Дженни Шаффер, креативным директором — Рауля Мартинеса. Ценности и суть бренда будут полностью переделывать, как и бизнес-модель, которая оказалась слишком устаревшей для периода всемирной пандемии.

А выживет ли обновленный бренд — покажет время.