Victoria's Secret залишилась без "ангелів". Чи винні в цьому феміністки?

Victoria’s Secret вирішили передивитися свою політику та відмовитися від жорстких правил для моделей. Тепер дефілюватимуть жінки, які мають конкретні досягнення в суспільстві і не обовʼязково мають відповідати попереднім стандартам зовнішності.

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Після цієї заяви інфо-простір спалахнув заголовками: "У всьому винні феміністки. Забороняють прекрасне і дивитися на прекрасне". Почну зі спойлеру — краси не стане менше, вона просто стане різноманітною. Великі груди, наприклад, теж не вписуються в подіумні штучні стандарти краси.

Скаржитися на умови бренду почали самі моделі, а не феміністки чи інші організації. Моделі почали звільнятися через проблеми зі здоровʼям після шоу, — як фізичним, так і ментальним, та говорити про це публічно.

Victoria’s Secret відомі своїми завищеними стандартами порівняно з іншими брендами. Ось такі стандарти вдалося знайти:

Зріст: від 176 см. (в деяких джерелах від 179 см)

Параметри тіла: 86-58-86 см

Індекс маси тіла: до 18% (це нижче норми).

Виражений рельєф.

Виражений рельєф. Цей пункт був найбільш абстрактним та визначався менеджером стосовно кожної конкретної жінки. І чи варто нагадувати, що стандарт 90/60/90 з’явився після Другої світової, щоб зменшити витрати тканини та виготовлення зразків одягу для шоу?

Щоб відповідати вимогам моделі тренувалися двічі-тричі на день, відмовлялися від твердої їжі, повністю переходили на протеїнові коктейлі, а за 2 дні до шоу переставали пити воду.

І навіть коли модель повністю відповідала вимогам, її все одно просили схуднути, як от модель Ерін Хітертон. Вона була перша, хто заговорив про важкі умови роботи з Victoria’s Secret, ще у 2016-му та публічно розірвала з ними контакт.

Голландська модель Ромі Стейт скаржилася, що після такої роботи їй довелося довго лікуватися, щоб мати можливість завагітніти. Олессандр Амбросіо, модель з Бразилії розповідала, що пережила затяжну депресію після шоу і постійно боялася не відповідати очікуванням від "ангела" Victoriaʼs Secret.

Після неї почали говорити інші. Голландська модель Ромі Стейт скаржилась, що після такої роботи їй довелося довго лікуватися, щоб мати змогу завагітніти. Олессандра Амбросіо, модель з Бразилії розказувала, що пережила затяжну депресію після шоу та постійно боялась не відповідати очікуванням до "янгола" Victoria’s Secret.

Це підняло великий галас в публічному просторі.

Другий момент — це цільова аудиторія. Аудиторія шоу — чоловіки, але білизну носять жінки різної форми, зросту та раси. І ці жінки хочуть бути і сексуальними, і щоб їм було зручно, і щоб білизна була безпечна для їхнього здоров’я. А ця білизна була банально не зручною, надто декоративною, неякісною у своїй ціновій категорії, мала дуже малу розмірну сітку (на 3-4 розмір грудей уже було важко знайти білизну і усі бюстгальтери були з вшитим пуш-апом, тобто його не можна було прибрати. А постійне носіння пуш-апу шкідливе для грудей).

Покупці пішли до інших виробників, які підтримували ідеї бодіпозитиву.

Плюс-сайз бренд Lane Bryant запустив кампанію #ImNoAngel на протиставлення янголам з Victoria’s Secret. В день запуску вона отримала більше 30 000 згадок, з яких 85% були позитивними і привела до збільшення доходу на $ 7 млн.

В цей період й інші бренди білизни такої ж цінової категорії, як Victoria’s Secret — Savage X Fenty, співачки Ріани та Agent Provocateur швидко реагують на запит покупців, розширюють розмірну сітку, змінюють тканини та створюють кампанії які оспівують різноманітність, запрошують як професійних плюс-сайз моделей так і зірок шоу-бізнесу та спорту.

І поки старі гравці страждають від спаду інтересу до старої розкоші в період всесвітньої пандемії, вартість компанії Savage X Fenty сягнула мільярду доларів у 2021 році.

[ + – ] Savage x Fenty 2020

[ + – ] Саша Діджуліан в кампанії Agent Provocateur, 2020

Що ж сталось Victoria’s Secret? Акції компанії почали падати в ціні, кількість глядачів шоу у 2018-му році впала до 3,3 млн. А 2019-го та 2020-го шоу взагалі не було. З компанії пішов Ед Разек, 72-річний голова маркетингового департаменту, який придумав це шоу, а у 2019-му вирішив не переобиратися до керівницва Лейс Векснер, 84-річний співвласник компанії, який має відношення до секс-скандалу пов’язаного з торгівлею людьми та педофілією.

Компанію пробували продати, але продаж на початку карантину провалився, а 250 з 1000 магазинів у Північній Америці довелося зачинити.

В такій кризовій ситуації, щоб оживити бренд до правління запросили більше жінок. Це явище називається "скляне провалля" — компанія, яка знаходиться в скруті, шукає нове керівництво. Чоловіки топ менеджери в цей переважно бруд лізти не хочуть, а для жінок — це чи не єдиний шанс отримати високу посаду. Тому вони стараються з усіх сил, щоб довести свою професійність та ефективність.

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Серед нових облич бренду — футболістка Меган Рапіноу, лижниця Ейлін Гу, модель і адвокатка Палома Есслер, актриса і міс-світу Пріянка Чопра Джонас, трансгендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка та фотографка Аманда де Кадене.

Головною дизайнеркою обрали Джені Шаффер, креативним директором — Рауля Мартинеса. Цінності та суть бренду будуть повністю переробляти, як і бізнес-модель, яка виявилась надто застарілою для періоду всесвітньої пандемії.

А чи виживе оновлений бренд — покаже час.