Следите за деньгами. Почему важна публичная и прозрачная отчетность благотворительных фондов
Как и перед кем должны отчитываться благотворительные фонды, как это происходит в других странах и почему это редкость в Украине.
Для чего благотворительным фондам отчитываться?
Казалось бы, ответ очевиден. Однако многие украинские благотворительные фонды не уделяют должного внимания отчетности, считая, что публикаций в Facebook будет достаточно.
А вот, например, в Великобритании фонды обязаны предоставить все данные в виде понятной статистики и инфографики в положенный срок. Иначе собранные средства вернутся донорам, а руководству навсегда запретят заниматься благотворительностью.
Так как же должны отчитываться благотворительные фонды и как это происходит на практике? Все по порядку.
Почему благотворительные фонды заинтересованы в отчетах?
Отчет — это репутация благотворительного фонда, признак его честности и прозрачности. Никакими другими ресурсами мы не можем привлекать доноров, особенно, на долгосрочной основе. Поэтому задача благотворительного фонда — сделать отчет понятным.
У себя на сайте мы размещаем всю информацию до последней детали — когда, куда и на что были потрачены средства. Подкрепляем все инфографикой для лучшего визуального восприятия и добавляем аудиторский отчет для более глубокого ознакомления с нашей работой.
Таким образом, даже человек без профильного финансового образования сможет все понять.
Отчет — это также основа сотрудничества с бизнесом. Крупные доноры не верят на слово, им нужны факты.
И самым главным фактом добропорядочности вашего благотворительного фонда является отчет.
Какими отчетами "грешат" благотворительные фонды?
В украинском законодательстве не прописана ни одна форма отчетности. Согласно закону, мы должны лишь отчитываться публично. Поэтому некоторые благотворительные фонды пользуются этим нюансом и, по-моему, создают ложную отчетность.
К примеру, публикуют в Facebook отсканированные платежные поручения или фото чеков. Но эти "документы" не несут никакой информации.
Во-первых, мы не знаем общей суммы. На платежном поручении может быть указано три тысячи гривен, а если было собрано три миллиона?
Во-вторых, нет гарантии, что, к примеру, медикаменты, купленные на эту сумму, были доставлены бенефециарам помощи — в больницу или детский дом. Есть все шансы, что их перепродали в аптеку. Мы видим из платежки, что эти лекарства были всего лишь оплачены. И все, больше ничего.
Кто-то договаривается о публикации в маленьких газетах, что их фонд закупил медикаментов на десять тысяч гривен. Публично? Да. Но насколько такая отчетность является прозрачной?
Поэтому очень важно, чтобы в украинском законодательстве были прописаны одни правила для всех. Это существенно минимизирует мошенничество в сфере благотворительности.
Как отчитываются благотворительные фонды в других странах?
Примером в данном вопросе для меня является Великобритания. Весь благотворительный сектор там контролирует специальное государственное ведомство Charity Comission. Оно предусматривает очень четкие и, я бы сказала, жесткие правила отчетности.
В течение десяти месяцев после окончания отчетного периода благотворительные фонды в Великобритании должны предоставить все документы. Если этого не происходит, то Charity Comission отправляет два или три предупредительных письма в органы фонда.
Если же и после этого тишина, то фонд ликвидируют, деньги возвращают донорам, а всему наблюдательному совету, правлению и топ-менеджменту навсегда запрещают заниматься благотворительностью.
А в Сингапуре вообще за мошенничество в благотворительной сфере светит тюрьма. По моему мнению, все эти действия правильны, потому что минимизируют количество людей, которые недобросовестно относятся к своей деятельности, тем более, такой общественно важной!Важно
Также в Британии со всеми отчетами всех фондов можно ознакомиться на онлайн-ресурсе Charity Comission. Там представлены все цифры в очень понятной форме. Поэтому в любой момент донор может зайти на этот сайт и проверить фонд, который его интересует.
Даже маленькие фонды, которые не имеют ресурсов, чтобы создать собственный сайт, могут отчитываться на Charity Comission. И это правильно! Потому что человек может быть спокоен, что его честно заработанные средства будут потрачены по назначению. Ведь он видит подтверждение из официального источника, а не просто где-то в соцсетях.
Как отчитывается наш благотворительный фонд?
В своем фонде мы руководствуемся принципами прозрачности и честности. Поэтому, как я писала выше, всю информацию публикуем на своем сайте. Там подробно отчитываемся, какие реализовали проекты и сколько благодаря им было выручено средств, на что эти средства потратили.
Также мы добавляем аудиторский отчет, это — очень важная часть отчетности фонда. Аудитор подтверждает целевое использование средств. А это гарантия для доноров, как для физических, так и юридических лиц, что деньги были потрачены по назначению.
Также всю информацию мы публикуем в социальных сетях. Потому что мы не стесняемся своих отчетов, для нас они — гордость!