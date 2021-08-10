Координация, сотрудничество, диалог — три шага навстречу бизнесу

В последние годы Государственная фискальная служба Украины неоднократно переживала процесс реорганизации. Последний раз это привело к выведению из ее состава Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины. Однако ни одна из этих трансформаций не привела к смене парадигмы, в которой работал фискальный орган.

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С начала работы в должности Главы ГФС для меня было очевидно, что предыдущая модель закрытой правоохранительной институции и осуществления фискального давления на бизнес исчерпали себя. Я принял решение внедрять новейшие модели организации деятельности правоохранительного органа. Имею в виду аналитический подход и действенный диалог с легальным бизнесом.

Украинский легальный бизнес ежедневно сталкивается с острыми проблемами. Среди них я бы выделил две глобальные: достаточно объемный теневой сектор экономики, а также устаревшая и неэффективная модель работы органов экономической безопасности. В течение последних семи месяцев Государственная фискальная служба разработала и предложила бизнес-сообществам свои ответы на эти болезненные вопросы.

Борьба с нелегальным рынком в понимании компетенции ГФС — это борьба с теневым рынком подакцизной продукции. Он самим своим существованием ставит добросовестных бизнесменов в неравные условия, предоставляя преимущества производителям и распространителям контрафакта.

Что легальному бизнесу "болит" больше всего? Это непрозрачные условия работы на рынке, нечестная конкуренция, демпингование цен, создание репутационных рисков для производителей легальной продукции. Закрыть эту "боль" можно только одним путем — минимизировать объемы теневых рынков.

Оценки теневой части украинской экономики существенно различаются, в зависимости от методики подсчета, однако в среднем составляют 25-30%. В денежном эквиваленте — это десятки миллиардов гривен, которые не учитываются в официальном экономическом обороте государства, и которые недополучают социальная сфера и фонды развития. Государственная фискальная служба делает последовательные шаги к сокращению теневого сектора экономики и добилась на этом поприще определенных результатов.

Итак, что в пределах компетенции мы сделали для минимизации тени?

Если говорить языком цифр, то в целом мы за семь месяцев текущего года изъяли из незаконного оборота товаров подакцизной группы на сумму почти 2,5 млрд грн, выявили 100 незаконных производств таких товаров.

Своих покупателей не нашли почти 2 млн тонн контрафактного спирта и 560 тонн ликероводочных изделий, которые вместе стоили почти полмиллиарда гривен.

Изъяли более 40 тыс. тонн незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов, поэтому теневики этой отрасли недосчитались 1,2 млрд грн прибыли.

Не дошли до точек продаж почти 13,6 млн пачек контрафактных сигарет на сумму 720 млн грн.

Но сами по себе цифры более важны для статистики. Мы знаем, что для бизнеса гораздо важнее, меняют ли наши усилия ситуацию на рынках к лучшему.

Чтобы понимать, насколько результативна наша работа, насколько она помогает легальному бизнесу, мы внимательно отслеживаем и анализируем тенденции в теневом секторе экономики. Наша задача, среди прочего, — зафиксировать негативные тенденции и приложить усилия для изменения тренда на позитивный.

Продемонстрирую нашу работу на примере табачной отрасли. Ведомственная аналитика показывает, что размер теневого рынка здесь постепенно растет уже много месяцев подряд, сохраняется тенденция к дальнейшему росту. Наши данные подтверждаются исследованиями Kantar Ukraine, которые также фиксируют возрастающий тренд. По состоянию на февраль текущего года размер тени на табачном рынке они оценили в 12,8%, а размер неуплаченных налогов в отрасли ввиду тени спрогнозировали в сумме 13,2 млрд грн.

Анализ данных и изъятой продукции свидетельствует, что в текущем году получили распространение схемы легализации сигарет через магазины Duty Free. Именно из-за них происходит рост теневого сектора отрасли. ГФС реагирует и уже расследует три уголовных производства в этом направлении.

Однако и мы, и бизнес понимаем, что это лишь борьба с последствиями, но не с причиной проблемы. Усилий одной лишь Государственной фискальной службы для преодоления такого сложного и комплексного криминального явления недостаточно — необходимо тесное сотрудничество ГФС, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, Государственной налоговой службы и Нацполиции. У каждого органа своя зона ответственности, и только совместными усилиями мы заблокируем все возможные каналы и способы производства, перемещения и вывода на рынок контрафактного табака.

Сейчас в борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров не хватает координации деятельности. Таким координирующим органом может быть, например, Совет национальной безопасности и обороны или Офис Генерального прокурора. Выносить этот вопрос на столь высокий уровень необходимо, потому что убытки бюджета достигают десятков миллиардов гривен в год.

Запрос бизнеса на преодоление тени Государственная фискальная служба предлагает удовлетворить при помощи координации и сотрудничества. Для разработки совместных мер по детенизации рынка табачных изделий мы инициируем проведение межведомственного координационного совещания правоохранительных органов. Убежден, что преодолеть теневой рынок в конструктивном сотрудничестве с коллегами из других правоохранительных ведомств при условии надлежащей координации совместных усилий — вполне возможно.

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Второй болезненный вопрос для украинского легального бизнеса — осуществление фискального давления на предпринимателей и чрезмерная закрытость фискальных органов.

Мы изменили парадигму, в которой работала Государственная фискальная служба, и создали новый коммуникационный формат, который назвали Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Он обеспечивает консолидированную сотрудничество между ГФС и бизнес-сообществами, и это — также вклад в борьбу с теневыми рынками.

Например, мы ускорили механизм получения и рассмотрения обращений от бизнеса. При необходимости сами обращаемся к предпринимателям, разъясняем причины силового вмешательства в их деятельность, обосновываем законность. И непонимание исчезает. После такой коммуникации предприниматели выражают готовность сотрудничать.

Обе стороны этого диалога — и государственные органы, и легальный бизнес — стремятся преодолеть теневой сектор, поэтому мы объединяемся в этой борьбе.

Мы наработали алгоритмы работы Офиса и видим положительный эффект. Около 20 бизнес-сообществ выразили положительную оценку этой нашей работы.

Дальнейшие совместные шаги государства и бизнеса должны привести к повышению уровня экономической безопасности, расширению и росту легального бизнеса, более эффективному наполнению бюджета, открытию новых рынков. Но первые и важнейшие из этих шагов — координация, сотрудничество, диалог. Мы уже их сделали и продолжаем уверенно двигаться по этому пути.