ИГИЛ в стране "Талибана". Почему боевики "исламского халифата" – проблема для талибов

Откуда ИГ (сетевое радикально-фундаменталистское движение "Исламское Государство", запрещенное за террористические методы в целом ряде стран мира — Ред) взялось в Афганистане?

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Еще в 2015 году в ООН заявляли, что до 10% талибов симпатизируют "Исламскому государству". Тогда в 25 провинциях страны было зафиксировано существование групп, которые разделяют идеологии ИГ. В том же году террористам из ИГ удалось захватить 8 районов в провинции Нангархар, на границе с Пакистаном.

Причина такого быстрого успеха заключалась в самой природе местных сторонников ИГ.

На северо-востоке Афганистана, в провинции Нангархар и Кунар, ядро ​​ИГ составляли переселенцы из Пакистана, которые в 2010 году под давлением военных операций пакистанцев в сепаратистском северном Вазиристане были вынуждены бежать с семьями к соседям через границу.

Однако постепенно переселенцы, которые уже имели боевой опыт, начали создавать свои тренировочные лагеря, школы и центры. В 2015 году эти пакистанские переселенцы присягнули на верность лидеру ИГ. Это не понравилось местным талибам, однако попытки силой выбить новых конкурентов провалились.

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Даже поддержка авиации США и помощь местной полиции не помогли. Из Нангархара влияние ИГ начало распространяться на другие провинци Афганистана. .

На юге страны, в провинциях Гильменд и Фарах костяк ИГ составили бывшие талибы. Их возглавил ветеран движения, советник покойного главы "Талибана" Муллы Омара и теневой губернатор провинции Урузган Абдул Рауф Хадема. Ему не нравилась умеренность нынешних талибов и их контакты с Пакистаном.

[ + – ] Военные трофеи талибов в Афганистане

[ + – ] Бойцы ополчения "Талибана" позируют в военных трофеях - обмундировании, доставшемся с военных складов разгромленной проамериканской армии.

В 2014 году Абдул Рауф Хадема посетил Ирак, где получил благословение от лидера ИГ — Абу Бакра аль-Багдади на создание ячейки ИГ в Афганистане. Ему также выделили деньги из бюджета халифата, которыми Абдул Рауф Хадема щедро одарял недовольных командиров талибов.

До своей гибели в 2015 году, ему удалось собрать несколько групп и распространить влияние ИГ на соседние с Гильмендом провинции. Однако до захвата территории на юге дело не дошло. Местные талибы сумели разбить и вытеснить группы игиловцев с юга и те вынуждены были бежать в Нангархар.

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Отдельные ячейки ИГ существовали также в провинции Логар. Здесь костяк составили бойцы запрещенного властями Ташкента "Исламского движения Узбекистана" и выходцы с Северного Кавказа, которые в 2014 году были вынуждены бежать из Пакистана.

Талибам быстро удалось их подавить, однако несколько командиров и бойцов также бежали в Нангархар.

Наконец, группы ИГ в крупных городах, в первую очередь, Кабуле и Джелалабаде, составляют молодые образованные студенты, которые были радикализованы пропагандой ИГ.

В отличие от талибов, которые ориентированы на сельскую молодежь, игиловцы эффективно вербуют молодежь из крупных городов Афганистана и Пакистана.

Бескомпромиссность, эффективная пропаганда в социальных сетях и глобальный призыв (в отличие от сугубо национально ориентированного и не нацеленного на экспансию за пределы Афганистана "Талибана" — Ред) выгодно выделяют ИГ в глазах радикально настроенной части местной молодежи.

Под руководством опытных иностранных инструкторов, эта афганская молодежь сумела организовать систематические террористические кампании против талибов, представителей бывшего проамериканского правительства и религиозных и этнических меньшинств.

И хотя талибам ранее удавалось подавить все очаги ИГ, кроме Нангархара, сейчас ситуация изменилась. Талибы сегодня — власть, которая сотрудничает с американцами. И это для молодых радикалов в рядах самого "Талибана" может стать аргументом в пользу перехода к ИГ.

Умеренная оппозиция талибам будет концентрироваться вокруг сопротивления в Пандшерском ущелье, а радикальная — в рядах ИГ. И если талибы не сумеют быстро зачистить эти две ячейки сопротивления, с каждым новым компромиссом или провалом, они будут терять поддержку и усиливать одну из частей оппозиции.

Первоисточник: телеграм-канал автора.