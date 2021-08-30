ИГИЛ в стране "Талибана". Почему боевики "исламского халифата" – проблема для талибов
Ячейки террористического "Исламского Государства" могут стать проблемой для получившего власть в Афганистане движения "Талибан". Смогут ли талибы зачистить страну от неподконтрольных им групп исламистов?
Откуда ИГ (сетевое радикально-фундаменталистское движение "Исламское Государство", запрещенное за террористические методы в целом ряде стран мира — Ред) взялось в Афганистане?
Еще в 2015 году в ООН заявляли, что до 10% талибов симпатизируют "Исламскому государству". Тогда в 25 провинциях страны было зафиксировано существование групп, которые разделяют идеологии ИГ. В том же году террористам из ИГ удалось захватить 8 районов в провинции Нангархар, на границе с Пакистаном.
Причина такого быстрого успеха заключалась в самой природе местных сторонников ИГ.
На северо-востоке Афганистана, в провинции Нангархар и Кунар, ядро ИГ составляли переселенцы из Пакистана, которые в 2010 году под давлением военных операций пакистанцев в сепаратистском северном Вазиристане были вынуждены бежать с семьями к соседям через границу.
Однако постепенно переселенцы, которые уже имели боевой опыт, начали создавать свои тренировочные лагеря, школы и центры. В 2015 году эти пакистанские переселенцы присягнули на верность лидеру ИГ. Это не понравилось местным талибам, однако попытки силой выбить новых конкурентов провалились.Важно
Даже поддержка авиации США и помощь местной полиции не помогли. Из Нангархара влияние ИГ начало распространяться на другие провинци Афганистана. .
На юге страны, в провинциях Гильменд и Фарах костяк ИГ составили бывшие талибы. Их возглавил ветеран движения, советник покойного главы "Талибана" Муллы Омара и теневой губернатор провинции Урузган Абдул Рауф Хадема. Ему не нравилась умеренность нынешних талибов и их контакты с Пакистаном.
В 2014 году Абдул Рауф Хадема посетил Ирак, где получил благословение от лидера ИГ — Абу Бакра аль-Багдади на создание ячейки ИГ в Афганистане. Ему также выделили деньги из бюджета халифата, которыми Абдул Рауф Хадема щедро одарял недовольных командиров талибов.
До своей гибели в 2015 году, ему удалось собрать несколько групп и распространить влияние ИГ на соседние с Гильмендом провинции. Однако до захвата территории на юге дело не дошло. Местные талибы сумели разбить и вытеснить группы игиловцев с юга и те вынуждены были бежать в Нангархар.Важно
Отдельные ячейки ИГ существовали также в провинции Логар. Здесь костяк составили бойцы запрещенного властями Ташкента "Исламского движения Узбекистана" и выходцы с Северного Кавказа, которые в 2014 году были вынуждены бежать из Пакистана.
Талибам быстро удалось их подавить, однако несколько командиров и бойцов также бежали в Нангархар.
Наконец, группы ИГ в крупных городах, в первую очередь, Кабуле и Джелалабаде, составляют молодые образованные студенты, которые были радикализованы пропагандой ИГ.
В отличие от талибов, которые ориентированы на сельскую молодежь, игиловцы эффективно вербуют молодежь из крупных городов Афганистана и Пакистана.
Бескомпромиссность, эффективная пропаганда в социальных сетях и глобальный призыв (в отличие от сугубо национально ориентированного и не нацеленного на экспансию за пределы Афганистана "Талибана" — Ред) выгодно выделяют ИГ в глазах радикально настроенной части местной молодежи.
Под руководством опытных иностранных инструкторов, эта афганская молодежь сумела организовать систематические террористические кампании против талибов, представителей бывшего проамериканского правительства и религиозных и этнических меньшинств.
И хотя талибам ранее удавалось подавить все очаги ИГ, кроме Нангархара, сейчас ситуация изменилась. Талибы сегодня — власть, которая сотрудничает с американцами. И это для молодых радикалов в рядах самого "Талибана" может стать аргументом в пользу перехода к ИГ.
Умеренная оппозиция талибам будет концентрироваться вокруг сопротивления в Пандшерском ущелье, а радикальная — в рядах ИГ. И если талибы не сумеют быстро зачистить эти две ячейки сопротивления, с каждым новым компромиссом или провалом, они будут терять поддержку и усиливать одну из частей оппозиции.
Первоисточник: телеграм-канал автора.