Откройте, киберполиция! Почему создание фейковой Дии — не подделка документов

Не перестаю удивляться одному очень распространенному заблуждению, которому одинаково подвержены люди всех возрастов. При столкновении с полицией люди думают, что если сейчас все честно-честно расскажут, то грубые неприятные люди, называющие себя "правоохранителями", все запишут, вытрут ноги о коврик и уйдут. Вы ведь ни в чем не виноваты? Это просто недоразумение. Кошмар закончится. Нет. Это так не работает.

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Знакомьтесь, это Леха и ему семнадцать лет. Он наверное смотрел детективы, и совершенно точно слышал, как в фильмах копы зачитывают "миранду": "Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Ваш адвокат может присутствовать при допросе. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством. Вы понимаете свои права?" Но не обратил внимание, и зря.

В Украине тоже есть "миранда", статья Конституции номер 63. Если к вам, как к Лехе, заламываются тяжело вооруженные дармоеды, то эта статья — ваш лучший друг. Но почему так произошло? Если пришли, то ведь наверное есть тому причины? Леха пилил "фейковую Дию".

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Это не то, чтобы очень хорошо, потому что с фейковой Дией всякие несознательные граждане обманывают проверки в транспорте, а несовершеннолетние покупают себе выпивку и сигареты (чем они, кстати, занимались во все времена и на всех континентах). Но "Хорошо" и "плохо" — это категории этические, для уголовного производства возмущения или одобрения недостаточно.

Почему это вообще возможно? Потому, что при проектировании Дии были допущены серьезные ошибки, и то, что министерство цифровой трансформации называет документами, таковыми не является.

Именно поэтому в США нет Дии, в Швейцарии нет Дии, и даже в Китае нет никакой Дии, потому что там люди понимают разницу между документами и веселыми картинками в приложении.

Так как МЦТ никогда не признавало и не признает своих ошибок, то бороться решили с помощью террора. Запугать всех, чтобы не повадно было диечку-красотулечку в мобилочке рисовать. Тем и занимаются при поддержке полиции, и прочих нахлебников в тактических носках (за наш с вами счет). О чем бодренько рапортует глава национальной полиции.

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Но даже "мусора" задумчиво чешут репу и не знают, что предъявить. В предыдущем подобном случае, они пытались натянуть статьи 190 (мошенничество), 358 (подделка документов) и 361 ч. 2 (взлом группой лиц). После того, как по сетям прошел батхерт, МЦТ решили сгладить неловкость ситуации и заявили, что позволят пареньку "искупить свою вину", работая на Минцифру. Такие мелочи, как презумпция невиновности и то, что вину устанавливает суд, "этих" никогда не волновало.

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Сейчас еще гуще. Второму фигуранту вначале попытались вменить 361-2 ("збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом"). При этом, полиция, судя по всему, фильмы смотрит, потому что об этом они написали в телеграм-бот прямо с изъятого в ходе обыска телефона! (sic!), в чем я вижу превышение служебных и взлом. Потом, видимо, поняли, что-то совсем уж не натягивается федоровская сова на глобус Уголовного кодекса и переиграли на ст. 325 ("Порушення санітарних правил і норм") (sic!) Что такой же абсурд, как и все остальное.

Господа, то что сейчас происходит — беззаконие и профанация. Михайло, оставь молодых людей в покое и отправляй своих галерников назад за чертежную доску. В таком виде Дія нежизнеспособна, и даже террор со стороны Кіберполіції не поможет.

А вы, на всякий случай, запомните, если к вам стучится полиция — вам нужен адвокат, и вы имеете право хранить молчание. Потому, что все что вы скажете, будет тут же использовано в грязных политических играх задолго до суда.

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