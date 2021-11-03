Відчиніть, кіберполіція! Чому створення фейкової "Дії" — не підробка документів

Не перестаю дивуватися одній дуже поширеній помилці, яку однаково поділяють люди різного віку. При зіткненні з поліцією люди думають, що якщо зараз все чесно-чесно розкажуть, то грубі неприємні люди, які називають себе правоохоронцями, все запишуть, витруть ноги об килимок і підуть. Адже ви ні в чому не винні? Це просто непорозуміння. Жах закінчиться. Ні. Це так не працює.

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Знайомтеся, це Льоха, і йому сімнадцять років. Він напевно дивився детективи і абсолютно точно чув, як у фільмах копи зачитують "міранду": "Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може і буде використано проти вас у суді. Ваш адвокат може бути присутнім під час допиту. Якщо ви не можете сплатити за послуги адвоката, він буде наданий вам державою. Ви розумієте свої права?" Але не звернув увагу, і дарма.

В Україні теж є "міранда", стаття Конституції номер 63. Якщо до вас, як до Льохи, заламуються тяжко озброєні дармоїди, то ця стаття — ваш найкращий друг. Але чому так сталося? Якщо прийшли, то, напевно, є тому причини? Льоха пиляв "фейкову Дію".

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Це не те, щоб дуже добре, тому що з фейковою "Дією" всякі несвідомі громадяни обманюють перевірки в транспорті, а неповнолітні купують собі випивку та цигарки (чим вони, до речі, займалися за всіх часів і на всіх континентах). Але "добре" та "погано" — це категорії етичні, для кримінального провадження обурення чи схвалення недостатньо.

Чому це взагалі можливо? Тому що при проектуванні "Дії" були допущені серйозні помилки, і те, що міністерство цифрової трансформації називає документами, такими не є.

Саме тому в США немає "Дії", у Швейцарії немає "Дії", і навіть у Китаї немає жодної "Дії", бо там люди розуміють різницю між документами та веселими картинками в додатку.

Оскільки МЦТ ніколи не визнавало та не визнає своїх помилок, то боротися вирішили за допомогою терору. Залякати всіх, щоб не повадно було "Дію"-красуню в мобілочці малювати. Тим і займаються за підтримки поліції та інших нахлібників у тактичних шкарпетках (за наш із вами рахунок). Про що бадьоренько рапортує голова національної поліції.

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Але навіть "мусора" задумливо чухають ріпу і не знають, що пред'явити. У попередньому подібному випадку вони намагалися натягнути статті 190 (шахрайство), 358 (підробка документів) та 361 ч. 2 (злом групою осіб). Після того, як по мережах пройшов батхерт, МЦТ вирішили згладити незручність ситуації та заявили, що дозволять хлопцеві "викупити свою провину", працюючи на Мінцифру. Такі дрібниці, як презумпція невинуватості та те, що провину встановлює суд, "цих" ніколи не хвилювало.

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Зараз ще густіше. Другому фігуранту спочатку спробували виставити 361-2 ("збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом"). При цьому поліція, зважаючи на все, фільми дивиться, бо про це вони написали в телеграм-бот прямо з вилученого під час обшуку телефону! (sic!), у чому я бачу перевищення службових і злом. Потім, мабуть, зрозуміли, щось зовсім не натягується федорівська сова на глобус Кримінального кодексу і переграли на ст. 325 ("Порушення санітарних правил і норм") (sic!) Що такий самий абсурд, як і все інше.

Панове, те, що зараз відбувається, — беззаконня та профанація. Михайле, дай молодим людям спокій і відправляй своїх галерників назад за креслярську дошку. У такому вигляді "Дія" нежиттєздатна і навіть терор із боку Кіберполіції не допоможе.

А ви, про всяк випадок, запам'ятайте, якщо до вас стукає поліція, — вам потрібний адвокат, і ви маєте право тримати мовчання. Тому що все, що ви скажете, буде відразу використано в брудних політичних іграх задовго до суду.

Першоджерело.