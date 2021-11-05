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Цифровизация здорового человека. Как получить сертификат вакцинации международного образца

Если Минцифры будет вам рассказывать сказки о том, как неимоверно сложно было реализовать выдачу сертификатов вакцинации, не ведитесь. Цифровизация здорового человека выглядит иначе. Вы ее легко узнаете по отсутствию "гемморроя".

Андрей Баранович
Андрей Баранович
сооснователь ОО “Украинский Кибер Альянс”
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Международный сертификат вакцинации
Если Минцифры будет вам рассказывать сказки о том, как неимоверно сложно было реализовать выдачу сертификатов вакцинации, не ведитесь.

Сертификаты вакцинации в Украине бывают трех типов: бумажный международный сертификат с подписями и печатями врачей — хорошая вещь, но ее массово подделывают и доверие к ним падает. Получить можно у "семейного" врача. Международный сертификат европейского образца (EUDCC), ему и посвящен этот текст. Есть еще "внутренний сертификат" в Дие, он устроен так же как и европейский, только в него добавлен налоговый номер (РНОКПП) и номер паспорта. Бесполезен чуть менее, чем ничего.

Как получить сертификат вакцинации с QR-кодом?

Ни в коем случае не ставим себе приложение "Дия", и сразу идем на портал diia.gov.ua. Портал и приложение — не одно и тоже. Если вы поставили себе приложение — снесите его к черту (не забудьте при этом сделать скриншот кода, если он у вас есть).

На портал можно зайти с помощью Bank ID (Приватбанк подойдет). После того, как банк передаст данные о вас "Дие" (которая, как известно, "ничего не хранит"), портал запросит у вас все данные повторно. Не спрашивайте меня, зачем.

Но тут открывается возможность. Если вас беспокоит безопасность ваших данных, то вы можете ввести левый телефон, левый email, и левый адрес проживания. Налоговый номер и паспорт лучше не портить. И телефон и email должны быть работающими, на них будут приходить коды подтверждения.

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На последнем шаге регистрации может вылететь ошибка, не обращайте внимания и обновите страницу. Закажите сертификат в разделе "Здоровье". Если раздел по неведомым причинам неактивен, зайдите в профиль и попробуйте поменять адрес. Писать можно любой бред. Мне помогло, и с чем это связано я не знаю, потому что никакой документации на Дию, как не было, так и нет. Через какое-то время, от нескольких секунд до нескольких часов вам придет ссылка на PDF-файл. Скачайте, и лучше распечатайте. Сертификат действует год (проверить лучше, прочитав дату окончания из самого сертификата).

Больше вам ничего не нужно. Если у вас захотят проверить сертификат — покажите PDF или фотографию QR-кода. Если вам удобнее пользоваться приложениями, то Дия для этого тоже не нужна. Скачайте швейцарский "COVID Certificate". На андроидах он может не находится поиском из-за придури Гугла, тогда воспользуйтесь прямой ссылкой. Приложение легкое, стабильное, ему не нужен Интернет, "без СМС и регистрации", и уж тем более без верчения головой. Код приложения открыт и лежит на гитхабе.

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Что хранится в QR-коде? Там есть ваше имя и фамилия в родном написании и в транслитерации (все приложения показывают "родное", это так и задумано), дата выдачи и окончания срока действия сертификата. Дата вашего рождения. Количество вакцинаций, их производитель, тип, и собственно то, что это вакцина от Covid-19. Также стандартом предусмотрены сертификаты для тестов, и для переболевших (в Украине их только начали внедрять). Спецификация на формат EUDCC находится здесь.

Сам по себе сертификат — обычная медицинская справка, и не является документом идентифицирующим личность.
Сам по себе сертификат — обычная медицинская справка, и не является документом идентифицирующим личность.

Почему сертификат сложно подделать? Все данные в сертификате подписаны цифровой подписью ECDSA NIST P-256, в случае Украины секретный ключ для подписи хранится в Министерстве цифровой трансформации.

Несмотря на панические слухи ни один из ключей стран-участниц до сих пор не потек. Если это случится, то все сертификаты подписанные скомпрометированным ключом будут отозваны, и их придется получать заново. Сертификаты "Гитлера" были созданы или врачами-шутниками, или через бекенд Северной Македонии, который по ошибке оказался в открытом доступе.

Стандарт предусматривает так же черный список отозванных сертификатов (в Украине не работает). Большинство "левых" сертификатов выписывают врачи-взяточники, не только у нас, но и по всему миру. Цена колеблется от $300 до $500.

Гораздо полезнее для здоровья (и для кошелька) — вакцинироваться бесплатно, и получить честный сертификат.

Как работает инфраструктура сертификатов у нас и за рубежом?

Данные о прививках вносятся врачами в национальную медицинскую базу данных. В случае Украины — это ЕСОЗ (в подчинении МОЗ и НСЗУ). В нормальных странах выдачей сертификатов занимается Минздрав. И его можно получить сразу после прививки, на емейл, если оставить его врачу, в аптеке как в Германии, там сертификат с QR-кодом можно получить по украинской бумажной справке. Или на специальном сайте с минимальной аутентификацией, это может быть налоговый-номер+дата рождения или что-то подобное. Вот так это выглядит в Молдове.

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Откройте, киберполиция! Почему создание фейковой Дии — не подделка документов
Откройте, киберполиция! Почему создание фейковой Дии — не подделка документов

Может показаться, что такое решение не вполне безопасно, но если вы знаете имя и дату рождения, и в сертификате есть имя и дата рождения, то новой информации вы не получите. Не может потечь то, что противник и так уже знает. Тем не менее, подобный подход можно улучшить, если защитить форму ввода капчей или случайным "пином", выдаваемым в оффлайне при вакцинации. Не через телефон. Не нужно давать телефон кому попало. Особенно государству.

Спецификация на сертификаты версии 1.3, примеры реализации и тесты была готова в апреле. Однако, "диевые" захотели украсть полезную фичу в свое приложение, чтобы загнать туда как можно больше людей. Те, кто пытается извлечь выгоду из общей беды называются мародерами. Из-за этого, а так же из-за того, что диевые захотели навязать всем "Дія.Підпис", сертификаты появились только в августе.

ВНИМАНИЕ! Если вы создавали сертификат через приложение в августе, то тогда были выпущены неправильные сертификаты. Естественно, МЦТ не признало свою ошибку и никого не предупредило. Проверьте свой сертификат швейцарским приложением "COVID Certificate Check".

После того, как сотни тысяч людей чуть не свернули себе шею, пытаясь пройти биометрическую аутентификацию, которая в данном случае, как зайцу стоп-сигнал, подпись убрали и с портала, и из приложения. Цифровая подпись имеет юридическую силу, если ее каким-то образом у вас украдут, то быть беде. Сносите приложения, отзывайте подписи. Как это сделать, написано на сайте https://ca.diia.gov.ua/.

Сам по себе сертификат — обычная медицинская справка, и не является документом идентифицирующим личность. Поэтому паспорт желательно носить с собой, а при проверке — сканировать код и сравнивать его данные с паспортом.

Я это пишу, не потому, что мне нравится идея проверки кодов на каждом углу, а просто потому, что в любом ином случае проверка не имеет ни малейшего смысла. И с тем же успехом можно показывать код соседа или ценник из супермаркета "окорочка куриные". Чем сейчас и занимается школота с приложениями и веб-страничками, выглядящими как "Дия". Ничего хорошего в этом нет, но и плохого тоже. Это ошибка диевых мародеров, которые никому ничего не рассказали и не объяснили.

Если МЦТ будет вам рассказывать сказки о том, как неимоверно сложно было реализовать выдачу сертификатов, то могу вас заверить, что это очередное вранье. Вот так генерируется сертификат на python 3 (три строки), а вот таким кодом, можно вывести сертификат на экран 1 (одна) строка. Про "высоконагруженные" сервисы — тоже вранье. Если бы сервис был реализован на базе ЕСОЗ (как это и нужно было сделать изначально!) без посредника в виде Дии, то даже очень скромный компьютер управился бы с генерацией и выдачей всех сертификатов за 1 (один) день.

Сносите Дию, ничем хорошим эта затея не закончится. Я совсем не против "цифровизации", но цифровизация здорового человека выглядит иначе. Вы ее легко узнаете по отсутствию гемморроя.

Первоисточник.