Бремя доказательства. Что не так с верификацией в приложении Дия

Что у "диевых" получается по-настоящему хорошо, так это коммуникации. Как и у их папередников из МОЗ, замечу. Редкий энтузиаст мог пояснить своими словами многочисленные странности и противоречия "реформы здравоохранения". Однако это не мешало Свидетелям Супрун славить ее и верить в Нее всей душой. Все таки правильный PR это великая сила.

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Парень, который слепил муляж "Дии", публично обвиняется Минцифрой в подделке документов. Этот тезис сначала повторили попугаями украинские СМИ, а затем восприняли как истину широкие массы неравнодушных граждан.

Я не буду долго объяснять что и как, просто предложу всем желающим прямо сейчас, пока не закончился рабочий день, позвонить в любую нотариальную контору и спросить, примут ли там "е-паспорта" в качестве документа, удостоверяющего личность? При совершении юридических значимых действий, разумеется. Если не принимают, то почему? Как же "юридическая равноценность" о которой на каждом углу кукарекает МЦТ?

Пока же "диевые" начинают потихоньку что-то такое соображать. Пока что меееедленно, но со временем, полагаю, ускорятся. А то и перестроятся.

На днях с утра зашел по исследовательской надобности в свою "Дию", а там внезапно уведомление о необходимости осуществить фотоподтверждение личности. К сожалению, я протупил и не снял скриншот, поэтому могу предъявить только следующий, где сообщается о новом порядке пользования приложением.

Важно

Возьми все, я себе еще нарисую! Как "клонировать" е-документы украинцев и чем это грозит

Нажал кнопку "Назад" и очутился в приложении, где все выглядело как обычно — карточки документов на месте. Единственное, не загружались временные коды валидации е-документов. Впрочем, через час уже загружались и они. Хотя подтверждения моей личности не было, замечу.

[ + – ] Скриншот Дия1

[ + – ] Скриншот Дия2

Как бы то ни было, все идет к тому, что каждые тридцать дней надо проходить процедуру подтверждения. Среди предлагаемых уже сейчас методов идентификации, аккурат посередине — кривое донельзя PhotoID Минцифры. То самое "поверните голову влево, еще раз, еще…".

Пока что оное PhotoID присутствует наряду с радикально более удобными BankID Приватбанка и НБУ. Однако, полагаю, не нужно объяснять, почему через некоторое время BankID исчезнут и останется единственный способ получить подтверждение. Как обычно, в самый неудачный момент.

Начнется с тридцати дней, потом придется делать это еженедельно, а там и до ежедневной "верификации" дойдет дело. Это очень и очень хорошо, как по мне. Чем больше дискомфорта будет доставлять посполитым "Дия", тем активнее они будут уклоняться. Чем активнее они будут уклоняться, тем быстрее все это накроется тазом.

По мере того, как родное государство будет поручать Службе Цифровизации Украины все новые и новые задачи репрессивно-режимного характера, будет нарастать практика саботажа и уклонения.

Идей такого рода уже достаточно для полноценного стартапа, осталось дождаться, пока спрос на подобные услуги вырастет до необходимых величин.

Важно

Спрос и предложение. Почему в будущем фейковая Дія может стать неотличимой от оригинала

Пока же товарищ майор только примеряется со своей державницкой шваброй к тому месту, через которое многие наши соотечественники познают реальность, бормоча себе под нос, подобно герою Подервянского: "І ні?уя не пі:?дєц, ми тут із пустині сад зробимо".

Минобороны Украины анонсировало запуск сервиса Military ID, "электронного центра комплектования и социальной поддержки", который должен заработать в 2022 или 2023 году. Сервис будет содержать данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

[ + – ] Минобороны Украины анонсировало запуск сервиса Military ID

Так что все идет в том самом ключе, который был предсказан ровно год назад, в октябре 2020 года. Можете ознакомиться и сравнить с текущей ситуацией.

Первоисточник.