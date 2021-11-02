Тягар доказу. Що не так із верифікацією в додатку "Дія"

Що у "дієвих" виходить по-справжньому добре, то це комунікації. Як і в їхніх попередників із МОЗ, зауважу. Рідкісний ентузіаст міг пояснити своїми словами численні дивацтва та протиріччя "реформи охорони здоров'я". Однак це не заважало Свідкам Супрун славити її та вірити в неї усією душею. Все ж таки правильний PR — це велика сила.

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Хлопець, який зліпив муляж "Дії", публічно звинувачується Мінцифрою в підробці документів. Цю тезу спочатку повторили папугами українські ЗМІ, а потім сприйняли як істину широкі маси небайдужих громадян.

Я не буду довго пояснювати, що і як, просто запропоную всім охочим прямо зараз, поки не закінчився робочий день, зателефонувати до будь-якої нотаріальної контори і запитати, чи приймуть там "е-паспорти" як документ, що засвідчує особу? При скоєнні юридичних значних дій, очевидно. Якщо не беруть, то чому? Як же "юридична рівноцінність", про яку на кожному розі кукурікає МЦТ?

Поки що "дієві" починають потихеньку щось таке розуміти. Поки що повіііільно, але згодом, гадаю, прискоряться. А то й перешикуються.

Днями зранку зайшов за дослідницькою потребою у свою "Дію", а там раптово повідомлення про необхідність здійснити фотопідтвердження особистості. На жаль, я протупив і не зняв скріншот, тому можу пред'явити лише наступний, де повідомляється про новий порядок користування програмою.

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Натиснув кнопку "Назад" і опинився в додатку, де все мало звичний вигляд, — картки документів на місці. Єдине, що не завантажувалися тимчасові коди валідації е-документів. Утім, за годину вже завантажувалися і вони. Хоча підтвердження моєї особистості не було, зауважу.

[ + – ] Скріншот Дія1

[ + – ] Скріншот Дія2

Проте все йде до того, що кожні тридцять днів треба проходити процедуру підтвердження. Серед запропонованих уже зараз методів ідентифікації, якраз посередині — надзвичайно криве PhotoID Мінцифри. Те саме "поверніть голову вліво, ще раз, ще…".

Поки що цей PhotoID присутній поряд із радикально зручнішими BankID Приватбанку та НБУ. Однак, вважаю, не треба пояснювати, чому через деякий час BankID зникнуть і залишиться єдиний спосіб отримати підтвердження. Як завжди, у найневдаліший момент.

Почнеться з тридцяти днів, потім доведеться робити це щотижня, а там і до щоденної верифікації дійде справа. Це дуже і дуже добре, як на мене. Чим більше дискомфорту доставлятиме посполитим "Дія", тим активніше вони ухилятимуться. Чим активніше вони ухилятимуться, тим швидше все це накриється тазом.

У міру того, як рідна держава доручатиме Службі Цифровізації України дедалі нові завдання репресивно-режимного характеру, наростатиме практика саботажу та ухилення.

Ідей такого роду вже достатньо для повноцінного стартапу, залишилося дочекатися, поки попит на подібні послуги зросте до необхідних величин.

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Поки ж товариш майор тільки приміряється зі своєю державницькою шваброю до того місця, через яке багато наших співвітчизників пізнають реальність, бурмочучи собі під ніс, подібно до героя Подерв'янського: "І ні?уя не пі:?дець, ми тут із пустині сад зробимо".

Міноборони України анонсувало запуск сервісу Military ID, "електронного центру комплектування та соціальної підтримки", який має запрацювати у 2022 чи 2023 році. Сервіс міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

[ + – ] Міноборони України анонсувало запуск сервісу Military ID

Отже, все йде в тому самому ключі, який був передбачений рівно рік тому, у жовтні 2020 року. Можете ознайомитися та порівняти з поточною ситуацією.

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