Восемь признаков политолога. Как комментировать все на свете, не привлекая внимания санитаров

Инструкция для желающих стать авторитетным политологом и светиться в "ящике".

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Если бы у нас в стране так дружно росло поголовье крупного рогатого скота, как растет поголовье политологов, мы бы всю Европу давно залили молоком, закормили мясом и забросали рогами и копытами.

Когда-то Ющенко обещал создать пять миллионов рабочих мест. Складывается впечатление, что, наконец, это вожделенное обещание воплотилось в жизнь, но самым причудливым образом. Все пять миллионов непонятно с какого бодуна оказались политологами. Включите любой телеканал, который борется за звание телевизионного – и они там сидят, стоят, лежат и говорят так, как не говорят с реального бодуна. Им все равно, что обсуждать: медицинскую реформу, судебную или сексуальную.

Благо давно наступили благодатные времена, когда коммуникабельность заменила компетентность, и у них на все есть свое мнение. Но и среди них выделяются некоторые индивидуумы. Это топ-политологи! То есть, те, которые топят конкретно за себя и за своего парня.

Что же необходимо, чтобы стать видным политологом?

Прежде всего, яркая, запоминающаяся внешность. Лучше всего смотрится гладко выбритая лысина. Время от времени она бликует в эфире, и вспышки света олицетворяют вспышки просветленного сознания видного политолога. Кажется, будто мысли беспрерывно вспыхивают и клокочут в его разгоряченном мозгу, словно магма в жерле знаменитого исландского вулкана Эйяфьядлайекудль.

Фамилия топ-политолога редко говорит сама за себя, а жаль. Например: "Встречайте, у нас в гостях политолог Дмитрий Наебулкин!" — и всем сразу ясно. Но нет! Фамилия топ-политолога, как правило, четкая и звучная, и должна состоять из двух ударных слогов. Типа: Бурбон, Кордон, Долдон.

Топ-политолог обязан знать наизусть имена-отчества всех видных политиков, и в студии напускать на себя загадочно-снисходительный вид человека, которому давно все известно из кругов приближенных.

Полезно еще к месту и не к месту упоминать о своих высоких связях, томно произнося: "Когда я недавно встречался и беседовал с Леонид Макарычем, Эманюэлем Макроновичем или Дональдом Трампычем, он сказал мне…" и дальше нести любую пургу – кто проверит?

Топ-политолог обязан иметь минимум семь-десять костюмов в машине на тот случай, если эфиров на разных каналах в день окажется несколько. Топ-политолог не верит результатам социологических опросов и призывает к этому всех. Только у него всегда при себе свежайшие и самые достоверные сведения о рейтингах кандидатов в президенты.

Важно

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Топ-политолог обязательно должен являться директором или президентом какой-нибудь солидной организации с длинным названием, типа Институт глобальных перспектив развития прогресса манипулирования общественным мнением или, на худой конец, иметь свое издание или собственный ютуб-канал.

По примеру знаменитой конвенции детей лейтенанта Шмидта, разработанной незабвенным Шурой Балагановым, существует негласная конвенция видных политологов, распределившая СМИ нашей страны по сферам влияния. Политологи, грубо нарушившие эту негласную конвенцию, рискуют обнародованием компромата на себя лично и членов семьи до седьмого колена включительно.

И последнее. При появлении в общественных местах без охраны топ-политологам рекомендуется скрывать лицо либо менять внешность, а то благодарные зрители могут ее испортить.

В общем, если вы готовы следовать нашей инструкции, на всякий случай побрейтесь – вас вот-вот пригласят на эфир. Если вы женщина – шансов стать политологом у вас гораздо меньше. Лучше идите сразу в депутаты или вице-премьеры.

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