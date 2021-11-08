Вісім ознак політолога. Як коментувати все на світі, не привертаючи уваги санітарів

Інструкція для охочих стати авторитетним політологом та світитися у "ящику".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Якби в нас у країні так дружно росло поголів'я великої рогатої худоби, як росте поголів'я політологів, ми всю Європу давно б залили молоком, загодували м'ясом і закидали рогами і копитами.

Колись Ющенко обіцяв створити п'ять мільйонів робочих місць. Складається враження, що, нарешті, ця омріяна обіцянка втілилася в життя, але найхимернішим чином. Усі п'ять мільйонів незрозуміло з якого бодуна виявились політологами. Увімкніть будь-який телеканал, який бореться за звання телевізійного – і вони там сидять, стоять, лежать і говорять так, як не говорять із реального бодуна. Їм байдуже, що обговорювати: медичну реформу, судову чи сексуальну.

Благо давно настали благодатні часи, коли комунікабельність замінила компетентність, і вони мають на все свою думку. Але й зокрема виділяються деякі індивідууми. Це топ-політологи! Тобто ті, які топлять конкретно за себе та за свого хлопця.

Що ж потрібно, щоб стати видатним політологом?

Насамперед, яскрава зовнішність, що запам'ятовується. Найкраще виглядає гладко виголена лисина. Іноді вона виблискує в ефірі, і спалахи світла уособлюють спалахи просвітленої свідомості видатного політолога. Здається, ніби думки безперервно спалахують і клекочуть у його розпаленому мозку, наче магма в жерлі знаменитого ісландського вулкана Ейяф'ятлайокютль.

Прізвище топполітолога рідко говорить саме за себе, а шкода. Наприклад: "Зустрічайте, у нас у гостях політолог Дмитро Наєбулкін!" — і всім одразу ясно. Але ні! Прізвище топполітолога, як правило, чітке і звучне, і має складатися з двох ударних складів. Типу: Бурбон, Кордон, Долдон.

Топполітолог зобов'язаний знати напам'ять імена-по-батькові всіх видних політиків, і в студії напускати на себе загадково-поблажливий вигляд людини, якій давно все відомо з кіл наближених.

Корисно ще доречно і не доречно згадувати про свої високі зв'язки, млосно вимовляючи: "Коли я нещодавно зустрічався і розмовляв з Леонідом Макаровичем, Еманюелем Макроновичем або Дональдом Трампичем, він сказав мені…" і далі нести будь-яку дурню — хто перевірить?

Топполітолог повинен мати мінімум сім-десять костюмів у машині на той випадок, якщо ефірів на різних каналах на день виявиться кілька. Топполітолог не вірить результатам соціологічних опитувань та закликає до цього всіх. Тільки у нього завжди при собі найсвіжіші та найдостовірніші відомості про рейтинги кандидатів у президенти.

Важливо

Від економіста чую. Чому українські експерти не можуть виписати ефективний рецепт хворій економіці

Топполітолог обов'язково повинен бути директором або президентом якоїсь солідної організації з довгою назвою, на кшталт Інституту глобальних перспектив розвитку прогресу маніпулювання громадською думкою або, у крайньому разі, мати своє видання або власний ютуб-канал.

За прикладом знаменитої конвенції дітей лейтенанта Шмідта, розробленої незабутнім Шурою Балагановим, існує негласна конвенція видатних політологів, яка розподілила ЗМІ нашої країни щодо сфер впливу. Політологи, які грубо порушили цю негласну конвенцію, ризикують оприлюдненням компромату на себе особисто та членів сім'ї до сьомого коліна включно.

І останнє. З появою у громадських місцях без охорони топполітологам рекомендується приховувати обличчя або змінювати зовнішність, а то вдячні глядачі можуть її зіпсувати.

Загалом, якщо ви готові дотримуватись нашої інструкції, про всяк випадок поголіться – вас ось-ось запросять на ефір. Якщо ви жінка – шансів стати політологом у вас набагато менше. Краще йдіть одразу в депутати чи віцепрем'єри.

Першоджерело.