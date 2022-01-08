Конец света отменяется. Почему одни хвалят, а другие ругают фильм "Don"t look up!"

Самым интересным для меня в фильме "Don’t Look Up" была реакция на него моей френдленты. Во-первых, никогда, ни на один фильм она не была такой массовой, во-вторых, приятие-неприятие разделилось строго пополам, а в-третьих, и это самое интересное, я совершенно не мог предсказать заранее, кто на него как отреагирует. Я-то сам почти всегда на стороне тех, кто ругает, так уж я устроен, поэтому долго не мог заставить себя посмотреть, и, когда включил приготовился к худшему.

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Оказалось, очень милое вполне смотрибельное развлекательное кино. И совсем не капустник. Скорее дорогой новогодний корпоратив. Весело, ярко и не бесталанно. Конечно, звезды халтурят, сценарий ужасен, концы с концами плохо сходятся, но есть ощущение праздника, и то, что у МакКэя с Сиротой вместо души (чтобы там не было), они безусловно в этот фильм вложили. Не говоря уже о деньгах.

А живую зрительскую реакцию на эту незатейливую вещь я бы разделил на две составляющие: политическую и экзистенциальную. Про политическую все понятно: политизированная публика с обоих концов спектра смутно почувствовала, что их тут выставляют идиотами. А поскольку в большинстве своем эти прекрасные люди таковыми и являются, то они обиделись. Все это не очень интересно.

А вот экзистенциальная составляющая мне показалась горазда занятнее. Когда-то в детстве я читал роман Конан Дойля, который назывался, кажется, "Затерянный мир". Там было про каких-то динозавров, но еще там было про неизбежный конец света. И вот я помню, что там один из героев объясняет, что вообще-то конец света — это здорово, потому что когда накрывается все, все и вся, то это как-то горазда легче, чем загибаться одному. Эта мысль произвела на меня тогда сильное впечатление.

Так вот, я уверен, что, как это ни грустно, никакого конца света не случится.

Печальный факт заключается в том, что мы все умрем, и это произойдет с каждым из нас отдельно. Конечно, мир когда-нибудь как-то кончится. Но мы с вами кончимся гораздо раньше и никогда про это не узнаем. Зато испокон века люди будут вытеснять страхом о конечности мира страх перед собственным концом.

И еще: что бы не думали авторы этого фильма, то, что люди не хотят видеть гигантской кометы, а продолжают худо-бедно жить свои дурацкие маленькие жизни вопреки неизбежности – это главная гарантия того, что эта дура на нас не упадет.

Так что не бойтесь комет. Don’t look up!

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