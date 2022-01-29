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Не спасает даже Кейт Бланшетт. Почему не цепляет "Аллея Кошмаров" Гильермо дель Торо

В этом кино нет сказочных тварей. Но и людей там тоже нет. Это такая покойницкая, но покойники совсем не страшные. Очень покойные покойники. Они себе перетирают там что-то свое, а ты лежишь в кресле и думаешь: ну и ладно, пусть они там себе.

Борис Локшин
Борис Локшин
Эссеист, кинокритик, блогер
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Кейт Бланшетт в фильме "Аллея кошмаров"
В фильме "Аллея кошмаров"царит режиссерский расчет: ни одного непредсказуемого жеста, ни одного неожиданного поворота.

Если честно, то я пошел на "Аллею Кошмаров" только когда прочел, что там не будет никаких фантастических тварей, потому что я и самого-то Гильермо дель Торо как-то не очень, а зверинец его вообще не переношу. А перед этим мы сначала несколько часов гуляли по парку (мороз и солнце), а потом зашли в иранский ресторан греться.

После него по всему моему телу разлилось приятное тепло, выплескивающееся наружу расслабляющей персидской отрыжкой. В таком виде я пришел в кинотеатр и лег в кресло. Там такие специальные самовыдвигающиеяся кресла, в которых можно лежать.

И тут свет погасили, и я не заснул, нет, а просто так себе лежал и думал всякие посторонние мысли. В основном приятные. А то, что в это время происходило на экране, меня от них отвлечь ну просто никак не могло.

Потому что этот фильм, ну как сказать, это примерно как большая жирная улитка ползет по ветке.

И ты на нее смотришь сначала с некоторым интересом – надо же, большая улитка ползет – а она себе все ползет и ползет, а тебе, в сущности, наплевать и на эту улитку, и на то куда она ползет и когда доползет. И интерес со временем улетучивается так же медленно, как она ползет. Но зато медитативное состояние тебе гарантировано.

Нет, меня, не обманули, в этом кино нет сказочных тварей. Но и людей там тоже нет. Это такая покойницкая, но покойники совсем не страшные. Очень покойные покойники. Они себе перетирают там что-то свое, а ты лежишь в кресле и думаешь: ну и ладно, пусть они там себе.

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Поэзия обреченности. Зачем смотреть новый фильм Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров"
Поэзия обреченности. Зачем смотреть новый фильм Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров"
Кадры из фильма "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо
Кадры из фильма "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо

Единственный вопрос, который меня занимал, это как можно было устроить так, чтобы все эти красивые и харизматичные актеры, которых он набрал, выглядели и вели себя так, как синюшные мороженые куры из моего счастливого советского детства. Кстати, куры в этом кино играют не последнюю роль. И если хотите узнать какую, обязательно его посмотрите.

В последней трети фильма все зашевелилось, и все куда-то побежали. А я лежал и про себя разговаривал с режиссером. Я ему говорил: "Мужик, ну ту ведь должен знать, что кино — это не то, как ты красиво поставил свет чтобы эффектно подсвечивать глазки своих персонажей. Ну придумай уже хоть что-нибудь неожиданное! Ну удиви меня чем-нибудь, черт возьми! Ведь все же вокруг говорят, что ты великий мастер!"

Но нет. В фильме царил режиссерский расчет. Бессмысленный и беспощадный. Все что должно было случиться, просчитывалось на два-три хода вперед. Ни одного непредсказуемого жеста. Ни одного неожиданного поворота. Фильм неумолимо катился по прямой, как внутри прямой кишки. И даже тема сисек Кейт Бланшетт оказалась совсем не раскрытой.

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