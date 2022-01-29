Не спасает даже Кейт Бланшетт. Почему не цепляет "Аллея Кошмаров" Гильермо дель Торо

Если честно, то я пошел на "Аллею Кошмаров" только когда прочел, что там не будет никаких фантастических тварей, потому что я и самого-то Гильермо дель Торо как-то не очень, а зверинец его вообще не переношу. А перед этим мы сначала несколько часов гуляли по парку (мороз и солнце), а потом зашли в иранский ресторан греться.

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После него по всему моему телу разлилось приятное тепло, выплескивающееся наружу расслабляющей персидской отрыжкой. В таком виде я пришел в кинотеатр и лег в кресло. Там такие специальные самовыдвигающиеяся кресла, в которых можно лежать.

И тут свет погасили, и я не заснул, нет, а просто так себе лежал и думал всякие посторонние мысли. В основном приятные. А то, что в это время происходило на экране, меня от них отвлечь ну просто никак не могло.

Потому что этот фильм, ну как сказать, это примерно как большая жирная улитка ползет по ветке.

И ты на нее смотришь сначала с некоторым интересом – надо же, большая улитка ползет – а она себе все ползет и ползет, а тебе, в сущности, наплевать и на эту улитку, и на то куда она ползет и когда доползет. И интерес со временем улетучивается так же медленно, как она ползет. Но зато медитативное состояние тебе гарантировано.

Нет, меня, не обманули, в этом кино нет сказочных тварей. Но и людей там тоже нет. Это такая покойницкая, но покойники совсем не страшные. Очень покойные покойники. Они себе перетирают там что-то свое, а ты лежишь в кресле и думаешь: ну и ладно, пусть они там себе.

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Поэзия обреченности. Зачем смотреть новый фильм Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров"

[ + – ] Кадры из фильма "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо

Единственный вопрос, который меня занимал, это как можно было устроить так, чтобы все эти красивые и харизматичные актеры, которых он набрал, выглядели и вели себя так, как синюшные мороженые куры из моего счастливого советского детства. Кстати, куры в этом кино играют не последнюю роль. И если хотите узнать какую, обязательно его посмотрите.

В последней трети фильма все зашевелилось, и все куда-то побежали. А я лежал и про себя разговаривал с режиссером. Я ему говорил: "Мужик, ну ту ведь должен знать, что кино — это не то, как ты красиво поставил свет чтобы эффектно подсвечивать глазки своих персонажей. Ну придумай уже хоть что-нибудь неожиданное! Ну удиви меня чем-нибудь, черт возьми! Ведь все же вокруг говорят, что ты великий мастер!"

Но нет. В фильме царил режиссерский расчет. Бессмысленный и беспощадный. Все что должно было случиться, просчитывалось на два-три хода вперед. Ни одного непредсказуемого жеста. Ни одного неожиданного поворота. Фильм неумолимо катился по прямой, как внутри прямой кишки. И даже тема сисек Кейт Бланшетт оказалась совсем не раскрытой.

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