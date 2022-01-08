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Кінець світу скасовується. Чому одні хвалять, а інші лають фільм "Don"t look up!"

Те, що люди не хочуть бачити гігантської комети, а продовжують жити дурні маленькі життя всупереч неминучості — це головна гарантія того, що ця комета на нас не впаде. Тож не бійтеся комет. Don't look up!

Борис Локшин
Борис Локшин
Есеїст, кінокритик, блогер
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Кадр із фільму Don't look up!
Те, що люди не хочуть бачити гігантської комети, а продовжують сяк-так проживати свої безглузді маленькі життя всупереч неминучості – це головна гарантія того, що ця комета на нас не впаде.

Найцікавішим для мене у фільмі "Don't Look Up" була реакція на нього моєї френдстрічки. По-перше, ніколи, на жодний фільм вона не була такою масовою, по-друге, сприйняття-неприйняття розділилося суворо навпіл, а по-третє, і це найцікавіше, я зовсім не міг передбачити заздалегідь, хто на нього як відреагує. Я сам майже завжди на боці тих, хто лає, так я вже влаштований, тому довго не міг змусити себе подивитися, і, коли увімкнув, приготувався до гіршого.

Виявилося, дуже миле цілком придатне для перегляду розважальне кіно. І зовсім не капусник. Швидше дорогий новорічний корпоратив. Весело, яскраво і не безталанно. Звичайно, зірки халтурять, сценарій жахливий, кінці з кінцями погано сходяться, але є відчуття свята, і те, що у МакКея із Сиротою замість душі (щоб там не було), вони безумовно в цей фільм вклали. Не кажучи вже про гроші.

А живу глядацьку реакцію на цю невигадливу річ я розділив би на дві складові: політичну та екзистенційну. Про політичну все відомо: політизована публіка з обох кінців діапазону неясно відчула, що їх тут виставляють ідіотами. А оскільки здебільшого ці прекрасні люди такими і є, то вони образилися. Все це дуже цікаво.

А ось екзистенційна складова мені здалася набагато цікавішою. Колись у дитинстві я читав роман Конан Дойля, який називався, здається, "Загублений світ". Там було про якихось динозаврів, але ще там було про неминучий кінець світу. І ось я пам'ятаю, що там один із героїв пояснює, що взагалі кінець світу — це чудово, бо коли накривається все, все і вся, то це якось набагато легше, ніж загинатися одному. Ця думка справила на мене сильне враження.

Так ось, я впевнений, що, як би це не було сумно, жодного кінця світу не станеться.

Сумний факт полягає у тому, що ми всі помремо, і це станеться з кожним з нас окремо. Звичайно, світ колись скінчиться. Але ми з вами закінчимося набагато раніше і ніколи про це не дізнаємось. Зате споконвіку люди витіснятимуть страхом про кінцівки світу страх перед власним кінцем.

І ще: що б не думали автори цього фільму, те, що люди не хочуть бачити гігантської комети, а продовжують сяк-так проживати свої безглузді маленькі життя всупереч неминучості — це головна гарантія того, що ця брила на нас не впаде.

Тож не бійтеся комет. Don't look up!

Першоджерело.