Измена вкусу. Почему "реставрация" моста Патона в Киеве больше похожа на вандализм

Даже в трудные времена не дают мне покоя дела городские. На мосту Патона раскрыли обновленную секцию перил. И я имел несчастье увидеть фотографии того, что нам имеют наглость презентовать.

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Теперь вместо звезды здесь барельеф с подписью АРХ.МИХАИЛЪ. Причем тут он к мосту имени Евгения Оскаровича Патона? Наверно арх — это архитектор: "Архитекторъ Михаилъ. Мостъ построилъ и свалилъ".

[ + – ] На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина [ + – ] На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина [ + – ] На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина [ + – ] На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина [ + – ] На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина

Исполнители этой работы смогли декоммунизировать не только серп, молот и звезду, но и чувство художественного стиля, а также качество работ. Литье вместо чугунного сделано из какого-то порошкового металла. Из-за этого лицо Архангела побито мелкими дырами – как будто шрамами от юношеских прыщей. Несколько замерзаний-размерзаний и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами.

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Вся конструкция стоит пару недель, а в складки литья уже забилась куча грязи Ее можно отмыть разве что мощным керхером. Давно такой видели у дорожников?

Другой неизбежный спутник горе-литейщиков – ржавчина. Все декоративные болты свежеустановленной секции уже поржавели. Как и поржавела шишка, которую почему-то поставили по центру перил на место молота.

А там где шишка стояла в первоначальном проекте по краям перила – теперь пустота. Почему хотя бы шишку нельзя было оставить на месте? Работа на уровне гаража с 3Д принтером.

Да, нам это все еще выдадут за реставрацию. Я же повторюсь – это дешевая и постыдная подделка, к тому же нарушающая закон об охране культурного наследия. Нельзя так с памятниками, дикари.

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