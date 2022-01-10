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Измена вкусу. Почему "реставрация" моста Патона в Киеве больше похожа на вандализм

Обновленная секция перил на киевском мосту Патона — это выдаваемая за реставрацию дешевая и постыдная подделка, нарушающая закон об охране культурного наследия. Исполнители декоммунизировали не только серп, молот и звезду, но и чувство художественного стиля и качество работ. Нельзя так с памятниками, дикари!

Семен Широчин
Семен Широчин
краевед, ученый, фотограф, исследователь застройки Киева советского периода
2016
мост Патона
"Реставрация" на мосту Патона в Киеве - это это дешевая и постыдная подделка, нарушающая закон об охране культурного наследия.

Даже в трудные времена не дают мне покоя дела городские. На мосту Патона раскрыли обновленную секцию перил. И я имел несчастье увидеть фотографии того, что нам имеют наглость презентовать.

Теперь вместо звезды здесь барельеф с подписью АРХ.МИХАИЛЪ. Причем тут он к мосту имени Евгения Оскаровича Патона? Наверно арх — это архитектор: "Архитекторъ Михаилъ. Мостъ построилъ и свалилъ".

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На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
На мосту Патона в Киеве раскрыли обновленную секцию перил. Фото: Facebook Семена Широчина
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона
мост Патона, перила моста, Киев, реставрация моста Патона, реконструкция моста Патона

Исполнители этой работы смогли декоммунизировать не только серп, молот и звезду, но и чувство художественного стиля, а также качество работ. Литье вместо чугунного сделано из какого-то порошкового металла. Из-за этого лицо Архангела побито мелкими дырами – как будто шрамами от юношеских прыщей. Несколько замерзаний-размерзаний и барельеф будет похож на весеннюю трассу с выбоинами.

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Вся конструкция стоит пару недель, а в складки литья уже забилась куча грязи Ее можно отмыть разве что мощным керхером. Давно такой видели у дорожников?

Другой неизбежный спутник горе-литейщиков – ржавчина. Все декоративные болты свежеустановленной секции уже поржавели. Как и поржавела шишка, которую почему-то поставили по центру перил на место молота.

А там где шишка стояла в первоначальном проекте по краям перила – теперь пустота. Почему хотя бы шишку нельзя было оставить на месте? Работа на уровне гаража с 3Д принтером.

Да, нам это все еще выдадут за реставрацию. Я же повторюсь – это дешевая и постыдная подделка, к тому же нарушающая закон об охране культурного наследия. Нельзя так с памятниками, дикари.

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