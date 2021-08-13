Ничья земля. Почему Alyona Alyona стала крайней в скандале с дрифтом вокруг Софии Киевской

Громкие скандалы выполняют две важные функции. Во-первых, они помогают многим людям быстро и сообща откалибровать свои представления о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Разрушать публичные пространства в угоду коммерческим интересам отдельных корпораций, как, например, RedBull поступил на днях с Софийской площадью, – это плохо.

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Унижать других людей для продвижения своей продукции, как поступали и поступают тьма разнообразных компаний, например, штампуя однотипную сексисткую рекламу, — тоже плохо. Острая общественная реакция на каждый такой инцидент – это как звук полицейского свистка: внимание, вы нарушили правила! Хотя до инцидента, может, никто толком и не знал, что такое правило вообще существует.

Во-вторых, скандалы являются прекрасным поводом сбросить пар. Выплеснуть раздражение, тревогу, обиду, которые копились и не находили выхода. А тут – ура! — сетевой холивар. Можно бесконечно обмениваться виртуальными ударами без вреда для здоровья. А уж побить виноватого, который лишен морального права дать отпор – вообще милое дело. Бей не хочу.

Однако скандал с несанкционированными (хотя это неточно) съемками дрифт-шоу на Софийской площади, инициированными компанией RedBull Украина, помимо прочего, обнажил проблему, отношение к которой украинское общество никак не может откалибровать.

К юбилею Независимости будет много парадного контента о том, как прекрасна Украина, сколько в ней природных и культурных чудес. Или Киев. Киев еще прекраснее. И мало кто из украинцев захочет с этим поспорить. Образ благословенной земли, Родины – важнейшая часть гражданского самосознания.

Но существование Родины из мира грез никак не отменяет ужасного, варварского обращения с конкретными пространствами – природными зонами, городами, пахотными землями – со стороны граждан любых статусов и сословий. Страна "моя", город "мой", а полянка, скамейка или газон – они как бы ничьи.

И в своей консультативной практике, и в результатах опросов и других исследований в Украине психологи периодически спотыкаются о такой парадокс: простые люди не ощущают себя хозяевами территорий, на которых живут; однако они не считают хозяевами и власть, которая этими территориями управляет. Ничья земля.

Психология "ничейности" формирует весьма благоприятный фон для разных злоупотреблений со стороны власти и капитала. Корпорации и в более укорененных сообществах склонны к захвату и эксплуатации публичных пространств. А уж в нашем, вечно вырванном из исторического контекста обществе, и подавно.

Любой житель Украины сталкивается с эпизодами таких злоупотреблений едва ли не каждый день, это фон, который мы приучены не замечать. И кто-то должен хорошенько пошуметь и наследить, чтобы общественность включилась.

Смелые эксперименты RedBull с гоночными машинами вблизи исторического памятника, охраняемого ЮНЕСКО, равно как их неубедительные извинения ивялые попытки исправить причиненный ущерб, смотрятся вполне в духе времени. И несмотря на возбужденные уголовные дела по факту инцидента, и гневную отповедь представителей киевской администрации и украинского правительства, вопрос о том, наступят ли для компании серьезные финансовые и административные последствия, остается открытым.

Даже если наступят, и другие компании впредь поостерегутся так беззастенчиво использовать историческое наследие в коммерческих целях, это мало что решит по сути.

Потому что второй участник этого инцидента – власть в широком смысле – никаким участником себя не признает. Даже если дрифт-шоу действительно было несанкционированным (хотя трудно поверить, что какая-то компания станет так самоубийственно рисковать), съемки длились наверняка дольше 15 минут, и за это время могла среагировать хотя бы патрульная полиция. Но этого не случилось.

Важно

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Даже если шоу было несанкционированным, власть все равно несет ответственность за его проведение, поскольку ответственность за происходящее в зоне контроля, в том числе за устранение последствий и нейтрализацию рисков – это и есть суть власти. Но мы увидели привычную карусель по перекладыванию ответственности.

И в этой карусели крайняя лошадка досталась Алене Алене – рэперше, которая опрометчиво согласилась поучаствовать в съемках, не до конца видимо понимая, что это и зачем.

Но она оказалась единственным человеком во всей этой истории, которому хватило смелости иметь дело с последствиями.

Вовлечение Алены Алены в этот скандал – щедрый и незаслуженный подарок для RedBull и администрации г. Киева. Ее песни, ее внешность, ее прошлые ошибки делают Алену Аленуудобной мишенью для нападок и общественного осуждения. В дискуссиях о том, да как она могла, да как она посмела, легко потерялись истинные виновники торжества.

Но Алена Алена неплохо справляется с кризисом. Есть все основания считать, что она справится.

Однако, когда волна спадет, и все репутации вернутся в свои берега, мы обнаружим себя на том же месте, где и были, и с тем же вопросом, который неизвестно кому адресовать – "чья это земля?".

От привычного понимания общего как ничейного нам предстоит пройти долгий путь к осознанию того, что общее – это наше.