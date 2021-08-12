Дрифт с осадком. Выиграет ли бренд Red Bull от скандала с гонками на Софийской площади

Я так понимаю, все уже высказались по скандалу с дрифтом автомобилей Red Bull на Софийской площади. Теперь могу написать и я.

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Из ошибок коммуникации бренда:

В такой ситуации, как эта, нельзя делать обобщенное заявление-извинение. Так как за любыми принятыми решениями стоит конкретное ответственное лицо, у которого есть фамилия, имя и должность.

Обычно в таких ситуациях ожидается, что с обществом выйдет говорить СЕО или хотя бы исполнительный директор.

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В данный момент негодование общества направлено на торговую марку Red Bull. На напиток в баночке. Что валит в один миг, отстроенную годами коммуникационную стратегию бренда, так как негатив сделает свое дело. И здесь уже не сработает установка "черный пиар — тоже пиар".

Хотя, с точки зрения пиара для Red Bull — цель достигнута.

О них говорят все ведущие СМИ, блогеры, и мы с вами. О бренде говорят — и это без оплаты ТВ-каналам, блогерам, рекламы в гугле и тд. Только вопрос — в каком ключе говорят.

Надеюсь, не надо тратить буквы на то, чтобы обьяснить: без разрешения администрации города выходить снимать ролик было, как минимум, глупо.

И последнее. Обратите внимание на то, какие комментарии дает артистка Alyona Alyona. Ок, спишем на то, что она творческая натура и не посмотрела документы (во что я не верю, ведь на рекламные контракты и выгоды от них, я уверена, артисты обычно смотрят более, чем внимательно, перед тем, как поставить под ними свою подпись).

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В итоге, прикинулись дурачками, и артист дает комментарии о том, что был уверен, что разрешение получено.

Я вот не могу понять. А откуда в нашей стране вообще можно быть в чем-то уверенным? Если Alyona Alyona по своей наивности НЕ знала об этом, то это не значит, что ее менеджмент также НЕ знал.

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