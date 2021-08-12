Дрифт з осадом. Чи виграє бренд Red Bull від скандалу з гонками на Софійській площі

Я так розумію, усі вже висловилися щодо скандалу з дрифтом автомобілів Red Bull на Софійській площі. Тепер можу написати і я.

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З помилок комунікації бренду:

У такій ситуації, як ця, не можна робити узагальнену заяву-вибачення. Так як за будь-якими ухваленими рішеннями стоїть конкретна відповідальна особа, в якої є прізвище, ім'я та посада.

Зазвичай в таких ситуаціях очікується, що із суспільством вийде говорити СЕО або хоча б виконавчий директор.

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Наразі обурення суспільства спрямоване на торговельну марку Red Bull. На напій в баночці. Що руйнує в одну мить, відбудовану роками комунікаційну стратегію бренду, оскільки негатив зробить свою справу. І тут уже не спрацює установка "чорний піар — теж піар".

Хоча, з точки зору піару для Red Bull — мета досягнута.

Про них говорять всі провідні ЗМІ, блогери, і ми з вами. Про бренд кажуть — і це без оплати ТВ-каналам, блогерам, реклами в гуглі тощо. Тільки питання — як говорять.

Сподіваюся, не треба витрачати літери на те, щоб пояснити: без дозволу адміністрації міста виходити знімати ролик було, як мінімум, нерозумно.

Й останнє. Зверніть увагу на те, які коментарі дає артистка Alyona Alyona. Ок, спишемо на те, що вона творча натура і не подивилася документи (у що я не вірю, адже на рекламні контракти і вигоди від них, я впевнена, артисти зазвичай дивляться більш, ніж уважно, перед тим, як поставити під ними свій підпис).

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Зрештою, прикинулися дурниками, й артист дає коментарі про те, що був упевнений, що дозвіл отриманий.

Я от не можу зрозуміти. А звідки в нашій країні взагалі можна бути в чомусь впевненим? Якщо Alyona Alyona за своєю наївністю НЕ знала про це, то це не означає, що її менеджмент також НЕ знав.

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