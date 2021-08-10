Секс насилие, Талашко. Почему в Украине никого не пугают скандалы на почве харрасмента

Он смотрит в зеркало и видит красавца-мужчину, которым был в далеком 1974 году. Когда в свет вышла военная драма "В бой идут одни старики", позднее ставшая культовой.

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Сколько советских женщин, девушек и девочек вздыхали у экранов, глядя на идеально очерченный профиль старшего лейтенанта Скворцова. В те времена, конечно, куда бы он ни пришел, всюду находились поклонницы или даже фанатки, готовые привлечь внимание звезды советского кино.

И скорее всего, глядя на сегодняшних абитуриенток, поступающих в Киевский национальный университет театра кино и телевидения имени Ивана Карпенко- Карого, он видит следующее поколение фанаток. Но есть и те, кто видит в бывшем актере, а ныне преподавателе Владимире Талашко угрозу сексуальных домогательств

Истории абитуриенток Юлии Бирзул и Виктории Муштей, утверждающих в Facebook, что Талашко заманивал их к себе домой под предлогом подготовки к вступительным экзаменам, а потом пытался раздеть, получили большой резонанс в социальных сетях.

Девушки уверяют, что преподаватель пытался силой вынудить их к интиму. Одной, по ее же собственным словам, даже пришлось изобразить потерю сознания, чтобы избежать секса.

Сценарист и критик Богдан Панкрухин разместил посты с утверждениями Юлии и Виктории в своих экаунтах в социальных сетях, позаботился о том, чтобы с этими текстами ознакомились как можно больше людей.

Под его публикацией вскоре появились комментарии других девушек, утверждавших, что они также пережили подобный опыт с тем же преподавателем при поступлении в Карпенко – Карого или во время обучения на начальных курсах.

Казалось бы, чем не украинская версия metoo. Грандиозный скандал, похоронивший карьеру одного из самых успешных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейна, начинался примерно так же.

Жертвы сексуальных домогательств, как правило, молчат, боясь, что их самих сделают виноватыми. К сожалению, это вполне обоснованные опасения. Особенно, если предполагаемый агрессор – известный и уважаемый человек.

Доказать факт преследования или попытки совершения сексуального насилия совсем не просто. Вероятность того, что дело замнут велика, если жертва одна, но когда обнаруживаются другие пострадавшие, ситуация кардинально меняется. Срабатывает эффект снежного кома, чем больше обвинений озвучивают публично, тем меньше у остальных жертв причин молчать о том, что с ними случилось.

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Именно этой лавиной накрыло Вайнштейна. Оскароносный сооснователь легендарной киностудии Miramax лишился всего, что имел, включая семью, привычный круг общения и возможность когда-либо в будущем заниматься кинопроизводством.

Грозит ли что либо Владимиру Талашко, сказать сложно. Без соответствующих заявлений пострадавших к ответсвенности его точно не привлекут. Пожалуй, единственный реалистичный вариант развития событий, при котором абитуриентки могут доказать свою правоту – подача коллективного гражданского иска.

К сожалению, мы живем в стране, где медийные скандалы вспыхивают слишком часто и забываются слишком быстро. Публика к ним привыкла и уже не готова подолгу держать в поле зрения одну историю.

Большинство скоро переключится на более свежий хайп, забудет о Талашко и тех, кто его обвинял.

До сих пор гражданские дела о сексуальных домогательствах в Украине считались неперспективными. Судебной практики в этом направлении маловато. Да и решения чаще принимаются в пользу ответчика. Были даже случаи, когда истица после завершения рассмотрения дела получала встречный иск о репутационном ущербе и в итоге вынуждена была выплачивать солидную компенсацию обидчику, вину которого не смогла доказать.

Но здесь, как и в случае с metoo существует принципиальная разница между обвинением исходящим от одного человека и от нескольких не связанных между собой людей. Громких групповых исков такого рода в нашей стране еще не было.

Если потенциальные истицы по делам о сексуальных домогательствах объединятся и выступят в суде общим фронтом, да еще будут регулярно общаться с масс- медиа, сообщая подробности дела, тогда такие примеры и впрямь могут стать полезным прецедентом, важным кирпичиком при построении эффективной системы защиты прав женщин

И как знать, возможно, в скором будущем отношение украинского общества к сексуальным домогательствам изменится. Из шалости, которую позволяют себе "мужчины с возможностями", они превратятся в серьезный наказуемый проступок.