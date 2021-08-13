Нічия земля. Чому Alyona Alyona стала крайньою в скандалі з дрифтом навколо Софії Київської

Гучні скандали виконують дві важливі функції. По-перше, вони допомагають багатьом людям швидко та спільно відкалібрувати свої уявлення про те, що таке добре і що таке погано. Руйнувати публічний простір на догоду комерційним інтересам окремих корпорацій, як, наприклад, RedBull вчинив днями з Софійській площею, — це погано.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Принижувати інших людей для просування своєї продукції, як чинили й чинять тьма різноманітних компаній, наприклад, штампуючи однотипну сексистську рекламу, — теж погано. Гостра громадська реакція на кожен такий інцидент — це як звук поліцейського свистка: увага, ви порушили правила! Хоча до інциденту, може, ніхто толком і не знав, що таке правило взагалі існує.

По-друге, скандали є прекрасним приводом скинути пару. Виплеснути роздратування, тривогу, образу, які накопичувалися та не знаходили виходу. А тут — ура! — мережевий холівар. Можна нескінченно обмінюватися віртуальними ударами без шкоди для здоров'я. А вже побити винного, який позбавлений морального права дати відсіч, — взагалі мила справа. Бий не хочу.

Однак скандал із несанкціонованими (хоча це неточно) зйомками дрифт-шоу на Софійській площі, ініційованими компанією RedBull Україна, крім іншого, оголив проблему, ставлення до якої українське суспільство ніяк не може відкалібрувати.

До ювілею Незалежності буде багато парадного контенту про те, яка прекрасна Україна, скільки в ній природних і культурних чудес. Або Київ. Київ ще прекрасніший. І мало хто з українців захоче з цим посперечатися. Образ благословенної землі, Батьківщини — найважливіша частина громадянської самосвідомості.

Але існування Батьківщини зі світу мрій ніяк не скасовує жахливого, варварського поводження з конкретними просторами — природними зонами, містами, орними землями — з боку громадян будь-яких статусів і станів. Країна "моя", місто "моє", а галявинка, лава або газон — вони як би нічиї.

І в своїй консультативній практиці, і в результатах опитувань та інших досліджень в Україні психологи періодично спотикаються об такий парадокс: прості люди не відчувають себе господарями територій, на яких живуть; проте вони не вважають господарями і владу, яка цими територіями керує. Нічия земля.

Психологія "нічийності" формує вельми сприятливий фон для різних зловживань із боку влади та капіталу. Корпорації і в більш вкорінених спільнотах схильні до захоплення й експлуатації публічних просторів. А вже в нашому, вічно вирваному з історичного контексту суспільстві, і поготів.

Будь-який житель України стикається з епізодами таких зловживань чи не кожен день, це фон, який ми привчені не помічати. І хтось повинен гарненько пошуміти і наслідити, щоб громадськість включилася.

Сміливі експерименти RedBull з гоночними машинами поблизу історичної пам'ятки, що охороняється ЮНЕСКО, так само як їхні непереконливі вибачення і в'ялі спроби виправити завдану шкоду, виглядають цілком у дусі часу. І незважаючи на порушені кримінальні справи за фактом інциденту і гнівну відповідь представників київської адміністрації й українського уряду, питання про те, чи настануть для компанії серйозні фінансові та адміністративні наслідки, залишається відкритим.

Навіть якщо настануть, і інші компанії надалі остерігатимуться так безсоромно використовувати історичну спадщину в комерційних цілях, це мало що вирішить по суті.

Тому що другий учасник цього інциденту — влада в широкому сенсі — ніяким учасником себе не визнає. Навіть якщо дрифт-шоу дійсно було несанкціонованим (хоча важко повірити, що якась компанія стане так самогубно ризикувати), зйомки тривали напевно довше 15 хвилин, і за цей час могла зреагувати хоча б патрульна поліція. Але цього не сталося.

Важливо

Дрифт з осадом. Чи виграє бренд Red Bull від скандалу з гонками на Софійській площі

Навіть якщо шоу було несанкціонованим, влада все одно несе відповідальність за його проведення, оскільки відповідальність за те, що відбувається в зоні контролю, у тому числі за усунення наслідків і нейтралізацію ризиків — це і є суть влади. Але ми побачили звичну карусель із перекладання відповідальності.

І в цій каруселі крайня конячка дісталася Альоні Альоні — реперці, яка необачно погодилася взяти участь у зйомках, не до кінця, мабуть, розуміючи, що це і навіщо.

Але вона виявилася єдиною людиною у всій цій історії, якій вистачило сміливості мати справу з наслідками.

Залучення Альони Альони в цей скандал — щедрий і незаслужений подарунок для RedBull і адміністрації м. Києва. Її пісні, її зовнішність, її минулі помилки роблять Альону Альону зручною мішенню для нападок і громадського осуду. У дискусіях про те, та як вона могла, та як вона посміла, легко загубилися справжні винуватці торжества.

Але Альона Альона непогано справляється з кризою. Є всі підстави вважати, що вона впорається.

Однак, коли хвиля спаде, і всі репутації повернуться в свої береги, ми виявимося на тому ж місці, де й були, і з тим же питанням, яке невідомо кому адресувати, — "чия це земля?".

Від звичного розуміння загального як нічийого нам треба буде пройти довгий шлях до усвідомлення того, що загальне — це наше.