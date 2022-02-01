Правило номер 0: нарушай правила. Как прожить жизнь так, чтобы в конце ни о чем не пожалеть

Все мы слышали про десять заповедей. Первая вторая…десятая. Это некий свод правил, по которым стоит жить, чтоб обрести вечную жизнь после смерти. Однако, мы также знаем, что в системе арифметики отсчет начинается не с единицы, а …. Тадададам!! С ноля.

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И каково же оно, правило номер ноль? Самое первое и основа основ не озвучена.

У меня есть гипотеза, что правило номер ноль звучит так: НАРУШАЙ ПРАВИЛА.

Иначе почему мы закономерно в разных областях жизни наблюдаем нарушение правил, если этого правила нет?

Вот, допустим, возьмем профессию стилиста. Существуют четко сформулированные законы как сделать образ гармоничным – соблюдай пропорции формы цвета текстуры и будет тебе счастье. Но! Почему тогда в рекламе любого бренда одежды мы видим как обязательно какой-то из основных законов нарушен? А?

Возьмем музыку. Почему в самых запоминающихся нам музыкальных композициях часто нарушены законы гармонии? Либо нота пропущена, либо она звучит с задержкой, либо используют соседнюю ноту вместо той, которая должна быть по правилам?

Важно

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Драматургия. Почему самый интересный герой всегда противоречивый? Даже есть такое понятие: сознательно нарушенное правило – это уже прием.

Зная, что наш мозг инстинктивно ищет гармонии, умельцы нарушают правила и таким образом получают наше внимание. Ведь, когда соблюдены базовые принципы и ситуация предсказуема, нам спокойно. Нашим органам чувств не приходится напрягаться, чтоб считать стимул.

Например, по гармонично сложенной картинке наш взгляд скользит без преград и легко идет дальше особо не заостряя внимание и, соответственно,не выделяя ее из прочих. А вот там, где пропорции нарушены, мы сами не зная того, задерживаемся дольше, пытаясь разгадать, что же тут не так.

Мы испытываем дискомфорт и неосознанно хотим разобраться – вкладываем свое внимание. А наше внимание дороже денег. Точнее, это и есть валюта, которую конвертировать в деньги очень легко.

В отношениях, как известно,есть две "проблемы": либо все хорошо и скучно, либо сложно, но страстно.

И вот эти драматичные перипетии встречаем мы в разных областях жизни. Замечали? Так неужели настоящая гармония в дисгармонии? Когда есть сложности, которые можно преодолевать? Правило номер ноль существует?

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