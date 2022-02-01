Правило номер 0: порушуй правила. Як прожити життя так, щоб наприкінці ні про що не пошкодувати

Усі ми чули про десять заповідей. Перша друга…десята. Це певне зведення правил, якими варто жити, щоб знайти вічне життя після смерті. Однак, ми також знаємо, що в системі арифметики відлік починається не з одиниці, а …. Тадададам!! З нуля.

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І яке ж воно — правило номер нуль? Найперше і основа основ не озвучена.

У мене є гіпотеза, що правило номер нуль звучить так: ПОРУШАЙ ПРАВИЛА.

Інакше, чому ми закономірно в різних сферах життя спостерігаємо порушення правил, якщо цього правила немає?

Ось, скажімо, візьмемо професію стиліста. Існують чітко сформульовані закони, як зробити образ гармонійним – дотримуйся пропорції форми, кольору, текстури і буде тобі щастя. Але! Чому тоді в рекламі будь-якого бренду одягу ми бачимо, як обов'язково якийсь із основних законів порушений? А?

Візьмімо музику. Чому в музичних композиціях, що найбільш запам'ятовуються нам, часто порушені закони гармонії? Або нота пропущена, або вона звучить із затримкою, або використовують сусідню ноту замість тієї, яка має бути за правилами?

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Драматургія. Чому найцікавіший герой завжди суперечливий? Навіть є таке поняття: свідомо порушене правило – це прийом.

Знаючи, що наш мозок інстинктивно шукає гармонії, умільці порушують правила та таким чином отримують нашу увагу. Адже коли дотримані базові принципи і ситуація передбачувана, нам спокійно. Нашим органам почуттів годі напружуватися, щоб відчувати стимул.

Наприклад, по гармонійно складеному малюнку наш погляд ковзає без перешкод і легко йде далі, особливо не загострюючи увагу і, відповідно, не виділяючи його з інших. А ось там, де пропорції порушені, ми самі не знаючи того, затримуємось довше, намагаючись розгадати, що тут не так.

Ми відчуваємо дискомфорт і несвідомо хочемо розібратися – вкладаємо свою увагу. А наша увага дорожча за гроші. Точніше, це і є валюта, яку конвертувати в гроші дуже легко.

У відносинах, як відомо, є дві "проблеми": або все добре і нудно, або складно, але пристрасно.

І ось ці драматичні перипетії зустрічаємо ми в різних сферах життя. Помічали? То невже справжня гармонія в дисгармонії? Коли є складнощі, які можна долати? Правило номер нуль існує?

Першоджерело.