"Россия – болезнь мировой экономики". Как мир должен помочь Украине уничтожить эту заразу

"Мы надеемся, что украинские военные вскоре закончат войну, но до этого мы должны иметь возможность финансировать гуманитарные и социальные нужды. И для этого мир должен сделать правильный выбор". Выступление министра экономики Украины Сергея Марченко на сессии G-20.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия – это болезнь мировой экономики. Украина – это клетки иммунитета, которые должны быть активированы международной медициной, чтобы убить болезнь. Другого решения не существует. В противном случае инфекция распространится на другие страны и начнется заражение.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Последствия войны ощущает не только Украина. Война замедляет рост, повышает цены на продукты питания и энергию, ускоряется инфляция и снижаются доходы, одновременно нарушая торговлю и цепочки поставок во всем мире. Потери украинского сельскохозяйственного производства болезненно ощутят в тысячах километров от нас: от Северной Африки до Южной Америки. Страны с развитой экономикой уже страдают от кризиса.

Важно

Надо знать, где нажать. Как будут набирать обороты санкции против РФ (схема)

Мировая финансовая система может перейти к выживанию, если не сделать правильный выбор. Война России против Украины – это еще один мировой кризис, нуждающийся в общем подходе. Мир должен объединить усилия, чтобы остановить эту войну и помочь Украине.

Пока глобальные последствия не стали реальностью, нам необходима поддержка – внешнее финансирование, которое сможет нормализовать экономическую ситуацию в Украине.

Если не учитывать расходы на обеспечение военных нужд, украинский бюджет – это сочетание гуманитарных и социальных расходов, а также поддержка уязвимых слоев населения. И украинское правительство в полной мере их обеспечивает. Отмечу, что даже в этой очень сложной ситуации украинское правительство полностью функционирует, и бюджет ориентирован на эти цели.

Мы надеемся, что украинские военные вскоре закончат войну, но до этого мы должны иметь возможность финансировать гуманитарные и социальные нужды. И для этого мир должен сделать правильный выбор. Чтобы победить в этой войне, остановить кризис и вытащить другие страны из финансовой бездны – мир должен забыть об отличиях между странами и скоординировать усилия, чтобы остановить войну и заставить Россию вывести свои войска с суверенной территории Украины.

Для того чтобы украинское правительство работало на полную мощь и чтобы мы могли продолжать предоставлять все необходимые услуги нашему населению, как мы это делаем сейчас, призываем выделить часть своих ресурсов в любой форме для нужд бюджета Украины.

Не все присутствующие на саммите G20 являются государствами-донорами. Но все получили свою долю специальных прав заимствований от МВФ. И если вы направите хотя бы 10% из них в Украину, это будет иметь для нас большое значение.

Сейчас правильное время для правильного выбора.

Эта война должна закончиться.

Источник.