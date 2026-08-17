Не время умирать: почему Россия может повторить судьбу СССР и рухнуть за несколько дней

Каждый раз, когда вам захочется залезть в могилу, вспомните, как легко и быстро рухнул Советский Союз — СУПЕРГОСУДАРСТВО в прямом смысле этого слова, которое производило все свое оружие САМО и было экспортером не только нефти, но и технологий, а также производственных мощностей для десятков стран социалистического лагеря.

Это была не путинская пародия на величие, а настоящее величие, подтвержденное замкнутым циклом производства и крупнейшим ядерным арсеналом в истории человечества.

Советский Союз вызывал страх, потому что казался непобедимым со своим современным для того времени оружием, тотальным контролем, КГБ и послушным населением численностью почти 300 млн человек.

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И он рухнул за несколько дней. РУХНУЛ! Без войны, без боя, просто рухнул, потому что представлял собой гору из говна и палок.

Россия — это не Советский Союз. Россия — это плохая китайская копия безумных советских дедов в шапках из каракуля. Они тусовались на мавзолее Ленина и действительно могли бы стереть Америку дотла.

Современное руководство России похоже на тех бешеных, чокнутых стариков, как гей-клуб похож на арену гладиаторов.

Сегодня горит крупнейший склад Уайлдберрис в Подольске, и там, только в одном месте, сгорает около ДВУХ МИЛЛИАРДОВ долларов. Россия уязвима. Россия не может защитить себя. Вооруженные силы Украины стоят там, где не смог бы устоять никто.

Всё, что сейчас нужно от гражданского населения, — это сохранять веру, надежду, здравый смысл и помогать своей армии. Мы можем победить в этой страшной войне, и мы победим.

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