Не время для раскола: как спор о 24-летних превратился в Украине в общенациональную интернет-разборку

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Оксана Забужко написала пост, в котором поддержала Софию Челяк в ее упреках нашему поколению, что поколению Софии выпало воевать. Из-за нас, по мнению Софии.

Проблема этой войны поколений в том, что из-за эмоциональной неуравновешенности и превосходства воюют они не с теми. У нас нет проблемы с нашим поколением, госпожа Оксана. Напомню, что три Майдана, АТО и большую войну тянет на себе именно оно, наше с вами, поколение.

В армии есть ровесники Софии, но подавляющее большинство — дяди 45+. Это факт. И это очень за....бись, что София была на Майдане в 16, честь ей и хвала. Но Майдан организовывали не 16-летние, а вполне себе взрослые люди преимущественно 30–40 лет, и это тоже факт.

Правда в том, что наше поколение такое же, как Софии. Мы так же, как София, возим с собой урны с прахом погибших родственников и друзей. И не одну урну. У многих уже некуда те урны запихивать.

В нашем поколении так же, как и в ее, воинственное меньшинство еб...шит. А миролюбивое большинство хочет посмотреть Путину в глаза, сесть на границе за одним столом, выпить сто грамм и все порешать, как два мужика. Так же, как подавляющее большинство моего поколения слушало Киркорова и Баскова, подавляющее большинство поколения Софии слушает Моргенштерна и Басту и тянет, за уши тянет в Украину русский мир. Это же факт.

Ее поколение подписано на Алхим и Спартака Субботу. И х... его знает, как это добавляет нам возможностей в войне за существование, когда молодежь массово поддерживает украинофобов.

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Госпожа Оксана! Предлагаю вам не обвинять себя, а Софии — не заниматься манипуляциями и расколом Украины по поколениям. Потому что расколы нам сейчас плодить не стоит никакие. Обоим нашим поколениям стоит заняться большинством в наших поколениях, которое е...ло нашу независимость, а хочет только жрать, ср...ть и ржать в тепле и добре.

У нас есть прекрасная молодежь и у нас есть хорошие, содержательные люди среднего и старшего возраста, благодаря которым мы до сих пор не проиграли эту страшную войну.

Не стоит выяснять отношения, кто больше виноват в том, что украинцы в 26 и в 56 воюют. Потому что виновато не поколение Забужко и не поколение Софии Челяк. Напомню базу: виноват Путин и свиномордые, чью волю он добросовестно выполняет. Это ЕДИНСТВЕННАЯ причина, почему у нас война.

И чтобы победить эту вс...атую Орду, надо вместе еб...шить для страны, а не ставить в один ряд тех, кто работал на Партию регионов и Забужко только потому, что им одинаково лет. Это х...йня полная. И она, кстати, ничем не отличается от упреков в возрасте той молодой девушке, с которой все началось.

ВМЕСТЕ, б...дь! Потому что вместе и сдохнем, если будем бороться с собой, а не с оккупантами.

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