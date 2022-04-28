Стук в дверь. Как сообщать о гибели военных и почему важно ухаживать за их могилами

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В израильской армии есть печальная традиция, которая называется "стук в дверь". Это особый обряд уведомления родных о том, что их сын или дочь, служащие в армии, погибли, попали в плен или ранены настолько тяжело, что не могут позвонить по телефону самостоятельно.

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Так повелось, что специальные добровольцы, несущие эти печальные известия, именно стучат, ведь когда Израиль начал воевать, почти ни у кого не было звонков. Традицию оставили неизменной. Поэтому стука в дверь боится каждая семья, чьи родные служат в рядах армии.

У нас такой традиции нет. Но у нас тоже особое отношение к погибшим, защищавшим Родину. А подобные традиции выстраиваются именно сейчас. О миссии, которую мы выполняли для родителей павшего воина, чьи родные находятся в оккупации, я рассказываю в видео.

Также я очень долго думала, стоит ли показывать эти фотографии, а если показывать, то какие. И как правильно преподнести то, о чем я хочу сказать.

[ + – ] Могила украинского воина на Краснопольском кладбище в Днепре [ + – ] Могилы украинских воинов на Краснопольском кладбище Днепра [ + – ] Могила украинского воина на Краснопольском кладбище Днепра [ + – ] Могилы украинских воинов на Краснопольском кладбище Днепра [ + – ] Могила украинского воина на Краснопольском кладбище Днепра

Ибо свежие могилы наших военных должны не демотивировать, а рождать здоровую злобу к врагу. Воины защищают свою страну. Враг пришел на нашу землю. И месть здесь вполне уместна.

Я верю, что после смерти с нами происходит то, во что мы верим. Если вы верите, что жизнь после смерти не существует, это так и будет для вас. Если вы идете по зову Вальгаллы, то обязательно дойдете туда. Если вы верите в Бога, то когда-нибудь окажетесь в месте светлом, в месте цветущем, в месте спокойном. Или переродитесь, и снова придете на эту землю, если вы так думаете. А, возможно, вы расплыветесь в Украине и будете вечно жить в ней, как говорит нам молитва украинского националиста.

Важно

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Во что бы ни верили наши павшие воины, они точно своей смертью смерть победили. Они подарили жизнь стране, защитили нашу жизнь, прикрыли собой наших детей. Так что пока мы живы, у нас есть четкая обязанность перед ними. Заботиться об их могилах.

Почти все старые могилы в военном секторе Краснопольского кладбища Днепра уже хорошо и одинаково оформлены. Свежие могилы и "старые" могилы неизвестных воинов стоят просто насыпями с крестами и надписями. Все это выглядит довольно аккуратно, конечно. Видно, что за сектором ухаживают. Хотя в ветреную погоду с могил разлетаются цветы и кусочки от венков. Если бываете там или на других полях военных захоронений, заходите, берите перчатки, убирайте. Особенно у могил неидентифицированных воинов или если знаете, что родные военнослужащих находятся в оккупации или в других сложных обстоятельствах. Это важно.

Просто будьте в таких местах, посещайте погибших, чтобы понять масштаб, чтобы возвращать себя к реальности.

Конца и края этой почти тысячелетней войны пока не видно. У наших воинов никого нет, кроме нас, кроме их народа. Давайте помогать им, пока они живы. Будем ухаживать за местами их захоронений, если кто-то из них пал на поле боя. Ибо это бой за наши жизни.

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