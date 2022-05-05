Куда исчез бензин, или Почему при рыночной экономике нельзя трогать цены

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Когда правительство отпускает цены, они пишут, что теперь будут спекуляции, теперь дельцы нагреются, мол, они накидывают на цену 300-500%.

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Экономическая безграмотность наших граждан, которые при этом рвутся в рыночный Евросоюз, зашкаливает. Потому что в действительности они все еще пребывают в СССР.

Они выступают за регулирование цен, так как до сих пор не перестроились.

Ну, во-первых, попробуйте продать товар с наценкой ​​500%.

Во-вторых, понятия "спекуляция" при рыночной экономике не существует.

В-третьих, если почитать книгу "Основы рыночной экономики", то там написано, что рыночная экономика работает и во время военных действий, и при стихийных бедствиях. Она не отменяется в связи с военным положением.

Теперь перейду к основам. Если Вселенная – это управляемый хаос, то рыночная экономика – это самоуправляющийся хаос. Что это значит? А то, что если газ стоит 1700 евро за тысячу кубов, то не надо спасать предприятия, которые использовали для производства своего товара газ. Помогать им можно кредитами для переоборудования под работу на других энергоносителях.

Но если предприятие не имеет запаса прочности, то банкротство – это нормальное явление для рыночной экономики – так она работает: вместо исчезнувшего предприятия приходит другое, адаптированное к ситуации. А на вопрос, почему мы до сих пор не как Польша, хотя стартовали одновременно, ответ такой: не коррупция нам мешала, а регулирование цен на все.

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