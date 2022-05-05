Куди зник бензин, або Чому за ринкової економіки не можна чіпати ціни

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Коли уряд відпускає ціни, вони пишуть, що тепер будуть спекуляції, тепер ділки нагріються, мовляв, вони накидають на ціну 300-500%.

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Економічна безграмотність наших громадян, які при цьому рвуться до ринкового Євросоюзу, зашкалює. Тому що вони все ще перебувають у Совку.

Вони виступають за регулювання цін, оскільки досі не перебудувалися.

Ну, по-перше, спробуйте продати товар із націнкою 500%.

По-друге, поняття "спекуляція" за ринкової економіки не існує.

По-третє, якщо почитати книгу "Основи ринкової економіки", то там написано, що ринкова економіка працює і під час воєнних дій, і під час стихійних лих. Вона не скасовується у зв'язку з воєнним станом.

Тепер перейду до основ. Якщо Всесвіт — це керований хаос, то ринкова економіка — це самоврядний хаос. Що це означає? А те, що якщо газ коштує 1 700 євро за тисячу кубів, то не треба рятувати підприємства, які використали для виробництва свого товару газ. Допомагати їм можна кредитами для переобладнання під роботу інших енергоносіїв.

Але якщо підприємство не має запасу міцності, то банкрутство — це нормальне явище для ринкової економіки — так вона працює: замість зниклого підприємства приходить інше, адаптоване до ситуації. А на запитання, чому ми досі не як Польща, хоч стартували одночасно, відповідь така: не корупція нам заважала, а регулювання цін на все.

Джерело.

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