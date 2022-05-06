Как украинскому бизнесу взыскать ущерб с РФ в национальных судах: поиск возможностей

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Государственные программы, которые на сегодняшний день уже заработали или официально анонсируются, направлены, в первую очередь, на возмещение поврежденного жилья. Понятно, что это приоритет государства.

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Ожидаем государственных программ возмещения ущерба украинскому бизнесу. Однако сегодня уже необходимо рассматривать индивидуальные механизмы, которые бизнес может использовать самостоятельно с целью максимально полной компенсации понесенных потерь.

Одним из потенциально возможных механизмов получения возмещения, который сейчас активно обсуждается, является взыскание ущерба с РФ в национальных судах.

К кому обращаться с иском: к рф или к резиденту рф?

Российская федерация как государство-агрессор ответственна за убытки, причиненные в результате беспрецедентного нарушения норм международного права.

Однако государство в качестве ответчика влечет за собой трудность как при ведении судебного процесса, так и при исполнении судебного решения. Поэтому все больше обсуждается возможность ответственности резидентов рф за убытки, причиненные рф.

В настоящее время рассматриваются три возможных варианта:

обращение с иском к рф,

обращение с иском к резиденту рф

обращение с иском к рф, однако исполнение за счет имущества резидентов.

При определении ответчика следует учитывать несколько моментов:

В Украине по общему правилу признается индивидуальная ответственность за совершенные действия, причем как за действия государства, так и за действия частных лиц. Юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Участник (учредитель) не отвечает по обязательствам юридического лица, а последний не отвечает по обязательствам его участника (учредителя).

Следовательно, в случае причинения вреда вооруженной агрессией рф, очевидно, что первичный вопрос должен ставиться об ответственности государства за принятые решения по совершению боевых действий на территории другого государства, то есть как субъекта публичного права. Но обращение субъектов частного права с исками к субъекту публичного права усложнено как с теоретической, так и практической точки зрения, что приводит к поиску альтернативных вариантов.

В англосаксонской правовой системе существует доктрина "снятия корпоративной вуали", согласно которой суды в исключительных случаях могут "переложить" ответственность за действия юридических лиц на их аффилированных лиц. То есть права, действия и ответственности юридического лица отождествляется с правами, действиями и ответственностью его аффилированного лица.

В Украине прямо не закреплена доктрина "снятия корпоративной вуали", однако законодательная и судебная практика последних лет свидетельствует о том, что ее применение развивается.

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Так, в марте 2022 года вступил в силу Закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". Данный закон принят в связи с военной агрессией РФ и предусматривает возможность принудительного изъятия имущества без какой-либо компенсации не только рф, но и ее резидентов. Резидентами в понимании этого закона являются юридические лица, участником или бенефициарным владельцем является рф.

1 апреля 2022 г. были приняты изменения к настоящему закону, которыми значительно расширен круг резидентов рф и закреплена возможность осуществления принудительного изъятия в счет будущих репараций. Изменения сейчас находятся на подписи Президента.

Принятие данного закона является законодательным примером, когда на резидентов рф на уровне с рф возлагается имущественная ответственность за агрессивные действия государства, хотя прямо об этом не указано.

[ + – ] Взыскание бизнесом убытков с РФ в национальных судах однозначно является одним из наиболее перспективных способов получения возмещения. Фото: Getty Images

Что касается судебной практики, то известно дело "Эверест и другие против российской федерации". Инвестиционный арбитраж принял решение в пользу компаний и взыскал компенсацию с рф за экспроприацию ряда объектов в Крыму. Компании признали это решение на территории Украины и пытаются выполнить его за счет имущества рф в Украине. Таким имуществом они считают акции трех банков – АО "ВТБ Банк", АО "Сбербанк", ПАО "Проминвестбанк", в которых рф не является участником, однако является бенефициарным собственником. В рамках исполнительного производства в счет погашения задолженности рф были реализованы акции ПАО "Проминвестбанк", принадлежащие корпорации "Внешэкономбанк". Торги обжалуются в судебном порядке.

Однако такие случаи все же уникальны. Более того, открытым остается вопрос, будут ли в Украине действовать компании, к которым можно применить доктрину "снятия корпоративной вуали" после реализации Закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов". А потому основным потенциальным ответчиком в Украине остается все же рф.

Необходимость решения вопроса о судебном иммунитете рф

При привлечении к ответственности иностранного государства, прежде всего, возникают проблемы, связанные с пользованием юрисдикционным или судебным иммунитетом, который фактически означает неподсудность суда другого государства. Он основывается на суверенном равенстве государств, в силу принципа "равный над равными не имеет юрисдикции, власти", "par in parem non habet imperium".

В Украине с советских времен была имплементирована теория абсолютного иммунитета иностранного государства от юрисдикции национальных судов. В действующем украинском законодательстве она отражена только в одной норме — ст. 79 Закона Украины "О международном частном праве". В соответствии с ней отход от иммунитета может быть предусмотрен международным договором или законом Украины, или при их отсутствии может быть предоставлен согласием компетентных органов соответствующего государства.

Наличие этой нормы фактически делает невозможным обеспечение доступа к правосудию в Украине пострадавшим от агрессии рф против Украины, поскольку суды должны закрывать производство в случае установления иммунитета ответчика.

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В связи с этим рассматривались несколько вариантов законодательного закрепления отхода от иммунитета рф при рассмотрении споров относительно возмещения ущерба нанесенного вооруженной агрессией против Украины. Два законопроекта предлагают внести изменения в ст. 79 Закона Украины "О международном частном праве": исключить деликты из круга неподсудных дел с участием иностранного государства или отменить необходимость получения согласия на освобождение от иммунитета иностранного государства, которое осуществляло вооруженную агрессию против Украины. Третий предложенный подход направлен на принятие отдельного закона, который содержит специальные нормы и исключает из общего юрисдикционного иммунитета рф дела о возмещении вреда жизни, здоровью, имуществу, вызванным применением вооруженной силы или совершением актов агрессии против Украины.

Пока участники законодательных инициатив обсуждали наилучший вариант снятия с рф "иммунитетного щита", Верховный Суд сделал первый решительный шаг, демонстрируя свое отношение к будущим искам украинцев, пострадавших от войны. В постановлении от 14 апреля 2022 года по делу № 308/9708/19 Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда определил, что суд Украины, рассматривая дело, где ответчиком определен рф, вправе игнорировать иммунитет этой страны и рассматривать дела о возмещении ущерба, причиненного физическому лицу в результате вооруженной агрессии рф, по иску, поданному именно в эту иностранную страну.

Такой подход Верховного Суда дает основания для реальных надежд, что пострадавшие от вооруженной агрессии рф, будут иметь доступ к правосудию на территории Украины для получения компенсации причиненного им ущерба.

Как доказать ущерб?

Взыскание ущерба – одна из самых сложных с точки зрения доказывания категорий судебных дел. Для получения положительного судебного решения необходимо доказать весь состав ущерба: сам факт понесения ущерба, противоправное поведение, вину, а также причинную связь между противоправным поведением и ущербом.

Для взыскания с рф ущерба, причиненного военной агрессией рф, такой классический подход не является оптимальным. Более того, он может стать препятствием для того, чтобы судебное взыскание в Украине стало перспективным.

Для этой категории дел целесообразно закрепить презумпцию, по которой вред, причиненный вследствие применения вооруженной агрессии рф с 24 февраля 2022 года на территории, на которой велись боевые действия или которая была оккупирована, является ущербом, причиненным рф.

[ + – ] Для получения положительного судебного решения необходимо доказать весь состав ущерба Фото: Getty Images

В таком случае бизнесу необходимо доказать только сам факт причинения ущерба и его размер.

Однако, если с началом точки отсчета вопросов не возникает, то конечная точка вызывает дискуссии. Закрепление концом отсчета заключения мирного договора или капитуляции несет риск, что ущерб, нанесенный, например, при завершении вывода войск, не будет возмещен.

Кроме того, сегодня насущным является определение Кабинетом Министров Украины перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями рф. Сейчас такой перечень отсутствует, хотя его принятие неоднократно анонсировалось.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины утвердило обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании) по состоянию на 27.04.2022 года. Однако этот перечень утвержден только для целей выплаты внутриперемещенным лицам. Он не может использоваться для целей возмещения. В списке, например, отсутствуют регионы Киевской, Черниговской, Сумской областей, г. Киев.

На данном этапе ключевую роль играет фиксация, документирование и оценка ущерба. Это та задача, которая стоит перед бизнесом именно сейчас. Поскольку, несмотря на то, какой в будущем путь возмещения будет выбран, успех будет в значительной степени зависеть от надлежащего фиксирования и документирования нанесенного ущерба.

Как выполнить судебное решение?

Принудительное исполнение национального решения о взыскании ущерба с рф возможно двумя путями: в Украине или в иностранной юрисдикции.

Возможность выполнения такого решения в Украине зависит в основном от реализации Закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

В случае если все имущество рф и ее ключевых резидентов будет изъято в порядке данного закона, то основным источником исполнения решения для бизнеса станут зарубежные активы рф и ее резидентов.

Украинское судебное решение может быть исполнено на территории другого государства, где находится имущество должника.

В вопросе признания и исполнения решений иностранных судов еще нет международной многосторонней конвенции, которая вступила в силу. Это означает, что условия и подходы к признанию и выполнению решений иностранных судов определяются исключительно национальным законодательством каждой страны и ее двусторонними и региональными международными соглашениями. Поэтому для выполнения решения украинского суда необходимо проверять требования законодательства соответствующей страны, в которой находится имущество рф.

Однако на сегодняшний день уже очевидно, что международные активы рф и ее резидентов – это основной потенциальный источник исполнения национальных судебных решений.

В заключение можем резюмировать, что взыскание бизнесом ущерба с рф в национальных судах однозначно является одним из наиболее перспективных способов получения возмещения. Однако для того чтобы этот механизм для бизнеса действительно заработал, необходима совместная работа законодателя, судебной власти, адвокатуры и поддержка международных экспертов.