Памятка порядочного переселенца. Как вести себя за границей
"Так уж сложилось, но украинцы теперь – это бренд. За нами следит весь мир, пытаясь понять, кто же мы такие. Переселенцы, вынужденно бежавшие от войны за границу, вместе с собой привозят худшее или лучшее, что есть внутри нас. Поэтому, чтобы не краснеть, нужно договориться с самим собой и выполнять за границей несложные действия". Мнение.
Мы . Мы из Украины
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Наблюдая за нашими переселенцами за границей, попыталась собрать несколько дельных советов о том, как себя вести, что можно делать, а от чего лучше отказаться, если вы приехали в чужую страну.
- Нам ничего не должны там, где нас принимают. Виноваты только мы, заглянув в booking и узнав цены на свой номер в отеле или апартаменты, где поселились.
- Мы не жертвы в чужой стране. Мы пострадали в своей. Здесь люди щедрые и гостеприимные, а мы в гостях.
- Не рассчитывайте, что вас будут кормить больше 3 месяцев. Имейте план рестарта своей жизни. Учите базовый язык и ищите работу. После 3 месяцев вас могут попросить на улицу или возвратиться домой.
- Три месяца – это шанс изменить направление вашего развития и расширить кругозор. Начните с курсов онлайн и выберите подходящую специальность.
- Мы – украинцы, а не орда, поэтому оставляйте после себя любое место лучше, чем оно было до вас. И научите этому детей – оставить хороший след на память.
- Будьте благодарны за все. Сейчас лучшее время показать детям, что украинцы – это благодарные люди. Помните, что никто не узнает, что вы вежливы и благодарны за все, пока вы не начнете об этом говорить.
- Не дергайте хозяев жилья, в котором вы остановились, без повода. Google вам в помощь. Обращайтесь с вопросами к тем, кто помогает, только когда речь идет о специфических особенностях местности, где вы находитесь.
- Помните, что вы – прекрасные люди. Не забывайте об этом, проявите лучшие стороны себя и детей. Будьте приятны в общении, не конфликтуйте, будьте терпеливы. Если у вас запросы и уровень жизни выше, чем предложили, поработайте и сделайте там "дворец".
- Будьте полезны везде, где это возможно. Ваши дети запомнят не ваши слова, а ваши действия в критических обстоятельствах.
- Еда хозяев – самая вкусная. Это закон для гостей.
- Учите язык той страны, куда приехали. Из уважения к людям, которые вас приняли, изучите хотя бы 10-20 бытовых фраз.
- Большинство из нас вернутся в Украину и в свои родные города. Сделайте все, чтобы там, где вы были за границей, после вашего отъезда говорили, что украинцы – самые лучшие люди на земле. А еще постарайтесь здесь приобрести себе новых родных и близких людей.