Памятка порядочного переселенца. Как вести себя за границей

"Так уж сложилось, но украинцы теперь – это бренд. За нами следит весь мир, пытаясь понять, кто же мы такие. Переселенцы, вынужденно бежавшие от войны за границу, вместе с собой привозят худшее или лучшее, что есть внутри нас. Поэтому, чтобы не краснеть, нужно договориться с самим собой и выполнять за границей несложные действия". Мнение.