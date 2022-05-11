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Думки Російсько-українська війна

Пам'ятка порядного переселенця. Як поводитися за кордоном

"Так уже склалося, але українці тепер — це бренд. За нами стежить увесь світ, намагаючись зрозуміти, хто ж ми такі. Переселенці, які вимушено тікали від війни за кордон, разом із собою привозять найгірше чи найкраще, що є всередині нас. Тому, щоб не червоніти, треба домовитися із самим собою та виконувати за кордоном нескладні дії”. Думка.

Ірина Шаповаленко
Ірина Шаповаленко
Ріелтор
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Переселенці, Біженці
Українські переселенці на кордоні з Польщею

Спостерігаючи за нашими переселенцями за кордоном, спробувала зібрати кілька слушних порад про те, як поводитися, що можна робити, а від чого краще відмовитися, якщо ви приїхали в чужу країну.

  • Нам нічого не винні там, де нас приймають. Винні тільки ми, зазирнувши в booking та дізнавшись про ціни на свій номер у готелі або апартаменти, де оселилися.
  • Ми не жертви у чужій країні. Ми постраждали у своїй. Тут люди щедрі та гостинні, а ми в гостях.
  • Не розраховуйте, що вас годуватимуть більше 3 місяців. Майте план рестарту свого життя. Вчіть базову мову та шукайте роботу. Після 3 місяців вас можуть попросити надвір або повернутися додому.
  • Три місяці — це шанс змінити напрямок вашого розвитку та розширити кругозір. Почніть з курсів онлайн та виберіть потрібну спеціальність.
  • Ми — українці, а не орда, тому залишайте по собі будь-яке місце краще, ніж воно було до вас. І навчіть цьому дітей — залишити хороший слід на згадку.
  • Будьте вдячні за все. Наразі найкращий час показати дітям, що українці — це вдячні люди. Пам'ятайте, що ніхто не дізнається, що ви ввічливі та вдячні за все, доки ви не почнете про це говорити.
  • Не смикайте господарів житла, в якому ви зупинилися без приводу. Google вам на допомогу. Звертайтеся з питаннями до тих, хто допомагає, тільки коли йдеться про специфічні особливості місцевості, де ви знаходитесь.
  • Пам'ятайте, що ви — чудові люди. Не забувайте про це, виявіть найкращі сторони себе та дітей. Будьте приємні у спілкуванні, не конфліктуйте, будьте терплячі. Якщо у вас запити та рівень життя вищий, ніж запропонували, попрацюйте і зробіть там "палац".
  • Будьте корисні всюди, де це можливо. Ваші діти запам'ятають не ваші слова, а ваші дії за критичних обставин.
  • Їжа господарів — найсмачніша. Це закон для гостей.
  • Вивчайте мову тієї країни, куди приїхали. З поваги до людей, які вас прийняли, вивчіть хоч би 10-20 побутових фраз.
  • Більшість із нас повернуться в Україну та у свої рідні міста. Зробіть усе, щоб там, де ви були за кордоном, після вашого від'їзду казали, що українці — найкращі люди на землі. А ще постарайтеся тут знайти собі нових рідних та близьких людей.

Джерело.

Важливо
Чехія для українців. На що можуть розраховувати переселенці (посилання, бланки документів)
Чехія для українців. На що можуть розраховувати переселенці (посилання, бланки документів)