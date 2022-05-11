Пам'ятка порядного переселенця. Як поводитися за кордоном

"Так уже склалося, але українці тепер — це бренд. За нами стежить увесь світ, намагаючись зрозуміти, хто ж ми такі. Переселенці, які вимушено тікали від війни за кордон, разом із собою привозять найгірше чи найкраще, що є всередині нас. Тому, щоб не червоніти, треба домовитися із самим собою та виконувати за кордоном нескладні дії”. Думка.