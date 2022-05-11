Пам'ятка порядного переселенця. Як поводитися за кордоном
"Так уже склалося, але українці тепер — це бренд. За нами стежить увесь світ, намагаючись зрозуміти, хто ж ми такі. Переселенці, які вимушено тікали від війни за кордон, разом із собою привозять найгірше чи найкраще, що є всередині нас. Тому, щоб не червоніти, треба домовитися із самим собою та виконувати за кордоном нескладні дії”. Думка.
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Спостерігаючи за нашими переселенцями за кордоном, спробувала зібрати кілька слушних порад про те, як поводитися, що можна робити, а від чого краще відмовитися, якщо ви приїхали в чужу країну.
- Нам нічого не винні там, де нас приймають. Винні тільки ми, зазирнувши в booking та дізнавшись про ціни на свій номер у готелі або апартаменти, де оселилися.
- Ми не жертви у чужій країні. Ми постраждали у своїй. Тут люди щедрі та гостинні, а ми в гостях.
- Не розраховуйте, що вас годуватимуть більше 3 місяців. Майте план рестарту свого життя. Вчіть базову мову та шукайте роботу. Після 3 місяців вас можуть попросити надвір або повернутися додому.
- Три місяці — це шанс змінити напрямок вашого розвитку та розширити кругозір. Почніть з курсів онлайн та виберіть потрібну спеціальність.
- Ми — українці, а не орда, тому залишайте по собі будь-яке місце краще, ніж воно було до вас. І навчіть цьому дітей — залишити хороший слід на згадку.
- Будьте вдячні за все. Наразі найкращий час показати дітям, що українці — це вдячні люди. Пам'ятайте, що ніхто не дізнається, що ви ввічливі та вдячні за все, доки ви не почнете про це говорити.
- Не смикайте господарів житла, в якому ви зупинилися без приводу. Google вам на допомогу. Звертайтеся з питаннями до тих, хто допомагає, тільки коли йдеться про специфічні особливості місцевості, де ви знаходитесь.
- Пам'ятайте, що ви — чудові люди. Не забувайте про це, виявіть найкращі сторони себе та дітей. Будьте приємні у спілкуванні, не конфліктуйте, будьте терплячі. Якщо у вас запити та рівень життя вищий, ніж запропонували, попрацюйте і зробіть там "палац".
- Будьте корисні всюди, де це можливо. Ваші діти запам'ятають не ваші слова, а ваші дії за критичних обставин.
- Їжа господарів — найсмачніша. Це закон для гостей.
- Вивчайте мову тієї країни, куди приїхали. З поваги до людей, які вас прийняли, вивчіть хоч би 10-20 побутових фраз.
- Більшість із нас повернуться в Україну та у свої рідні міста. Зробіть усе, щоб там, де ви були за кордоном, після вашого від'їзду казали, що українці — найкращі люди на землі. А ще постарайтеся тут знайти собі нових рідних та близьких людей.