Не делайте этого! Что запрещено при поиске пропавших без вести военных. Инструкция
"Есть базовые вещи, которые делать опасно, иначе вы или ваши знакомые рискуете повлечь смерть того, кого ищете". Мнение.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Война. Многие наши знакомые воюют. Есть погибшие, их становится все больше. Злоба. А есть без вести пропавшие, о которых неизвестно — они где-то в плену, погибли, скрываются или ранены без сознания или памяти. И родственники начинают их разыскивать с помощью соцсетей.
Я не эксперт в поисках, но есть базовые вещи, которые при критическом мышлении просто опасно делать родственникам, ведь они могут своими действиями повлечь смерть тех, кого ищут. Поэтому я хочу их озвучить.
Просто сядьте и подумайте, поразмышляйте — это война, это смерти, это убийства, это опасность, а интернет открытый для всех, в том числе для россиян.
Ситуация: ваш родственник/знакомый является военным или добровольцем или волонтером на передке и какое-то время не выходит на связь. Вероятно, вам сообщили, что он пропал без вести.
⛔️ 1. Что нельзя делать?
- Выставлять его фото в военной форме в соцсетях.
- Писать его воинскую часть или батальон.
- Писать точную последнюю локацию этого человека.
- Тегать его профиль в соцсетях, если там есть фото в форме.
⛔️ 2. Почему?
- Потому что он может быть в плену как местный, а не военный, а фото в форме в интернете повлечет его смерть.
- Потому что он может прятаться у местных в гражданской одежде.
- Потому что он может быть в разведке как местный, может выходить из окружения в гражданской одежде и т. д.
- Потому что вы сдадите позиции просто по своей тупости и повлечете смерть военных.
👉 3. Очень частые условия
- На фронте нет интернета.
- На фронте нет связи.
- У них нет электрики.
- Им запретили включать телефоны.
- Они удалили все данные и почистили их.
🔍 4. Какие шаги?
- Сконтактировать с командиром и расспросить о ситуации, при которой человек пропал, если он действительно пропал, а не просто не может выйти на связь, потому что выполняет боевые задачи.
- Если нет связи и с командиром, то поймите, что с вашим знакомым — так же, или он может быть где-то у местных, скрываться и т. д.
- Сконтактировать с его сослуживцами и расспросить, кто из них что знает. Расспросите их в том числе о догадках.
- Узнать, какая группа занималась эвакуацией в той локации и в то время, когда исчез ваш знакомый.
- Связаться с членами этой группы и расспросить их.
- Узнать, в какие больницы везли раненых из той локации и в то время.
- Связаться с больницами.
❗Важно:
Командир, сослуживцы, группа эвакуации находятся на фронте, поэтому важно корректно с ними общаться. Вы не знаете, где они и в какой ситуации, когда берут трубку. Они могут быть на своей базе, рядом с фронтом, переодеты в местного, в плену и т. д. Поэтому корректно начните разговор так, чтобы ни их не подставить, ни того, кого ищите. То же касается отправки смс или сообщений в мессенджеры. Вы не знаете, у кого может быть телефон человека, которого ищите, и кто будет читать полученное от вас смс.
📝 5. Посты в соцсетях
Если вы решили публиковать посты в соцсетях, просить блогеров их шерить с просьбой помочь найти человека, убедитесь, что вы выполнили все шаги из пункта 4. Только после этого, если все же решили писать, то:
- Размещайте фото в гражданской одежде.
- Пишите примерно район локации человека, но не точное место. То есть область, максимум — район.
- Не пишите, что это военный, волонтер, который помогал военным, и т. д. Выберите что-нибудь нейтральное.
Да, считайте меня той, кто слишком парится над возможными сценариями, нюансами и последствиями, но это война — если не париться, это может стоить жизни тому, кого вы ищете. Ради этого поста пришлось открыть даже свой профиль. Ну, и лайк, шер, чтобы это увидело больше людей и не привело к смерти.Важно