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Не делайте этого! Что запрещено при поиске пропавших без вести военных. Инструкция

"Есть базовые вещи, которые делать опасно, иначе вы или ваши знакомые рискуете повлечь смерть того, кого ищете". Мнение.

Галина Приходько
Галина Приходько
Волонтер, консультант в построении продуктов IT, диджитализации бизнес-процессов и онлайн-трансформации бизнеса
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Эвакуация, Азовсталь, плен
Фото: ВВС | Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали". Все они находятся в плену в России

Война. Многие наши знакомые воюют. Есть погибшие, их становится все больше. Злоба. А есть без вести пропавшие, о которых неизвестно — они где-то в плену, погибли, скрываются или ранены без сознания или памяти. И родственники начинают их разыскивать с помощью соцсетей.

Я не эксперт в поисках, но есть базовые вещи, которые при критическом мышлении просто опасно делать родственникам, ведь они могут своими действиями повлечь смерть тех, кого ищут. Поэтому я хочу их озвучить.

Просто сядьте и подумайте, поразмышляйте — это война, это смерти, это убийства, это опасность, а интернет открытый для всех, в том числе для россиян.

Ситуация: ваш родственник/знакомый является военным или добровольцем или волонтером на передке и какое-то время не выходит на связь. Вероятно, вам сообщили, что он пропал без вести.

⛔️ 1. Что нельзя делать?

  • Выставлять его фото в военной форме в соцсетях.
  • Писать его воинскую часть или батальон.
  • Писать точную последнюю локацию этого человека.
  • Тегать его профиль в соцсетях, если там есть фото в форме.

⛔️ 2. Почему?

  • Потому что он может быть в плену как местный, а не военный, а фото в форме в интернете повлечет его смерть.
  • Потому что он может прятаться у местных в гражданской одежде.
  • Потому что он может быть в разведке как местный, может выходить из окружения в гражданской одежде и т. д.
  • Потому что вы сдадите позиции просто по своей тупости и повлечете смерть военных.

👉 3. Очень частые условия

  • На фронте нет интернета.
  • На фронте нет связи.
  • У них нет электрики.
  • Им запретили включать телефоны.
  • Они удалили все данные и почистили их.

🔍 4. Какие шаги?

  • Сконтактировать с командиром и расспросить о ситуации, при которой человек пропал, если он действительно пропал, а не просто не может выйти на связь, потому что выполняет боевые задачи.
  • Если нет связи и с командиром, то поймите, что с вашим знакомым — так же, или он может быть где-то у местных, скрываться и т. д.
  • Сконтактировать с его сослуживцами и расспросить, кто из них что знает. Расспросите их в том числе о догадках.
  • Узнать, какая группа занималась эвакуацией в той локации и в то время, когда исчез ваш знакомый.
  • Связаться с членами этой группы и расспросить их.
  • Узнать, в какие больницы везли раненых из той локации и в то время.
  • Связаться с больницами.

❗Важно:

Командир, сослуживцы, группа эвакуации находятся на фронте, поэтому важно корректно с ними общаться. Вы не знаете, где они и в какой ситуации, когда берут трубку. Они могут быть на своей базе, рядом с фронтом, переодеты в местного, в плену и т. д. Поэтому корректно начните разговор так, чтобы ни их не подставить, ни того, кого ищите. То же касается отправки смс или сообщений в мессенджеры. Вы не знаете, у кого может быть телефон человека, которого ищите, и кто будет читать полученное от вас смс.

📝 5. Посты в соцсетях

Если вы решили публиковать посты в соцсетях, просить блогеров их шерить с просьбой помочь найти человека, убедитесь, что вы выполнили все шаги из пункта 4. Только после этого, если все же решили писать, то:

  • Размещайте фото в гражданской одежде.
  • Пишите примерно район локации человека, но не точное место. То есть область, максимум — район.
  • Не пишите, что это военный, волонтер, который помогал военным, и т. д. Выберите что-нибудь нейтральное.

Да, считайте меня той, кто слишком парится над возможными сценариями, нюансами и последствиями, но это война — если не париться, это может стоить жизни тому, кого вы ищете. Ради этого поста пришлось открыть даже свой профиль. Ну, и лайк, шер, чтобы это увидело больше людей и не привело к смерти.

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Стук в дверь. Как сообщать о гибели военных и почему важно ухаживать за их могилами
Стук в дверь. Как сообщать о гибели военных и почему важно ухаживать за их могилами