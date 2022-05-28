Не делайте этого! Что запрещено при поиске пропавших без вести военных. Инструкция

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Война. Многие наши знакомые воюют. Есть погибшие, их становится все больше. Злоба. А есть без вести пропавшие, о которых неизвестно — они где-то в плену, погибли, скрываются или ранены без сознания или памяти. И родственники начинают их разыскивать с помощью соцсетей.

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Я не эксперт в поисках, но есть базовые вещи, которые при критическом мышлении просто опасно делать родственникам, ведь они могут своими действиями повлечь смерть тех, кого ищут. Поэтому я хочу их озвучить.

Просто сядьте и подумайте, поразмышляйте — это война, это смерти, это убийства, это опасность, а интернет открытый для всех, в том числе для россиян.

Ситуация: ваш родственник/знакомый является военным или добровольцем или волонтером на передке и какое-то время не выходит на связь. Вероятно, вам сообщили, что он пропал без вести.

⛔️ 1. Что нельзя делать?

Выставлять его фото в военной форме в соцсетях.

Писать его воинскую часть или батальон.

Писать точную последнюю локацию этого человека.

Тегать его профиль в соцсетях, если там есть фото в форме.

⛔️ 2. Почему?

Потому что он может быть в плену как местный, а не военный, а фото в форме в интернете повлечет его смерть.

Потому что он может прятаться у местных в гражданской одежде.

Потому что он может быть в разведке как местный, может выходить из окружения в гражданской одежде и т. д.

Потому что вы сдадите позиции просто по своей тупости и повлечете смерть военных.

👉 3. Очень частые условия

На фронте нет интернета.

На фронте нет связи.

У них нет электрики.

Им запретили включать телефоны.

Они удалили все данные и почистили их.

🔍 4. Какие шаги?

Сконтактировать с командиром и расспросить о ситуации, при которой человек пропал, если он действительно пропал, а не просто не может выйти на связь, потому что выполняет боевые задачи.

Если нет связи и с командиром, то поймите, что с вашим знакомым — так же, или он может быть где-то у местных, скрываться и т. д.

Сконтактировать с его сослуживцами и расспросить, кто из них что знает. Расспросите их в том числе о догадках.

Узнать, какая группа занималась эвакуацией в той локации и в то время, когда исчез ваш знакомый.

Связаться с членами этой группы и расспросить их.

Узнать, в какие больницы везли раненых из той локации и в то время.

Связаться с больницами.

❗Важно:

Командир, сослуживцы, группа эвакуации находятся на фронте, поэтому важно корректно с ними общаться. Вы не знаете, где они и в какой ситуации, когда берут трубку. Они могут быть на своей базе, рядом с фронтом, переодеты в местного, в плену и т. д. Поэтому корректно начните разговор так, чтобы ни их не подставить, ни того, кого ищите. То же касается отправки смс или сообщений в мессенджеры. Вы не знаете, у кого может быть телефон человека, которого ищите, и кто будет читать полученное от вас смс.

📝 5. Посты в соцсетях

Если вы решили публиковать посты в соцсетях, просить блогеров их шерить с просьбой помочь найти человека, убедитесь, что вы выполнили все шаги из пункта 4. Только после этого, если все же решили писать, то:

Размещайте фото в гражданской одежде.

Пишите примерно район локации человека, но не точное место. То есть область, максимум — район.

Не пишите, что это военный, волонтер, который помогал военным, и т. д. Выберите что-нибудь нейтральное.

Да, считайте меня той, кто слишком парится над возможными сценариями, нюансами и последствиями, но это война — если не париться, это может стоить жизни тому, кого вы ищете. Ради этого поста пришлось открыть даже свой профиль. Ну, и лайк, шер, чтобы это увидело больше людей и не привело к смерти.

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