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Не робіть цього! Що заборонено під час пошуку зниклих безвісти військових. Інструкція

"Є базові речі, які робити небезпечно, інакше ви чи ваші знайомі ризикуєте спричинити смерть того, кого шукаєте". Думка.

Галина Приходько
Галина Приходько
Волонтерка, консультантка в побудові продуктів IT, діджиталізації бізнес-процесів та онлайн-трансформації бізнесу
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Евакуація, Азовсталь, полон
Фото: ВВС | Евакуація захисників Маріуполя із "Азовсталі". Усі вони перебувають у полоні у Росії

Війна. Багато наших знайомих воюють. Є загиблі, їх стає дедалі більше. Злість. А є безвісти зниклі, про яких невідомо — десь у полоні, загинули, ховаються або поранені непритомні чи пам'яті. І родичі починають їх розшукувати за допомогою соцмереж.

Я не експерт у пошуках, але є базові речі, які за критичного мислення просто небезпечно робити родичам, адже вони можуть своїми діями спричинити смерть тих, кого шукають. Тому хочу їх озвучити.

Просто сядьте і подумайте, поміркуйте — це війна, це смерті, це вбивства, це небезпека, а інтернет відкритий для всіх, зокрема для росіян.

Ситуація: ваш родич/знайомий є військовим чи добровольцем чи волонтером на передку і певний час не виходить на зв'язок. Мабуть, вам повідомили, що він зник безвісти.

⛔️ 1. Що не можна робити?

  • Виставляти його фото у військовій формі у соцмережах.
  • Писати його військову частину чи батальйон.
  • Писати точну останню локацію цієї людини.
  • Тегати його профіль у соцмережах, якщо там є фото у формі.

⛔️ 2. Чому?

  • Тому що він може бути в полоні як місцевий, а не військовий, а фото у формі в інтернеті спричинить його смерть.
  • Тому що він може ховатися у місцевих у цивільному одязі.
  • Тому що він може бути у розвідці як місцевий, може виходити з оточення у цивільному одязі тощо.
  • Тому що ви здасте позиції просто через свою тупість і спричините смерть військових.

👉 3. Дуже часті умови

  • На фронті немає інтернету.
  • На фронті немає зв'язку.
  • Вони не мають електрики.
  • Їм заборонили вмикати телефони.
  • Вони видалили всі дані та почистили їх.

🔍 4. Які кроки?

  • Сконтактувати з командиром і розпитати про ситуацію, за якої людина зникла, якщо вона справді зникла, а не просто не може вийти на зв'язок, бо виконує бойові завдання.
  • Якщо немає зв'язку і з командиром, то зрозумійте, що з вашим знайомим — так само, чи може бути десь у місцевих, ховатися і т.д.
  • Сконтактувати з його товаришами по службі і розпитати, хто з них що знає. Розпитайте їх у тому числі про припущення.
  • Дізнатися, яка група займалася евакуацією у тій локації і в той час, коли зник ваш знайомий.
  • Зв'язатися з членами цієї групи та розпитати їх.
  • Дізнатися, в які лікарні везли поранених із тієї локації і в той час.
  • Зв'язатися із лікарнями.

❗Важливо:

Командир, товариші по службі, група евакуації перебувають на фронті, тому важливо коректно з ними спілкуватися. Ви не знаєте, де вони і в якій ситуації, коли беруть трубку. Вони можуть бути на своїй базі, поряд з фронтом, переодягнуті у місцевого, у полоні тощо. Тому коректно почніть розмову так, щоб ні їх не підставити, ні того, кого шукайте. Те саме стосується відправлення смс або повідомлень у месенджери. Ви не знаєте, у кого може бути телефон людини, яку шукаєте, і хто читатиме отримане від вас смс.

📝 5. Пости у соцмережах

Якщо ви вирішили публікувати пости в соцмережах, просити блогерів їх шерити з проханням допомогти знайти людину, переконайтеся, що ви виконали всі кроки з пункту 4. Тільки після цього, якщо все ж таки вирішили писати, то:

  • Розміщуйте фото у цивільному одязі.
  • Пишіть приблизно район локації людини, але не місце. Тобто область, максимум — район.
  • Не пишіть, що це військовий, волонтер, який допомагав військовим, тощо. Виберіть щось нейтральне.

Так, вважайте мене тією, хто надто париться над можливими сценаріями, нюансами та наслідками, але це війна — якщо не паритися, це може коштувати життя тому, кого ви шукаєте. Задля цього поста довелося відкрити навіть свій профіль. Ну, і лайк, шер, щоб це побачило більше людей і не спричинили смерті.

Джерело.

Важливо
Стук у двері. Як повідомляти про загибель військових і чому важливо доглядати їхні могили
Стук у двері. Як повідомляти про загибель військових і чому важливо доглядати їхні могили