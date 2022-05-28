Не робіть цього! Що заборонено під час пошуку зниклих безвісти військових. Інструкція
"Є базові речі, які робити небезпечно, інакше ви чи ваші знайомі ризикуєте спричинити смерть того, кого шукаєте". Думка.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Війна. Багато наших знайомих воюють. Є загиблі, їх стає дедалі більше. Злість. А є безвісти зниклі, про яких невідомо — десь у полоні, загинули, ховаються або поранені непритомні чи пам'яті. І родичі починають їх розшукувати за допомогою соцмереж.
Я не експерт у пошуках, але є базові речі, які за критичного мислення просто небезпечно робити родичам, адже вони можуть своїми діями спричинити смерть тих, кого шукають. Тому хочу їх озвучити.
Просто сядьте і подумайте, поміркуйте — це війна, це смерті, це вбивства, це небезпека, а інтернет відкритий для всіх, зокрема для росіян.
Ситуація: ваш родич/знайомий є військовим чи добровольцем чи волонтером на передку і певний час не виходить на зв'язок. Мабуть, вам повідомили, що він зник безвісти.
⛔️ 1. Що не можна робити?
- Виставляти його фото у військовій формі у соцмережах.
- Писати його військову частину чи батальйон.
- Писати точну останню локацію цієї людини.
- Тегати його профіль у соцмережах, якщо там є фото у формі.
⛔️ 2. Чому?
- Тому що він може бути в полоні як місцевий, а не військовий, а фото у формі в інтернеті спричинить його смерть.
- Тому що він може ховатися у місцевих у цивільному одязі.
- Тому що він може бути у розвідці як місцевий, може виходити з оточення у цивільному одязі тощо.
- Тому що ви здасте позиції просто через свою тупість і спричините смерть військових.
👉 3. Дуже часті умови
- На фронті немає інтернету.
- На фронті немає зв'язку.
- Вони не мають електрики.
- Їм заборонили вмикати телефони.
- Вони видалили всі дані та почистили їх.
🔍 4. Які кроки?
- Сконтактувати з командиром і розпитати про ситуацію, за якої людина зникла, якщо вона справді зникла, а не просто не може вийти на зв'язок, бо виконує бойові завдання.
- Якщо немає зв'язку і з командиром, то зрозумійте, що з вашим знайомим — так само, чи може бути десь у місцевих, ховатися і т.д.
- Сконтактувати з його товаришами по службі і розпитати, хто з них що знає. Розпитайте їх у тому числі про припущення.
- Дізнатися, яка група займалася евакуацією у тій локації і в той час, коли зник ваш знайомий.
- Зв'язатися з членами цієї групи та розпитати їх.
- Дізнатися, в які лікарні везли поранених із тієї локації і в той час.
- Зв'язатися із лікарнями.
❗Важливо:
Командир, товариші по службі, група евакуації перебувають на фронті, тому важливо коректно з ними спілкуватися. Ви не знаєте, де вони і в якій ситуації, коли беруть трубку. Вони можуть бути на своїй базі, поряд з фронтом, переодягнуті у місцевого, у полоні тощо. Тому коректно почніть розмову так, щоб ні їх не підставити, ні того, кого шукайте. Те саме стосується відправлення смс або повідомлень у месенджери. Ви не знаєте, у кого може бути телефон людини, яку шукаєте, і хто читатиме отримане від вас смс.
📝 5. Пости у соцмережах
Якщо ви вирішили публікувати пости в соцмережах, просити блогерів їх шерити з проханням допомогти знайти людину, переконайтеся, що ви виконали всі кроки з пункту 4. Тільки після цього, якщо все ж таки вирішили писати, то:
- Розміщуйте фото у цивільному одязі.
- Пишіть приблизно район локації людини, але не місце. Тобто область, максимум — район.
- Не пишіть, що це військовий, волонтер, який допомагав військовим, тощо. Виберіть щось нейтральне.
Так, вважайте мене тією, хто надто париться над можливими сценаріями, нюансами та наслідками, але це війна — якщо не паритися, це може коштувати життя тому, кого ви шукаєте. Задля цього поста довелося відкрити навіть свій профіль. Ну, і лайк, шер, щоб це побачило більше людей і не спричинили смерті.Важливо