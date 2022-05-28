Не робіть цього! Що заборонено під час пошуку зниклих безвісти військових. Інструкція

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Війна. Багато наших знайомих воюють. Є загиблі, їх стає дедалі більше. Злість. А є безвісти зниклі, про яких невідомо — десь у полоні, загинули, ховаються або поранені непритомні чи пам'яті. І родичі починають їх розшукувати за допомогою соцмереж.

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Я не експерт у пошуках, але є базові речі, які за критичного мислення просто небезпечно робити родичам, адже вони можуть своїми діями спричинити смерть тих, кого шукають. Тому хочу їх озвучити.

Просто сядьте і подумайте, поміркуйте — це війна, це смерті, це вбивства, це небезпека, а інтернет відкритий для всіх, зокрема для росіян.

Ситуація: ваш родич/знайомий є військовим чи добровольцем чи волонтером на передку і певний час не виходить на зв'язок. Мабуть, вам повідомили, що він зник безвісти.

⛔️ 1. Що не можна робити?

Виставляти його фото у військовій формі у соцмережах.

Писати його військову частину чи батальйон.

Писати точну останню локацію цієї людини.

Тегати його профіль у соцмережах, якщо там є фото у формі.

⛔️ 2. Чому?

Тому що він може бути в полоні як місцевий, а не військовий, а фото у формі в інтернеті спричинить його смерть.

Тому що він може ховатися у місцевих у цивільному одязі.

Тому що він може бути у розвідці як місцевий, може виходити з оточення у цивільному одязі тощо.

Тому що ви здасте позиції просто через свою тупість і спричините смерть військових.

👉 3. Дуже часті умови

На фронті немає інтернету.

На фронті немає зв'язку.

Вони не мають електрики.

Їм заборонили вмикати телефони.

Вони видалили всі дані та почистили їх.

🔍 4. Які кроки?

Сконтактувати з командиром і розпитати про ситуацію, за якої людина зникла, якщо вона справді зникла, а не просто не може вийти на зв'язок, бо виконує бойові завдання.

Якщо немає зв'язку і з командиром, то зрозумійте, що з вашим знайомим — так само, чи може бути десь у місцевих, ховатися і т.д.

Сконтактувати з його товаришами по службі і розпитати, хто з них що знає. Розпитайте їх у тому числі про припущення.

Дізнатися, яка група займалася евакуацією у тій локації і в той час, коли зник ваш знайомий.

Зв'язатися з членами цієї групи та розпитати їх.

Дізнатися, в які лікарні везли поранених із тієї локації і в той час.

Зв'язатися із лікарнями.

❗Важливо:

Командир, товариші по службі, група евакуації перебувають на фронті, тому важливо коректно з ними спілкуватися. Ви не знаєте, де вони і в якій ситуації, коли беруть трубку. Вони можуть бути на своїй базі, поряд з фронтом, переодягнуті у місцевого, у полоні тощо. Тому коректно почніть розмову так, щоб ні їх не підставити, ні того, кого шукайте. Те саме стосується відправлення смс або повідомлень у месенджери. Ви не знаєте, у кого може бути телефон людини, яку шукаєте, і хто читатиме отримане від вас смс.

📝 5. Пости у соцмережах

Якщо ви вирішили публікувати пости в соцмережах, просити блогерів їх шерити з проханням допомогти знайти людину, переконайтеся, що ви виконали всі кроки з пункту 4. Тільки після цього, якщо все ж таки вирішили писати, то:

Розміщуйте фото у цивільному одязі.

Пишіть приблизно район локації людини, але не місце. Тобто область, максимум — район.

Не пишіть, що це військовий, волонтер, який допомагав військовим, тощо. Виберіть щось нейтральне.

Так, вважайте мене тією, хто надто париться над можливими сценаріями, нюансами та наслідками, але це війна — якщо не паритися, це може коштувати життя тому, кого ви шукаєте. Задля цього поста довелося відкрити навіть свій профіль. Ну, і лайк, шер, щоб це побачило більше людей і не спричинили смерті.

Джерело.

Важливо