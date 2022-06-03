Хорошие и нехорошие русские. Кто такие и откуда они берутся

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На приватном уровне, уровне отдельных судеб, характеров, мнений, эмоций, люди, безусловно, могут быть хорошими или плохими, ситуативно или ценностно, вне зависимости от национальности. Быть способными на поступки, противостояние давлению, стыд за свою страну, эмпатию к чужой. Но это частные события, хоть и инспирированные политически.

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А война — это групповое явление. Группа не равна сумме ее членов, на групповом уровне актуализируются иные психологические механизмы и процессы, которых не бывает между отдельными людьми. Воюют государства, нации, институты, а не отдельные люди.

И именно поэтому споры о том, есть ли "хорошие русские", равносильны сомнениям, можно ли надевать трусы в цветочек под деловой костюм. В смысле да, можно искать в морально больном обществе отдельных нравственно крепких людей, можно с ними даже дружить и общаться. Это частная история, для которой национальная или гражданская принадлежность участников не существенна. Потому что эти отношения, мнения, чувства не оказывают никакого влияния на институты, которые делают войну против Украины возможной. Это — не хорошие русские.

А "хорошими русскими" станут те и только те, кто изменят режим, его институты, и тем самым остановят войну, сделают ее невозможной сейчас и в будущем.

Это может быть кто-то вроде Фрица Бауэра, который сильно вложился в изменение общественного мнения послевоенной Германии по поводу преступлений нацизма, с чего и началась ее подлинная денацификация — изнутри.

Или это могут быть украинские воины, которые сломают ржавый институт российской армии на поле боя. Ставлю на второй вариант.

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