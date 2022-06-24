Бунт в Донецке. Как 7 лет назад в "ДНР" провели первый и последний антивоенный митинг (видео)
"Нормальная жизнь и ее условия уходили из "ДНР" медленно и незаметно. Пока это не превратилось в лагерь строго режима, где отлавливают мужчин, чтобы послать на убой, а их жены за анекдот о Пушилине могут схлопотать 15 лет". Мнение.
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Что думают обычные россияне про войну — вопрос совершенно дурацкий, потому что обычные россияне пока не очень думают, а больше чувствуют. Думать начнут, когда/если война станет прямой угрозой их жизни.
Вспоминаю, как это было в "ДНР" в 2015-м. Вот первый и последний в истории "ДНР" протестный антивоенный митинг на главной площади Донецка. Люди неожиданно собрались и потребовали от Захарченко перестать стрелять из жилых районов города, вызывая огонь на их жилища. Люди еще не боятся эту власть, наивно считая, что ей до них есть дело. А вот одна бабка в ответ на требование Захарченко назвать фамилию дерзко вскидывается: "Ага, чтоб потом расстреляли?!"
Для так называемых властей народный гнев стал такой неожиданностью, что они потом несĸолько недель искали по городу шпионов и иностранных агентов, которые якобы организовали этот отчаянный сход. Никак не могли поверить, что за полтора года войны они просто довели до ручки даже лояльную себе ватную публику.
В качестве крайних нашли, конечно, только журналистов: иностранцев выгнали, местных начали прессовать.
Затем пачками пошли уголовные дела за госизмену (вдумайтесь: госизмену ʼʼДНРʼʼ, этого недоразумения, которое оплачивал Кремль из денег россиян), шпионаж, переход на сторону противника. Это все уже было там в то время. При этом в городе можно было по-прежнему сходить в театр на оперу, посидеть в ресторане или чешском баре, из "республики" спокойно можно было выехать в Украину и Россию. Но нормальная жизнь и ее условия уходили оттуда медленно, незаметно. Пока это не превратилось в лагерь строго режима, где отлавливают мужчин, чтобы послать на убой, а их жены за анекдот о Пушилине могут схлопотать 15 лет.
Но начиналось-то все, как верили в малых и больших селениях, не так однозначно. Ну, примерно как сейчас в большой России.Важно