Бунт в Донецке. Как 7 лет назад в "ДНР" провели первый и последний антивоенный митинг (видео)

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Что думают обычные россияне про войну — вопрос совершенно дурацкий, потому что обычные россияне пока не очень думают, а больше чувствуют. Думать начнут, когда/если война станет прямой угрозой их жизни.

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Вспоминаю, как это было в "ДНР" в 2015-м. Вот первый и последний в истории "ДНР" протестный антивоенный митинг на главной площади Донецка. Люди неожиданно собрались и потребовали от Захарченко перестать стрелять из жилых районов города, вызывая огонь на их жилища. Люди еще не боятся эту власть, наивно считая, что ей до них есть дело. А вот одна бабка в ответ на требование Захарченко назвать фамилию дерзко вскидывается: "Ага, чтоб потом расстреляли?!"

[ + – ] Еще живой главарь боевиков т. н. "ДНР" Александр Захарченко пытается успокоить жителей Донецка, выступающих за прекращение войны

Для так называемых властей народный гнев стал такой неожиданностью, что они потом несĸолько недель искали по городу шпионов и иностранных агентов, которые якобы организовали этот отчаянный сход. Никак не могли поверить, что за полтора года войны они просто довели до ручки даже лояльную себе ватную публику.

В качестве крайних нашли, конечно, только журналистов: иностранцев выгнали, местных начали прессовать.

Затем пачками пошли уголовные дела за госизмену (вдумайтесь: госизмену ʼʼДНРʼʼ, этого недоразумения, которое оплачивал Кремль из денег россиян), шпионаж, переход на сторону противника. Это все уже было там в то время. При этом в городе можно было по-прежнему сходить в театр на оперу, посидеть в ресторане или чешском баре, из "республики" спокойно можно было выехать в Украину и Россию. Но нормальная жизнь и ее условия уходили оттуда медленно, незаметно. Пока это не превратилось в лагерь строго режима, где отлавливают мужчин, чтобы послать на убой, а их жены за анекдот о Пушилине могут схлопотать 15 лет.

Но начиналось-то все, как верили в малых и больших селениях, не так однозначно. Ну, примерно как сейчас в большой России.

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