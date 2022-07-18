Дефицита нет: что происходит на рынке автомобильных запчастей

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С начала полномасштабного вторжения волонтеры постоянно ищут за границей автомобили для нужд ВСУ. Только за первые два месяца войны в страну ввезли около 11 тысяч авто для фронта. При этом такой транспорт обычно требует дополнительного ремонта и оснащения, иногда апгрейда, чтобы успешно преодолевать вызовы в зоне боевых действий и верно служить нашим защитникам.

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Кроме того, тысячи цивильных авто пострадали от последствий российской агрессии. По официальным данным Укравтодора, еще в апреле 200 тысяч машин уничтожили вражеские снаряды и ракеты. И я уверен, что количество нуждающихся в ремонте автомобиля в разы больше. Тем более что сейчас украинцы чаще, чем в мирное время, путешествуют на дальние дистанции. А это, в свою очередь, — вызов как для водителя, так и для самого автомобиля, ведь долгие поездки требуют более тщательной проверки исправности авто и более частой замены деталей.

Рынок комплектующих приходит в себя

По сравнению с кризисным периодом в марте-апреле, когда зона активных боевых действий включала Киевскую и Черниговскую области, сейчас украинский рынок автозапчастей более-менее стабилизировался. Поставщики установили альтернативные пути получения товаров, переместили продукцию на склады в более безопасных регионах, а также возобновили работу на деоккупированной территории Украины.

Большинство дилеров сообщают, что сейчас нет дефицита запчастей, а если чего-то и нет в наличии, то заказать и получить можно как за неделю-две, так и за считанные дни.

Все зависит от редкости детали и от того, откуда ее будут везти. Однако даже учитывая неполную загруженность складов из-за усложнения логистики, у поставщиков достаточно деталей, чтобы удовлетворить потребность автомобилистов. Так что волноваться из-за кризиса с импортом запчастей пока не стоит.

К тому же, в Украине достаточно насыщенный внутренний рынок: только на нашем сайте мы ежемесячно фиксируем около 1 млн объявлений в категории "Автозапчасти". Наибольший пик предложений от продавцов в течение четырех месяцев войны был в июне – 1 148 563 штук, что на 20% больше, чем до полномасштабного вторжения России.

Цены выросли, но не все так плохо

Да, найти необходимую деталь к вашему авто сейчас не проблема, однако и цены на отдельные группы товаров выросли. Рынок автозапчастей, как и любой другой, зависит от валютного курса. Подорожанию способствует и рост цен на топливо. Итак, если вы в последнее время не интересовались стоимостью комплектующих, будьте готовы к тому, что она могла измениться.

Мы в нашей команде внимательно следили за колебанием цен на автозапчасти на протяжении последних четырех месяцев. К примеру, аккумуляторы подорожали на 600 гривен, средняя стоимость составляет 4 144 гривны. Детали к трансмиссии стоят на 250 гривен дороже, чем в начале войны – в среднем 5 090 гривен. Незначительный рост цены коснулся электрооборудования — оно подорожало на 70 гривен и составляет сейчас в среднем 1 821 грн.

Однако отдельные группы комплектующих не выросли в цене, а некоторые даже стоят дешевле, чем в марте. Например, средняя бюджетная стоимость деталей к подвеске осталась на уровне 1 800 гривен, автосвет — в ценовом диапазоне 3 800 гривен.

Средняя стоимость двигателей несколько упала: в июне цена снизилась на 385 гривен и составляет 5 682 гривны. Почти на 400 гривен подешевели и кузовные детали – в среднем 3 756 грн. Если вы ищете комплектующие для топливной и выхлопной системы, то сейчас средняя цена на эти группы автодеталей снизилась на 75 гривен по сравнению с мартом и составляет 2 269 гривен.

Безопасная альтернатива покупки запчастей

Поскольку рынок автозапчастей реагирует на рост курса валюты, повышение цены на топливо и дефицит транспорта, это увеличивает стоимость логистических услуг, а вместе с тем конечные цены на детали к вашему авто. Поэтому тенденция к общему подорожанию комплектующих понятна.

Как же быть автомобилистам и где искать выгодную замену изношенным запчастям? Если нет возможности регулярно обслуживаться у официального дилера, вторичный рынок и онлайн-площадки по продаже комплектующих — эффективный и безопасный выход из ситуации, ведь можно заказать товар на свой адрес, избежать таким образом рисков в дороге и существенно сэкономить время.

Еще один бонус – это возможность сравнить все имеющиеся предложения из широкого ассортимента и выбрать наиболее подходящий вариант. Кроме того, онлайн-площадки часто предлагают выгодные условия получения комплектующих.

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