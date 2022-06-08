Воронки от снарядов и заминированные пути. Как позаботиться о собственной безопасности на дороге

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За последние три месяца машина для многих стала средством первой необходимости. В начале войны автомобиль в основном был необходим для перемещения в более безопасные места. Теперь же украинцы постепенно возвращаются домой. Согласно последним данным Министерства внутренних дел, 60% покинувших Украину из-за войны уже вернулись. Очевидно, что этот показатель будет расти, поэтому автомобилистам важно понимать, как безопасно передвигаться по украинским дорогам и как действовать в случае непредвиденных обстоятельств.

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Особенности дорожного движения в военное время

Дорога требует постоянной бдительности как в мирной жизни, так и в условиях войны, поэтому такие базовые правила поведения на дорогах, как соблюдение ПДД и норм парковки, сейчас стали еще более важными. Однако есть и новые особенности, о которых следует помнить водителям.

Блокпосты . Военная реальность ввела в гражданскую жизнь такое явление, как блокпосты. Потребность в них очевидна, ведь так правоохранители берегут наш с вами покой. И если в первые недели войны такие пункты проверки встречались настолько часто, что усложняли движение, сейчас их количество оптимизировали. При остановке на блокпосту вас попросят показать документы водителя и пассажиров , могут также провести осмотр вещей и самого автомобиля . Отнеситесь с пониманием к тщательной проверке и подробным вопросам, ведь так наши защитники заботятся о безопасности в тыловых регионах.

. Военная реальность ввела в гражданскую жизнь такое явление, как блокпосты. Потребность в них очевидна, ведь так правоохранители берегут наш с вами покой. И если в первые недели войны такие пункты проверки встречались настолько часто, что усложняли движение, сейчас их количество оптимизировали. При остановке на блокпосту вас попросят показать , могут также провести . Отнеситесь с пониманием к тщательной проверке и подробным вопросам, ведь так наши защитники заботятся о безопасности в тыловых регионах. Спецтехника . Военная техника стала новым участником дорожного движения, поэтому важно знать, как себя вести при встрече с ней. Главное правило — это пропустить такой транспорт, притормозив или съехав на обочину (то же касается и медицинских автомобилей). Также помните о том, что военная техника часто имеет плохую маневренность, так что держите большую дистанцию ​​(>3 м) и не приближайтесь в упор.

. Военная техника стала новым участником дорожного движения, поэтому важно знать, как себя вести при встрече с ней. Главное правило — это пропустить такой транспорт, притормозив или съехав на обочину (то же касается и медицинских автомобилей). Также помните о том, что военная техника часто имеет плохую маневренность, так что держите большую дистанцию ​​(>3 м) и не приближайтесь в упор. Комендантский час . Новый вызов для водителей — успеть доехать до пункта назначения до того, как начнет действовать запрет передвигаться без особой необходимости. Планируя поездку из одного места в другое, тщательно прогнозируйте свое время, учитывая период действия комендантского часа в каждом городе. Если же не успеваете заехать в населенный пункт, продумайте место безопасной ночевки.

. Новый вызов для водителей — успеть доехать до пункта назначения до того, как начнет действовать запрет передвигаться без особой необходимости. Планируя поездку из одного места в другое, тщательно прогнозируйте свое время, учитывая период действия комендантского часа в каждом городе. Если же не успеваете заехать в населенный пункт, продумайте место безопасной ночевки. Готовность ко всему. Внимательно следите за дорожной ситуацией, даже если вы едете по незагруженной трассе или пустой дороге в городе. Иначе вы можете запросто не заметить выбоину на дороге, яму от снаряда, обломки ракет и боеприпасов, или проехать блокпост. В последнем случае есть шанс вызвать подозрение у ВСУ, Нацполиции или Теробороны.

Что взять с собой в дорогу

Итак, мы определили, на что обращать внимание во время путешествия, так что теперь можно паковать вещи в дорогу. Вероятно, о большинстве содержимого из этого списка вы знаете, однако освежить в памяти набор самого необходимого для комфортной поездки не помешает.

Запас горючего . Сейчас как никогда важно перестраховаться и позаботиться о дополнительной металлической канистре горючего, чтобы не оказаться посреди пути без возможности дозаправиться, особенно если едете на дальнюю дистанцию. Кстати, если есть сложности с поиском канистры, советую заказывать в онлайне. К примеру, у нас на платформе сейчас представлено 2,7 тыс. предложений канистр разных объемов. Достаточно объявлений в Киевской области, а с помощью OLX Доставка их можно бесплатно отправить в любую точку страны.

. Сейчас как никогда важно перестраховаться и позаботиться о дополнительной металлической канистре горючего, чтобы не оказаться посреди пути без возможности дозаправиться, особенно если едете на дальнюю дистанцию. Кстати, если есть сложности с поиском канистры, советую заказывать в онлайне. К примеру, у нас на платформе сейчас представлено 2,7 тыс. предложений канистр разных объемов. Достаточно объявлений в Киевской области, а с помощью OLX Доставка их можно бесплатно отправить в любую точку страны. Буксировочный трос . Если так случится, что бензина или дизеля не хватит, или же автомобиль подведет и сломается, трос поможет доставить вас до рабочей СТО. Так, по ПДД, для жесткого сцепления расстояние между транспортными средствами должно быть не более 4 м. Стоимость таких тросов в среднем 330 грн/шт. Для гибкого сцепления рекомендовано расстояние в пределах 4-6 м. Стоимость 5 м троса на ОЛХ составляет ~470 грн, а 6 м – около 700 грн за штуку.

. Если так случится, что бензина или дизеля не хватит, или же автомобиль подведет и сломается, трос поможет доставить вас до рабочей СТО. Так, по ПДД, для жесткого сцепления расстояние между транспортными средствами должно быть не более 4 м. Стоимость таких тросов в среднем 330 грн/шт. Для гибкого сцепления рекомендовано расстояние в пределах 4-6 м. Стоимость 5 м троса на ОЛХ составляет ~470 грн, а 6 м – около 700 грн за штуку. Запасное колесо . Оккупанты оставляют на украинских дорогах немало неприятных "сюрпризов" в виде острых обломков, гвоздей и т. д. В таких условиях важно иметь "запаску" и инструменты для ее установки. Если в марте в интернете можно было найти 19 тыс. предложений шин, то уже сейчас их втрое больше – более 52 тысяч объявлений. Рекомендую заказывать из Киевской, Львовской или Днепропетровской области, где представлено больше всего автошин.

. Оккупанты оставляют на украинских дорогах немало неприятных "сюрпризов" в виде острых обломков, гвоздей и т. д. В таких условиях важно иметь "запаску" и инструменты для ее установки. Если в марте в интернете можно было найти 19 тыс. предложений шин, то уже сейчас их втрое больше – более 52 тысяч объявлений. Рекомендую заказывать из Киевской, Львовской или Днепропетровской области, где представлено больше всего автошин. Прибор для зарядки аккумулятора . Обязательно берите в дорогу, если существует риск того, что аккумулятор разрядится. Иначе вы просто не сможете продолжить движение.

. Обязательно берите в дорогу, если существует риск того, что аккумулятор разрядится. Иначе вы просто не сможете продолжить движение. Огнетушитель . Его наличие точно придаст вам уверенности во время поездки, а в случае замыкания или пожара поможет спасти жизнь.

. Его наличие точно придаст вам уверенности во время поездки, а в случае замыкания или пожара поможет спасти жизнь. Аптечка, вода и еда . Несмотря на то что аптечка всегда должна быть в автомобиле, в военное время в Министерстве здравоохранения советуют усилить ее содержимое. Запас воды должен быть из расчета 1-3 л на человека в день. Готовя еду в дорогу, позаботьтесь о том, чтобы она была здоровой и содержала все необходимые элементы. В качестве питательного перекуса отлично подойдут орехи, сухофрукты и энергетические батончики. Если не будет возможности остановиться где-нибудь на обед, приготовьте простую домашнюю еду и упакуйте ее в контейнеры (включите туда кашу, овощи, мясо или рыбу).

. Несмотря на то что аптечка всегда должна быть в автомобиле, в военное время в Министерстве здравоохранения советуют усилить ее содержимое. Запас воды должен быть из расчета 1-3 л на человека в день. Готовя еду в дорогу, позаботьтесь о том, чтобы она была здоровой и содержала все необходимые элементы. В качестве питательного перекуса отлично подойдут орехи, сухофрукты и энергетические батончики. Если не будет возможности остановиться где-нибудь на обед, приготовьте простую домашнюю еду и упакуйте ее в контейнеры (включите туда кашу, овощи, мясо или рыбу). Одеяло или спальник на каждого пассажира, каремат. Может случиться так, что вы не успеете добраться до комендантского часа или задержитесь на границе, если едете из другой страны. В таком случае хорошо иметь теплые вещи и спальники/одеяла, чтобы относительно комфортно провести ночь.

Случайно выехали на заминированную дорогу: что делать

Отдельным пунктом выделю рекомендации в случае, если вы попали на заминированную дорогу. Надеюсь, они вам не понадобятся на практике, но быть осведомленным — это всегда плюс. Перед тем как объяснить, что делать в случае такой опасности, призываю вас прежде всего следить за официальными заявлениями власти и отправляться в желаемом направлении только после того, как правоохранители объявят о разминировании.

[ + – ] Не игнорируйте указатели "Мины". Передвижение в этой зоне опасно Фото: АрміяInform

Тем не менее, если вы поняли, что находитесь на заминированной дороге, запомните следующую последовательность действий:

Несмотря на адреналин, шок и, мягко говоря, необычность ситуации постарайтесь сохранять холодный рассудок и не паниковать. Рациональное мышление поможет спасти жизнь и сохранить здоровье. Немедленно остановитесь и выключите двигатель автомобиля и не пытайтесь уехать в обратном направлении или изменить траекторию движения, любые маневры могут быть смертельно опасны. Старайтесь совершать как можно меньше движений внутри машины. Позвоните спасателям или в полицию по номерам 101 или 102 и ждите, когда прибудет помощь. Если нет возможности обратиться к специалистам, то осторожно покиньте транспортное средство через заднюю дверь или окно. Идите по следам шин вашей машины и ни в коем случае не выходите на обочину.

Если ваш автомобиль находился на ранее оккупированной территории, не спешите им пользоваться, пока специалисты не проверят его на наличие взрывчатки, ведь, отступая, оккупанты могли заминировать машину.

Ну, и в конце добавлю: длительная война и последствия боевых действий, безусловно, изменили отношение и подход к вождению. Теперь нам следует быть вдвойне внимательными и сосредоточенными на дороге, учитывать возможные форс-мажорные обстоятельства. Тщательная подготовка к путешествию, запас необходимых вещей и знания техники безопасности — вынужденная необходимость, которая поможет надежно чувствовать себя в пути и сохранить жизнь себе и пассажирам.

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