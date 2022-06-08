Вирви від снарядів та заміновані шляхи. Як подбати про власну безпеку на дорозі

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За останні три місяці машина для багатьох стала засобом першої потреби. На початку війни автомобіль переважно був необхідний для переміщення у безпечніші місця. Тепер українці поступово повертаються додому. Згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ, 60% тих, хто залишив Україну через війну, вже повернулися. Очевидно, що цей показник зростатиме, тому автомобілістам важливо розуміти, як безпечно пересуватися українськими дорогами та як діяти у разі непередбачених обставин.

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Особливості дорожнього руху у воєнний час

Дорога вимагає постійної пильності як у мирному житті, так і в умовах війни, тому такі базові правила поведінки на дорогах, як дотримання правил дорожнього руху та норм паркування, зараз стали ще важливішими. Однак є й нові особливості, про які слід пам'ятати водіям.

Блокпости . Воєнна реальність увела у життя таке явище, як блокпости. Потреба в них очевидна, адже так правоохоронці бережуть наш спокій. І якщо у перші тижні війни такі пункти перевірки зустрічалися настільки часто, що ускладнювали рух, зараз їхню кількість оптимізували. При зупинці на блокпосту вас попросять показати документи водія та пасажирів , можуть також провести огляд речей та самого автомобіля . Поставтеся з розумінням до ретельної перевірки та докладних питань, адже так наші захисники дбають про безпеку у тилових регіонах.

. Воєнна реальність увела у життя таке явище, як блокпости. Потреба в них очевидна, адже так правоохоронці бережуть наш спокій. І якщо у перші тижні війни такі пункти перевірки зустрічалися настільки часто, що ускладнювали рух, зараз їхню кількість оптимізували. При зупинці на блокпосту вас попросять показати , можуть також провести . Поставтеся з розумінням до ретельної перевірки та докладних питань, адже так наші захисники дбають про безпеку у тилових регіонах. Спецтехніка . Військова техніка стала новим учасником дорожнього руху, тому важливо знати, як поводитися при зустрічі з нею. Головне правило — це пропустити такий транспорт, пригальмувавши або з'їхавши на узбіччя (те саме стосується і медичних автомобілів). Також пам'ятайте про те, що військова техніка часто має погану маневреність, так що тримайте велику дистанцію (>3 м) і не наближайтеся впритул.

. Військова техніка стала новим учасником дорожнього руху, тому важливо знати, як поводитися при зустрічі з нею. Головне правило — це пропустити такий транспорт, пригальмувавши або з'їхавши на узбіччя (те саме стосується і медичних автомобілів). Також пам'ятайте про те, що військова техніка часто має погану маневреність, так що тримайте велику дистанцію (>3 м) і не наближайтеся впритул. Комендантська година . Новий виклик для водіїв — встигнути доїхати до пункту призначення до того, як почне діяти заборона пересуватися без потреби. Плануючи поїздку з одного місця до іншого, ретельно прогнозуйте свій час, враховуючи період дії комендантської години в кожному місті. Якщо ж не встигаєте заїхати до населеного пункту, продумайте місце безпечної ночівлі.

. Новий виклик для водіїв — встигнути доїхати до пункту призначення до того, як почне діяти заборона пересуватися без потреби. Плануючи поїздку з одного місця до іншого, ретельно прогнозуйте свій час, враховуючи період дії комендантської години в кожному місті. Якщо ж не встигаєте заїхати до населеного пункту, продумайте місце безпечної ночівлі. Готовність до всього. Уважно стежте за дорожньою ситуацією, навіть якщо ви їдете незавантаженою трасою або порожньою дорогою в місті. Інакше ви можете не помітити вибоїну на дорозі, яму від снаряда, уламки ракет і боєприпасів, або проїхати блокпост. В останньому випадку є шанс викликати підозру ЗСУ, Нацполіції або Тероборони.

Що взяти з собою у дорогу

Отже, ми визначили, на що звертати увагу під час подорожі, тому тепер можна пакувати речі в дорогу. Ймовірно, про більшість вмісту з цього списку ви знаєте, проте освіжити в пам'яті набір найнеобхіднішого для комфортної поїздки не завадить.

Запас пального . Зараз як ніколи важливо перестрахуватися і подбати про додаткову металеву каністру пального, щоб не опинитися посеред шляху без можливості дозаправитися, особливо якщо їдете на далеку дистанцію. До речі, якщо є складнощі з пошуком каністри, рекомендую замовляти в онлайні. Наприклад, у нас на платформі сьогодні представлено 2,7 тис. пропозицій каністр різних обсягів. Достатньо оголошень в Київській області, а за допомогою OLX Доставка їх можна безкоштовно відправити до будь-якої точки країни.

. Зараз як ніколи важливо перестрахуватися і подбати про додаткову металеву каністру пального, щоб не опинитися посеред шляху без можливості дозаправитися, особливо якщо їдете на далеку дистанцію. До речі, якщо є складнощі з пошуком каністри, рекомендую замовляти в онлайні. Наприклад, у нас на платформі сьогодні представлено 2,7 тис. пропозицій каністр різних обсягів. Достатньо оголошень в Київській області, а за допомогою OLX Доставка їх можна безкоштовно відправити до будь-якої точки країни. Буксирувальний трос . Якщо так трапиться, що бензину або дизеля не вистачить, або автомобіль підведе і зламається, трос допоможе доставити вас до робочої СТО. Так, за правилами дорожнього руху, для жорсткого зчеплення відстань між транспортними засобами має бути не більше ніж 4 м. Вартість таких тросів у середньому 330 грн/шт. Для гнучкого зчеплення рекомендовано відстань у межах 4-6 м. Вартість 5 м тросу на ОЛХ становить ~470 грн, а 6 м — близько 700 грн за штуку.

. Якщо так трапиться, що бензину або дизеля не вистачить, або автомобіль підведе і зламається, трос допоможе доставити вас до робочої СТО. Так, за правилами дорожнього руху, для жорсткого зчеплення відстань між транспортними засобами має бути не більше ніж 4 м. Вартість таких тросів у середньому 330 грн/шт. Для гнучкого зчеплення рекомендовано відстань у межах 4-6 м. Вартість 5 м тросу на ОЛХ становить ~470 грн, а 6 м — близько 700 грн за штуку. Запасне колесо . Окупанти залишають на українських дорогах чимало неприємних "сюрпризів" у вигляді гострих уламків, цвяхів тощо. У таких умовах важливо мати "запаску" та інструменти для її встановлення. Якщо в березні в інтернеті можна було знайти 19 тис. пропозицій шин, то вже зараз їх утричі більше — понад 52 тисячі оголошень. Рекомендую замовляти з Київської, Львівської або Дніпропетровської області, де представлено найбільше автошин.

. Окупанти залишають на українських дорогах чимало неприємних "сюрпризів" у вигляді гострих уламків, цвяхів тощо. У таких умовах важливо мати "запаску" та інструменти для її встановлення. Якщо в березні в інтернеті можна було знайти 19 тис. пропозицій шин, то вже зараз їх утричі більше — понад 52 тисячі оголошень. Рекомендую замовляти з Київської, Львівської або Дніпропетровської області, де представлено найбільше автошин. Прилад для заряджання акумулятора . Обов'язково беріть у дорогу, якщо існує ризик того, що акумулятор розрядиться. Інакше ви просто не зможете продовжити рух.

. Обов'язково беріть у дорогу, якщо існує ризик того, що акумулятор розрядиться. Інакше ви просто не зможете продовжити рух. Вогнегасник . Його наявність точно додасть вам впевненості під час поїздки, а у разі замикання чи пожежі допоможе врятувати життя.

. Його наявність точно додасть вам впевненості під час поїздки, а у разі замикання чи пожежі допоможе врятувати життя. Аптечка, вода та їжа . Незважаючи на те, що аптечка завжди має бути в автомобілі, у воєнний час у Міністерстві охорони здоров'я радять посилити її вміст. Запас води має бути з розрахунку 1-3 л на особу на день. Готуючи їжу в дорогу, подбайте про те, щоб вона була здоровою та містила всі необхідні елементи. Як живильний перекус чудово підійдуть горіхи, сухофрукти та енергетичні батончики. Якщо не буде можливості зупинитися десь на обід, приготуйте просту домашню їжу і запакуйте її в контейнери (включіть туди кашу, овочі, м'ясо або рибу).

. Незважаючи на те, що аптечка завжди має бути в автомобілі, у воєнний час у Міністерстві охорони здоров'я радять посилити її вміст. Запас води має бути з розрахунку 1-3 л на особу на день. Готуючи їжу в дорогу, подбайте про те, щоб вона була здоровою та містила всі необхідні елементи. Як живильний перекус чудово підійдуть горіхи, сухофрукти та енергетичні батончики. Якщо не буде можливості зупинитися десь на обід, приготуйте просту домашню їжу і запакуйте її в контейнери (включіть туди кашу, овочі, м'ясо або рибу). Ковдра чи спальник на кожного пасажира, каремат. Може статися так, що ви не встигнете дістатися комендантської години або затримаєтеся на кордоні, якщо їдете з іншої країни. У такому разі добре мати теплі речі та спальники/ковдри, щоб відносно комфортно провести ніч.

Випадково виїхали на заміновану дорогу: що робити

Окремим пунктом виокремлю рекомендації у випадку, якщо ви потрапили на заміновану дорогу. Сподіваюся, вони вам не знадобляться на практиці, але бути обізнаним це завжди плюс. Перед тим як пояснити, що робити у разі такої небезпеки, закликаю вас насамперед слідкувати за офіційними заявами влади та вирушати у бажаному напрямку лише після того, як правоохоронці оголосять про розмінування.

[ + – ] Не ігноруйте вказівники "Міни". Пересування у цій зоні небезпечне Фото: АрміяInform

Проте, якщо ви зрозуміли, що знаходитесь на замінованій дорозі, запам'ятайте наступну послідовність дій:

Незважаючи на адреналін, шок і, м'яко кажучи, незвичайність ситуації постарайтеся зберігати холодний розум і не панікувати. Раціональне мислення допоможе врятувати життя та зберегти здоров'я. Негайно зупиніться та вимкніть двигун автомобіля і не намагайтеся виїхати у зворотному напрямку або змінити траєкторію руху, будь-які маневри можуть бути смертельно небезпечні. Намагайтеся здійснювати якнайменше рухів усередині машини. Зателефонуйте рятувальникам або поліції за номерами 101 або 102 і чекайте, коли прибуде допомога. Якщо немає можливості звернутися до фахівців, обережно залиште транспортний засіб через задні двері або вікно. Ідіть слідами шин вашої машини і в жодному разі не виходьте на узбіччя.

Якщо ваш автомобіль знаходився на раніше окупованій території, не поспішайте користуватися ним, поки фахівці не перевірять його на наявність вибухівки, адже, відступаючи, окупанти могли замінувати машину.

Ну, і насамкінець додам: тривала війна та наслідки бойових дій, безумовно, змінили ставлення та підхід до водіння. Тепер нам слід бути подвійно уважними та зосередженими на дорозі, враховувати можливі форс-мажорні обставини. Ретельна підготовка до подорожі, запас необхідних речей та знання техніки безпеки — вимушена потреба, яка допоможе надійно почуватися у дорозі та зберегти життя собі та пасажирам.

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