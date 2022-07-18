Дефіциту немає: що відбувається на ринку автомобільних запчастин

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З початку повномасштабного вторгнення волонтери постійно шукають за кордоном автомобілі для потреб ЗСУ. Лише за перші два місяці війни до країни завезли близько 11 тисяч авто для фронту. При цьому такий транспорт зазвичай потребує додаткового ремонту та оснащення, іноді апгрейду, щоб успішно долати виклики у зоні бойових дій та вірно служити нашим захисникам.

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Крім того, тисячі цивільних автомобілів постраждали від наслідків російської агресії. За офіційними даними Укравтодору, ще у квітні 200 тисяч машин знищили ворожі снаряди та ракети. І я впевнений, що кількість тих, хто потребує ремонту автомобіля, в рази більша. Тим паче, що зараз українці частіше, ніж у мирний час, мандрують на далекі дистанції. А це, зі свого боку, виклик як для водія, так і для самого автомобіля, адже довгі поїздки вимагають ретельнішої перевірки справності авто і частішої заміни деталей.

Ринок деталей для комплектування приходить до тями

Порівняно з кризовим періодом у березні-квітні, коли зона активних бойових дій включала Київську та Чернігівську області, зараз український ринок автозапчастин більш-менш стабілізувався. Постачальники встановили альтернативні шляхи одержання товарів, перемістили продукцію на склади у безпечніших регіонах, а також відновили роботу на деокупованій території України.

Більшість дилерів повідомляють, що зараз немає дефіциту запчастин, а якщо чогось і немає, то замовити і отримати можна як за тиждень-два, так і за лічені дні.

Все залежить від рідкості деталі та від того, звідки її везтимуть. Проте, навіть з огляду на неповну завантаженість складів через ускладнення логістики, постачальники мають достатньо деталей, щоб задовольнити потребу автомобілістів. Тож хвилюватися через кризу з імпортом запчастин поки не варто.

До того ж, в Україні є досить насичений внутрішній ринок: тільки на нашому сайті ми щомісяця фіксуємо близько 1 млн оголошень в категорії "Автозапчастини". Найбільший пік пропозицій від продавців протягом чотирьох місяців війни був у червні — 1 148 563 штук, що на 20% більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Ціни зросли, але не все так погано

Так, знайти необхідну деталь до вашого авто зараз не проблема, однак ціни на окремі групи товарів зросли. Ринок автозапчастин, як і будь-який інший, залежить від валютного курсу. Подорожчанню сприяє зростання цін на паливо. Отже, якщо ви останнім часом не цікавилися вартістю деталей для комплектування, будьте готові до того, що вона змінилася.

Ми у нашій команді уважно стежили за коливанням цін на автозапчастини протягом останніх чотирьох місяців. Наприклад, акумулятори подорожчали на 600 гривень, середня вартість становить 4 144 гривні. Деталі до трансмісії коштують на 250 гривень дорожче, ніж на початку війни — у середньому 5 090 гривень. Незначне зростання ціни торкнулося електрообладнання — воно подорожчало на 70 гривень і становить зараз у середньому 1 821 грн.

Проте окремі групи деталей для комплектування не зросли в ціні, а деякі навіть коштують дешевше, ніж у березні. Наприклад, середня бюджетна вартість деталей до підвіски залишилася на рівні 1 800 гривень, автосвітло — у ціновому діапазоні 3 800 гривень.

Середня вартість двигунів дещо впала: у червні ціна знизилася на 385 гривень і становить 5 682 гривні. Майже на 400 гривень подешевшали кузовні деталі — в середньому 3 756 грн. Якщо ви шукаєте деталі для комплектування для паливної та вихлопної системи, то зараз середня ціна на ці групи автодеталей знизилася на 75 гривень порівняно з березнем і становить 2 269 гривень.

Безпечна альтернатива купівлі запчастин

Оскільки ринок автозапчастин реагує на зростання курсу валюти, підвищення ціни на паливо та дефіцит транспорту, це збільшує вартість логістичних послуг, а водночас кінцеві ціни на деталі до вашого авто. Тому тенденція до загального подорожчання деталей для комплектування є зрозумілою.

Як же бути автомобілістам і де шукати вигідну заміну зношеним запчастинам? Якщо немає можливості регулярно обслуговуватися у офіційного дилера, вторинний ринок та онлайн-майданчики з продажу деталей для комплектування — ефективний та безпечний вихід із ситуації, адже можна замовити товар на свою адресу, уникнути таким чином ризиків у дорозі та суттєво заощадити час.

Ще один бонус — це можливість порівняти всі пропозиції з широкого асортименту і вибрати найбільш підходящий варіант. Крім того, онлайн-майданчики часто пропонують вигідні умови для отримання деталей для комплектування.

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