Нам нужна арта! Обращение военнослужащего ВСУ к украинцам и Европе

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Случилась война и вы уехали из Украины? Не будем сейчас говорить о причинах, проблемах адаптации, непонимании устройства стран, в которых вы оказались. Быть беженцем — очень тяжело, поэтому сплачивайтесь в единое украинское сообщество, вместе проще.

Обращайтесь друг к другу: Украинский Моссад — это не убийцы русских, это неплохо выходит у ВСУ. Украинский Моссад — это мировое сообщество украинцев-беженцев, которое держит мир в тонусе и помогает защитникам Украины в борьбе с недоимперией.

В Израиле уже почти не вспоминают о войне, такая же ситуация в латинских странах. Не дайте миру заснуть, кричите о правде, рассказывайте всем и каждому о том, что ждет их уже завтра.

Ходите повсюду, где только можно, придумывайте, как доносить свою позицию до жителей той земли, где вы временно нашли свое убежище.

Напишите на своих футболках: УКРАИНЕ НУЖНА АРТА! Мир засыпает, Украине нужно оружие, особенно арта, а также санкции, финансовая помощь.

Эта война — война ценностей. Мы живем в то время, когда информационная и культурная экспансия переросла в жестокую кровопролитную битву не только за территории и людей, но и за форму будущего мирового политического порядка.

Мир должен проснуться и это понять. Каждый житель Польши, Франции, Португалии, Канады любой из демократических стран должен понять, что это не война бедных украинцев против воинственных русских.

Это его, европейца, жителя Западной цивилизации, война против извечной необразованной орды, авторитарных и многочисленных варваров и дикарей.

Кричите ему, что его защитникам нужно оружие. Пора делать все для победы и фронта, если уже завтра вы не хотите увидеть сицзинпина и путина президентами мира цензуры и насилия.

Завтрашний день близко. Уже завтра Путин будет денацифицировать Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и восстанет пойдет в "последний крестовый поход против европейского нацизма".

Не думай, друг, что он не будет бомбить Польшу или Британию. Ты же так думал относительно Киева. Авторитаризм уже здесь, уже давно не на пороге, уважаемая мирно спящая Европа. Если падет Украина — следующей будешь ты.

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