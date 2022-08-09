Почему люди разводятся. Три главные причины разводов во время войны

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Я попыталась обобщить все то, что слышу от клиентов, и вот, что получилось.

1. Если инициатор развода — женщина, оставшаяся в Украине

В таком случае во главе угла, прежде всего, стоит ее нежелание жить в той семье, которая совершенно не похожа на ту, о которой она мечтала (здесь все: от неустроенности быта до домашнего насилия)

Такие женщины размышляют примерно следующим образом: мы не знаем, куда "прилетит" завтра, и мы не знаем, сколько у нас, в принципе, времени жизни. Но то, что нам дано, мы хотим прожить так, как мечтали/хотели/планировали.

2. Если инициатор развода — женщина, выехавшая заграницу

При условии, что она там имеет, скажем так, нормальные условия для проживания. В таком случае она вдруг начинает смотреть на все другими глазами.

Она для себя видит абсолютно другие условия для жизни, своего и детей развития, другие стандарты качества жизни (хотя, я бы в этом месте поспорила, особенно что касается медицинской сферы и государственного школьного образования).

Начинает этим всем делиться с мужем, который остался в Украине, он ее не понимает, слово за слово, и вот уже возникли непримиримые противоречия, которые ведут к одному — к разводу.

3. Если инициатор развода — мужчина, оставшийся в Украине

Некоторые женщины воспринимают это, как предательство, но мужчина во время длительного отсутствия жены понимает, что не то что не скучает, а ему просто хорошо. И он признается себе, что без жены ему оказывается не только норм, а куда лучше.

Для него становится важным то, что в наступившей тишине он вдруг услышал себя (это чаще всего происходит, когда женщины "заставляют" мужчин вступать в брак под тем или иным предлогом).

Мужчина решается поставить во главу угла себя. И именно это становится "спусковым крючком" для развода. Потому что правдой оказалось то, что его жена, выходя за него замуж, всего лишь решала какие-то свои "задачи". Он оказался просто средством.

P. S. Война оголила наши нервы. Мы все — как натянутая струна. И cейчас в отношениях можно опираться лишь на правду. Если ее нет, — ничего не будет. И война это проявила очень сильно.

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