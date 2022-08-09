Чому люди розлучаються. Три головні причини розлучень під час війни

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Я спробувала узагальнити все те, що чую від клієнтів, і ось що вийшло.

1. Якщо ініціатор розлучення — жінка, яка залишилася в Україні

У такому разі на чільному місці, перш за все, стоїть її небажання жити в тій сім'ї, яка зовсім не схожа на ту, про яку вона мріяла (тут усе: від невлаштованості побуту до домашнього насильства)

Такі жінки розмірковують приблизно так: ми не знаємо, куди "прилетить" завтра, і ми не знаємо, скільки в нас, у принципі, часу життя. Але те, що нам дано, ми хочемо прожити так, як мріяли/хотіли/планували.

2. Якщо ініціатор розлучення — жінка, яка виїхала за кордон

За умови, що вона має, скажімо так, нормальні умови для проживання. У такому разі вона раптом починає дивитися на все іншими очима.

Вона для себе бачить абсолютно інші умови для життя, свого та дітей розвитку, інші стандарти якості життя (хоча, я б у цьому місці посперечалася, особливо щодо медичної сфери та державної шкільної освіти).

Починає цим усім ділитися із чоловіком, який залишився в Україні, він її не розуміє, слово за слово, й ось уже виникли непримиренні протиріччя, які призводять до одного — до розлучення.

3. Якщо ініціатор розлучення — чоловік, який залишився в Україні

Деякі жінки сприймають це як зраду, але чоловік під час тривалої відсутності дружини розуміє, що не те, що не нудьгує, а йому просто добре. І він зізнається собі, що без дружини йому виявляється не лише норм, а набагато краще.

Для нього стає важливим те, що в тиші, що настала, він раптом почув себе (це найчастіше відбувається, коли жінки "примушують" чоловіків одружуватися під тим чи іншим приводом).

Чоловік вирішується поставити в основу себе. І саме це стає "спусковим гачком" для розлучення. Тому що правдою виявилося те, що його дружина, виходячи за нього заміж, лише вирішувала якісь свої "завдання". Він був просто засобом.

P. S. Війна оголила наші нерви. Ми всі як натягнута струна. І зараз у стосунках можна спиратися лише на правду. Якщо її немає, нічого не буде. І війна це проявила дуже сильно.

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