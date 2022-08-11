Запрет шенгенских виз для россиян. Почему это — бимба!

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Русские антивоенные комитеты, набитые каспаровыми и другими альтруистами и борцами за мир, бросили свою миротворческую хе*ню и занялись делом: обнародовали подробный текст на разных языках, где обосновать, почему русских нельзя трогать.

Все, от почтенных инфлюенсеров до последних рабочих блогеров тысячами, десятками тысяч рук запускают в эфир жалкие смыслы, в которых отказ от собственной власти и безоговорочное ее господство существуют одновременно.

Они отрекаются от своей страны, манифестируют национальную обученную беспомощность, честно говорят, что не совершают антивоенных митингов и не борются с проплаченными российскими митингами, они размахивают по сытым мордасам сопли и слюни, они одновременно по инерции пытаются угрожать и в то же время коллективно, в сотнях комментах обсуждают: а как бы им еще жалче выглядеть, чтобы визы в конце концов оставили? Я такого коллективного, национального масштаба позора не помню. Это самый большой каминг-аут в мире, ну да и шкаф там немаленький.

Я хочу, чтобы мир запомнил их такими. Я надеюсь, что это прочитают в разных странах разные люди. Я считаю, что наша задача сейчас — подпитывать эти дискуссии, задавать людям вопросы и наталкивать их на новые аргументы.

Бренд "россияне" и так уже токсичен для всего мира, но до сих пор у его дочернего подбренда "хорошие русские" еще оставались шансы. Сейчас он показывает свое подлинное лицо. Это можно только приветствовать.

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