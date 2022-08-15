Не отдать ВСЕ взамен на НИЧТО. Как не повторить ошибки Будапештского меморандума
"Россия еще надеется на "большую Ялту", но какое отношение она имеет к сонму победителей? И как сформировать новые гарантии безопасности для Украины не дав РФ повода для начала Третьей мировой войны?" Мнение.
Вопрос безопасности — как производная темы войны.
Любая война заканчивается миром.
Иногда конвенциональным, облеченным в рамки договоренностей.
А иногда и формальным подтверждением статус-кво.
Вторая мировая война завершилась "Тегераном" и "Большой Ялтой".
Корейская война — лишь заморозкой на отметке 38-ой параллели. Равно как и война на Тайване.
Мы уже понимаем, что "Большой Ялты" не будет.
Она была возможна лишь в формате победителей, когда геополитическая токсичность СССР для коллективного Запада была уравновешена общими фантомными болями большой войны.
И эти боли не смогла заглушить даже Фултонская речь Черчилля.
Россия еще надеется на "большую Ялту", но какое отношение она имеет к сонму победителей?
В контексте мировой истории Россия — даже не образ братьев Карамазовых, а, скорее, образ "Игрока" Достоевского, проигравшего в геополитическую рулетку всех и вся.
Как проиграли бы США, начав бомбить Канаду.
Таким образом, нас может ждать в контексте глобальной безопасности или формат коллективной безопасности (НАТО), или особый, адаптированный под наши реалии формат индивидуальных гарантий со стороны ведущих стран мира.
В Южной Корее размещались войска США и даже ядерное оружие. Зонтик безопасности есть над Японией и Тайванем.
Примерно такой же формат реален и для Украины на ближайшие годы. Лишь с одной поправкой — нам нужен поливариантный перечень стран-гарантов: Великобритания, США, Турция, Германия. И другие участники.
Тут главное не повторить ошибки Будапештского меморандума: отдать ВСЕ взамен на НИЧТО.
Дискурс на данную тему уже активирован в мире и в Украине: можно почитать предложения главы Офиса президента Андрея Ермака в The Guardian.Важно
В значительной мере они синхронизируются с аналогичными смысловыми конструктами бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.
А он как раз ретранслирует идеи европейских политических элит: как сформировать новые гарантии безопасности для Украины, не дав РФ повода для начала Третьей мировой войны.
Суть этой консолидированной позиции заключается в том, чтобы дать Украине некий формат безопасности, пока Запад не созреет до членства Украины в НАТО.
А этот период может занять десятки лет.
То есть, исходя из опубликованных идей Ермака и Расмуссена, на период "промежуточной геополитической турбулентности" для Украины нужно найти формат безопасности, который был бы лучше Будапештского меморандума и не хуже — договора о коллективной безопасности НАТО.
Это как пройти между Сциллой и Харибдой.
А другого варианта у нас, похоже и нет…