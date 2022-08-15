Не отдать ВСЕ взамен на НИЧТО. Как не повторить ошибки Будапештского меморандума

"Россия еще надеется на "большую Ялту", но какое отношение она имеет к сонму победителей? И как сформировать новые гарантии безопасности для Украины не дав РФ повода для начала Третьей мировой войны?" Мнение.

Вопрос безопасности — как производная темы войны.

Любая война заканчивается миром.

Иногда конвенциональным, облеченным в рамки договоренностей.

А иногда и формальным подтверждением статус-кво.

Вторая мировая война завершилась "Тегераном" и "Большой Ялтой".

Корейская война — лишь заморозкой на отметке 38-ой параллели. Равно как и война на Тайване.

Мы уже понимаем, что "Большой Ялты" не будет.

Она была возможна лишь в формате победителей, когда геополитическая токсичность СССР для коллективного Запада была уравновешена общими фантомными болями большой войны.

И эти боли не смогла заглушить даже Фултонская речь Черчилля.

[ + – ] Ялтинская конференция 1945 года: Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин Фото: Getty Images

Россия еще надеется на "большую Ялту", но какое отношение она имеет к сонму победителей?

В контексте мировой истории Россия — даже не образ братьев Карамазовых, а, скорее, образ "Игрока" Достоевского, проигравшего в геополитическую рулетку всех и вся.

Как проиграли бы США, начав бомбить Канаду.

Таким образом, нас может ждать в контексте глобальной безопасности или формат коллективной безопасности (НАТО), или особый, адаптированный под наши реалии формат индивидуальных гарантий со стороны ведущих стран мира.

В Южной Корее размещались войска США и даже ядерное оружие. Зонтик безопасности есть над Японией и Тайванем.

Примерно такой же формат реален и для Украины на ближайшие годы. Лишь с одной поправкой — нам нужен поливариантный перечень стран-гарантов: Великобритания, США, Турция, Германия. И другие участники.

Тут главное не повторить ошибки Будапештского меморандума: отдать ВСЕ взамен на НИЧТО.

Дискурс на данную тему уже активирован в мире и в Украине: можно почитать предложения главы Офиса президента Андрея Ермака в The Guardian.

Важно

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В значительной мере они синхронизируются с аналогичными смысловыми конструктами бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена.

А он как раз ретранслирует идеи европейских политических элит: как сформировать новые гарантии безопасности для Украины, не дав РФ повода для начала Третьей мировой войны.

Суть этой консолидированной позиции заключается в том, чтобы дать Украине некий формат безопасности, пока Запад не созреет до членства Украины в НАТО.

А этот период может занять десятки лет.

То есть, исходя из опубликованных идей Ермака и Расмуссена, на период "промежуточной геополитической турбулентности" для Украины нужно найти формат безопасности, который был бы лучше Будапештского меморандума и не хуже — договора о коллективной безопасности НАТО.

Это как пройти между Сциллой и Харибдой.

А другого варианта у нас, похоже и нет…

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