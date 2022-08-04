Диалог возможностей. Как США подталкивают РФ к переговорам

США пытаются демонстрировать превосходство над РФ и провоцируют Москву на разговор.

Менее чем за неделю Вашингтон продемонстрировал, что способен не допустить конфликт в Европе, а также не перейти границу в Тихом океане, отстаивая собственные интересы и мировую демократию.

Между Косово и Тайванем

В последние дни июля новая война на Балканах могла стать реальностью. Кризис в частично признанном Косово вызвали местные власти, которые хотели заставить граждан сербского происхождения пользоваться только документами и автономерами государственного образца, а не сербскими. В ответ сербы, которых на территории Косово проживает около 5%, начали возводить баррикады и обстреляли полицейских. В поддержку сербов официальный Белград заявил, что готов их защищать. Эскалации удалось избежать после встречи представителей косовского правительства с послом США Джеффри Говениером. Он попросил отсрочить введение в действие новых правил касательно документов до 1 сентября.

Эта ситуация — лишь один пример того, как на Балканах легко может разгореться пожар из огонька, который поддерживает Россия. И главный партнер Кремля в этом — президент Сербии Александар Вучич. Он, правда, пытается усидеть на двух стульях сразу: сохранить хорошие отношения с Западом, потому что Сербия все же стремится стать членом ЕС, поддерживать местных правых и демонстрировать дружбу с Путиным.

Сейчас ситуация в Косово — это, во-первых, нереализованный шанс Вучича проявить себя: он должен был действовать – начать войну на Балканах, а во-вторых, – очередное доказательство того, что ситуацию там контролирует не Россия, как бы ей этого не хотелось, а США.

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Однако напряженность в Косово – история более локальная, хотя и показательная. Более глобальная и даже ядерная, разворачивалась параллельно. Последние несколько дней миллионы людей по всему миру следили за визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. И пока ее самолет садился в аэропорту Тайбэя, сотни экспертов размышляли, свидетелями чего становится мировое сообщество: провокации или начала войны, угрозы или готовности Вашингтона и Пекина говорить на другом уровне.

В Москве за этим визитом следили как никогда. О нем писали и политики, и пропагандисты.

"Некоторые должны некоторых успокоить", — так, например, писал лидер Чечни Рамзан Кадыров в ожидании прибытия американки.

Директор программы Северная Америка Совета внешней политики Украинская Призма Александр Краев говорит, что визит Пелоси на Тайвань – это проверка и для Китая, и для США. Он сравнивает нынешнюю ситуацию с временами холодной войны, когда две великие державы решили пройтись по тонкому льду, чтобы определить границы, которые позволяет каждая из сторон.

И, наконец, уже стало понятно: Пекин готов пропустить мяч, несмотря на все свои угрозы. Причин может быть несколько, но самая главная: Си Цзиньпин, в отличие от Владимира Путина, оценивает возможные последствия агрессии. А Китаю, в отличие от России, не нужно доказывать свою значимость. Поэтому, несмотря на все надежды Москвы, Пекин вряд ли бы решился на развязывание войны.

[ + – ] Акция против визита Нэнси Пелоси на Тайвань Фото: Getty Images

Украинский вопрос

Оба события хотя напрямую и не касались Украины, но важны для Киева. И не только потому, что ситуации на Балканах и в Тихом океане некоторые пытаются сравнивать с ситуацией в Украине.

"Для американцев борьба Украины против российского вторжения и борьба Тайваня против китайской автократии – это часть одной и той же борьбы: борьба свободных демократических стран против авторитарных диктаторских режимов", – говорит Александр Краев.

Находясь на Тайване Пелоси сказала, что Штаты должны поддерживать Тайвань в его защите демократии и свободы. И вспомнила Украину, свой визит в Киев и свое восхищение президентом Владимиром Зеленским — "как народ защищает демократию для Украины и демократии по всему миру".

"Путешествуя на Тайвань, мы чествуем нашу преданность демократии: еще раз подтверждаем, что свободы Тайваня – и всех демократий – должны уважаться", – заявила Нэнси Пелоси.

Таким образом, усиление китайского давления на Тайбэй увеличит помощь Соединенных Штатов не только Тайваню, но и Украине. И это будет составной частью противостояния США, Китая и России.

Но вряд ли это противостояние будет без попыток договориться с Пекином и Москвой.

То, что США уже предлагают России сесть за стол переговоров – очевидно.

Во-первых, США публично заявили о возможных переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Во-вторых, госсекретарь США Энтони Блинкен запросил разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым – состоялись первые переговоры с 12 февраля 2022 года. После них Блинкен сказал: США рассматривают возможность вступления в переговорный процесс с Россией по Украине, но для этого должны быть созданы такие условия, при которых диалог принесет пользу и приблизит войну к завершению. "Однако Россия пока не демонстрирует готовность и желание к такому взаимодействию", – добавил Блинкен.

Но есть заинтересованность в другой области – ядерной.

Россия готова говорить… о ядерном оружии

"На фоне невозможности достижения российской армией каких-либо адекватных целей, мы стали свидетелями прямо-таки феерически мощного наступления российской пропаганды, особенно в части ядерного оружия. Наступление быстро захлебнулось на запрете всяческим кремлевским рупорам пропаганды вести свою деятельность на западные аудитории, но факт остается фактом – ядерная тематика снова стала актуальной", – говорит Александр Краев, директор программы Северная Америка Совета внешней политики Украинская Призма. Во времена президента Дональда Трампа истекли сроки действия договоров по ядерным ограничениям, либо такие договора были расторгнуты.

"Конец системе наступил в первую очередь именно из-за российских нарушений всех возможных условий этих договоренностей", – объясняет эксперт.

[ + – ] Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров: май 2021 года Фото: Getty Images

Администрация Джо Байдена уже пыталась использовать тему ядерного вооружения в разговорах с РФ. Во время переговоров США и России в Женеве в январе 2022 года по Украине одним из вопросов был вопрос ядерного оружия. Тогда от США на переговоры прилетела Венди Шерман, заместитель Госсекретаря США. Она – не просто опытный дипломат, но и одна из авторов текста соглашения с Северной Кореей, целью которого было остановить усилия этой страны на пути к ядерному оружию, а также в 2011 году, при президенте Бараке Обаме, она возглавляла американскую сторону на ядерных переговорах с Ираном. Шерман удалось в 2015-м добиться подписания соглашения между Ираном и США, Германией, Францией, Великобританией, Китаем и Россией. Тогда же в Женеве оказалось, что ядерное вооружение – единственная тема, на которую готова разговаривать Москва.

"Что же это сказало опытным американским дипломатам? А то, что россияне не уверены в своем ядерном сдерживании. Несмотря на всю браваду с новыми сверхзвуковыми ракетами, количеством "Калибров", "Искандеров", а особенно "Сатаны" (которого очень любят освящать московские попы), действительное положение дел далеко от этого идеала. А значит, здесь на россиян и можно надавить", – добавляет Краев.

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Игра с огнем. Почему России важно снова поджечь Балканы

Но дальше было полномасштабное вторжение в Украину, и любой договор с Россией был не ко времени. Теперь американцы снова увидели возможность. В Вашингтоне вновь упомянули о ядерном оружии. 1 августа на сайте Белого дома появилось сообщение: администрация президента Байдена готова обсуждать с Россией систему контроля над ядерным вооружением, которая придет на замену СНВ-3 – договору между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений (пролонгирован до 2026 года). Кроме того, США пригласили присоединиться к переговорам и Китай.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что агрессия России против Украины откровенно нарушает мировой порядок, поэтому накануне ядерных переговоров Россия должна продемонстрировать свою готовность к ним.

"Для переговоров нужен добросовестный партнер, готовый действовать. А жестокая и неспровоцированная агрессия России в Украине нарушила мир в Европе и представляет собой посягательство на фундаментальные принципы международного порядка", – говорится в заявлении Джо Байдена. Однако в ответ Россия не отвергла предложение. И даже больше того: президент России Владимир Путин сказал, что "ядерная война не должна быть никогда развязана", а Россия "полностью выполняет обязательства согласно Договору о нераспространении ядерного оружия и двусторонним договоренностям с США по сокращению ядерных вооружений".

В Китае также прокомментировали предложение Белого дома, мол, готовы и дальше тесно обмениваться информацией с другими сторонами по этому вопросу, который зависит от глобальной стратегической стабильности и безопасности.

Но что важно для Украины — что Китай, несмотря на все "прогнозы" россиян, не пошел на обострение с США, а значит, не подыграл РФ. А Россия не отвергла вероятность переговоров, потому что на самом деле не хотела бы оставаться в полной изоляции. Такое положение дает повод надеяться, что украинский вопрос на очереди.

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