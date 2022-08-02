Поддержка тайваньской демократии: Пелоси объяснила, зачем прилетела в Тайбэй

Визит спикера Палаты представителей США на Тайвань, за которым следил весь мир, начался. Еще находясь в аэропорту, Нэнси Пелоси объяснила, зачем приехала.

За приближением самолета спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси к Тайваню следил весь мир, который опасался, что визит американки на остров станет поводом для начала войны. Китай считает Тайвань своей территорией и заявляет, что визит Пелоси является нарушением суверенитета и сигналом поддержки США сторонников независимости Тайваня.

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Сразу после приземления самолета в аэропорту Тайбэя Пелоси опубликовала твит, в котором заявила, что ее визит является "свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии"

"Наши переговоры с руководством Тайваня подтверждают нашу поддержку нашего партнера и продвигают наши общие интересы, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", — подчеркнула спикер Палаты представителей.

Как сообщал Фокус, Пелоси пришлось проявить немалое мужество во время визита на Тайвань, так как официальный Пекин не скрывал намерений не допустить этого военными средствами.

Напомним, делегация Нэнси Пелоси забронировала целый этаж в отеле Grand Hyatt в Тайбэе. На среду у нее запланировано несколько встреч с политиками и гражданскими активистами Тайваня.