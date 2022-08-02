Підтримка тайванської демократії: Пелосі пояснила, навіщо прилетіла в Тайбей

Візит спікерки Палати представників США в Тайвані, за яким стежив увесь світ, розпочався. Ще перебуваючи в аеропорту, Ненсі Пелосі пояснила, навіщо приїхала.

За наближенням літака спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі в Тайвань стежив увесь світ, який побоювався, що візит американки на острів стане приводом для початку війни. Китай вважає Тайвань своєю територією та заявляє, що візит Пелосі є порушенням суверенітету й сигналом підтримки США прихильників незалежності Тайваню.

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Відразу після приземлення літака в аеропорту Тайбея Пелосі опублікувала твіт, у якому заявила, що її візит є "свідченням прихильності США до підтримки тайванської демократії".

"Наші переговори з керівництвом Тайваню підтверджують нашу підтримку нашого партнера та просувають наші спільні інтереси, включаючи просування вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону", — наголосила речниця Палати представників.

Як повідомляв Фокус, Пелосі довелося виявити чималу мужність під час візиту на Тайвань, оскільки офіційний Пекін не приховував намірів не допустити цього військовими коштами.

Нагадаємо, делегація Ненсі Пелосі забронювала цілий поверх у готелі Grand Hyatt у Тайбеї. На середу в неї заплановано кілька зустрічей із політиками та цивільними активістами Тайваню.