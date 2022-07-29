Блинкен и Лавров первый раз поговорили по телефону после начала войны в Украине

Госсекретарь США заявил о недопустимости дальнейшей оккупации территории Украины и смены власти военным способом. США отреагируют существенными санкциями, если этот сценарий реализуется.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров первый раз поговорили по телефону после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом глава Госдепа сообщил на встрече Консультативного комитета по экономической политике США и Японии, которую транслировали в YouTube.

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По его словам, с российскими министром был честный и прямой разговор. Блинкен убеждал Москву освободить баскетболистку Бритни Грайнер и Пола Уилана, который отбывает 16-летний срок по подозрению в шпионаже.

Грайнер задержали в России в феврале, ее подозревают в хранении наркотиков.

"Мир ждет от России выполнения обязательств по сделке, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна из Украины", – акцентировал внимание Блинкен.

По словам главы Госдепартамента, мировое сообщество не примет планы РФ по дальнейшей оккупации территории Украины и смене демократически избранной власти.

США введут дополнительные существенные санкции на Россию, если она реализует эти планы, резюмировал он.

Разговор Блинкена и Лаврова – что говорят в МИД РФ

В российском Мид добавили, что Лавров говорил Блинкену о "принципиальных подходах" и "выполнении целей" полномасштабного вторжения РФ в Украину.

РОсийский министр призівал ЗАпад прекратить поставлять ВСУ современное оружие.

[ + – ] В МИД РФ заявили о проблеме с американскими санкциями Фото: пресс-служба МИД РФ

"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", – сказано в сообщении.

Российская сторона предложила вернуться в режим диалога в режиме "тихой дипломатии" по поводу возможного обмена заключенных граждан России и США.

Стороны обменялись мнениями по проблематике двухсторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации, заключили в МИД.