Блинкен и Лавров первый раз поговорили по телефону после начала войны в Украине
Госсекретарь США заявил о недопустимости дальнейшей оккупации территории Украины и смены власти военным способом. США отреагируют существенными санкциями, если этот сценарий реализуется.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров первый раз поговорили по телефону после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом глава Госдепа сообщил на встрече Консультативного комитета по экономической политике США и Японии, которую транслировали в YouTube.
По его словам, с российскими министром был честный и прямой разговор. Блинкен убеждал Москву освободить баскетболистку Бритни Грайнер и Пола Уилана, который отбывает 16-летний срок по подозрению в шпионаже.
Грайнер задержали в России в феврале, ее подозревают в хранении наркотиков.
"Мир ждет от России выполнения обязательств по сделке, достигнутой с Украиной, Турцией и ООН по поставкам зерна из Украины", – акцентировал внимание Блинкен.
По словам главы Госдепартамента, мировое сообщество не примет планы РФ по дальнейшей оккупации территории Украины и смене демократически избранной власти.
США введут дополнительные существенные санкции на Россию, если она реализует эти планы, резюмировал он.
Разговор Блинкена и Лаврова – что говорят в МИД РФ
В российском Мид добавили, что Лавров говорил Блинкену о "принципиальных подходах" и "выполнении целей" полномасштабного вторжения РФ в Украину.
РОсийский министр призівал ЗАпад прекратить поставлять ВСУ современное оружие.
"Министр особо отметил, что ситуация осложняется американскими санкциями, а обещания США предоставить соответствующие изъятия для российских продовольственных поставок пока не реализуются. Указано на неприемлемость использования "коллективным Западом" этой проблемы в своих геополитических интересах", – сказано в сообщении.
Российская сторона предложила вернуться в режим диалога в режиме "тихой дипломатии" по поводу возможного обмена заключенных граждан России и США.
Стороны обменялись мнениями по проблематике двухсторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации, заключили в МИД.